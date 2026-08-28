Shanina Shaik este însărcinată cu al doilea copil. Prima imagine cu burtica de gravidă

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Shanina Shaik va deveni din nou mamă! Miercuri, 26 august, supermodelul în vârstă de 35 de ani a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil. Acesta va fi primul ei copil cu producătorul muzical Ryan Press.

„Ryan @ryanpress și cu mine suntem extrem de fericiți că vom aduce pe lume un copil. A fost atât de special să păstrăm această veste doar pentru noi o perioadă și să o vedem devenind tot mai reală cu fiecare zi”, a scris Shanina pe Instagram.

Foto: Instagram

Vedeta a publicat mai multe fotografii și videoclipuri realizate în cadrul unei ședințe foto de maternitate, în care apare ținându-și mâinile pe burtica de gravidă.

Foto: Instagram

Shanina a devenit mamă pentru prima dată în 2022, când l-a adus pe lume pe fiul său, Zai, din relația cu fostul său partener, Matthew Adesuyan.

„Iar în ceea ce-l privește pe Zai, să-l văd devenind frate mai mare este un alt fel de magie… Știu deja că va fi cel mai bun frate mai mare!”, a continuat modelul. „O nouă viață, un nou capitol și atât de multă iubire ne așteaptă. Inimile noastre sunt pline și abia așteptăm să te cunoaștem.”

Shanina Shaik este un model australian cu o carieră internațională impresionantă. S-a născut pe 11 februarie 1991, în Melbourne, într-o familie cu origini diverse: mama sa are rădăcini lituaniene și australiene, iar tatăl său este de origine pakistaneză și saudită. Diversitatea sa culturală a devenit o parte importantă a identității sale, însă vedeta a mărturisit că, la începutul carierei, i-a fost greu să se regăsească în standardele promovate de industria modei.

Shanina a pășit pentru prima dată în lumea modelingului încă din copilărie, realizând reclame pentru diferite branduri. Ulterior, a luat o pauză pentru a se concentra asupra studiilor, dar a revenit în atenția publicului la 17 ani, odată cu participarea la emisiunea australiană „Make Me a Supermodel”. A ajuns până în finala competiției și s-a clasat pe locul al doilea, experiență care i-a deschis drumul către o carieră internațională.

Unul dintre cele mai importante momente profesionale a venit în 2011, când a fost aleasă să defileze în celebrul show Victoria’s Secret. Shanina a revenit de mai multe ori pe podiumul brandului și a devenit unul dintre cele mai cunoscute modele australiene ale generației sale. De-a lungul anilor, a colaborat cu numeroase case de modă și designeri renumiți, printre care Chanel, Tom Ford, Oscar de la Renta, Stella McCartney, Jason Wu și Vivienne Westwood. De asemenea, a apărut pe copertele mai multor reviste internaționale, inclusiv ediții ale Vogue, Harper’s Bazaar și Cosmopolitan. În 2026, ea a revenit pe podiumul Australian Fashion Week după o absență de aproximativ un deceniu.

În plan personal, Shanina Shaik a fost căsătorită cu DJ Ruckus, pe numele său real Gregory Andrews. Cei doi s-au căsătorit în Bahamas, în aprilie 2018, însă s-au despărțit în anul următor, iar divorțul lor a fost finalizat în 2020. Ulterior, modelul a avut o relație cu Matthew Adesuyan, alături de care a devenit mamă pentru prima dată. Fiul lor, Zai, s-a născut în septembrie 2022.

Shanina a vorbit în mai multe rânduri despre felul în care maternitatea i-a schimbat prioritățile și perspectiva asupra vieții. Modelul a descris această experiență drept una intensă și frumoasă, chiar dacă a recunoscut că presupune și numeroase provocări. Acum, vedeta se pregătește să devină mamă pentru a doua oară și să înceapă un nou capitol alături de Ryan Press, cunoscut în industria muzicală pentru activitatea sa de producător și director executiv.

Foto: Getty Images

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