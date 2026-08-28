Shanina Shaik este însărcinată cu al doilea copil. Prima imagine cu burtica de gravidă

Shanina Shaik este însărcinată cu al doilea copil, primul alături de Ryan Press. Modelul a anunțat vestea printr-o serie de imagini emoționante în care își etalează burtica de gravidă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Shanina Shaik este însărcinată cu al doilea copil. Prima imagine cu burtica de gravidă

Shanina Shaik va deveni din nou mamă! Miercuri, 26 august, supermodelul în vârstă de 35 de ani a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil. Acesta va fi primul ei copil cu producătorul muzical Ryan Press.

„Ryan @ryanpress și cu mine suntem extrem de fericiți că vom aduce pe lume un copil. A fost atât de special să păstrăm această veste doar pentru noi o perioadă și să o vedem devenind tot mai reală cu fiecare zi”, a scris Shanina pe Instagram.

Foto: Instagram

Vedeta a publicat mai multe fotografii și videoclipuri realizate în cadrul unei ședințe foto de maternitate, în care apare ținându-și mâinile pe burtica de gravidă.

Foto: Instagram

Shanina a devenit mamă pentru prima dată în 2022, când l-a adus pe lume pe fiul său, Zai, din relația cu fostul său partener, Matthew Adesuyan.

„Iar în ceea ce-l privește pe Zai, să-l văd devenind frate mai mare este un alt fel de magie… Știu deja că va fi cel mai bun frate mai mare!”, a continuat modelul. „O nouă viață, un nou capitol și atât de multă iubire ne așteaptă. Inimile noastre sunt pline și abia așteptăm să te cunoaștem.”

Shanina Shaik este un model australian cu o carieră internațională impresionantă. S-a născut pe 11 februarie 1991, în Melbourne, într-o familie cu origini diverse: mama sa are rădăcini lituaniene și australiene, iar tatăl său este de origine pakistaneză și saudită. Diversitatea sa culturală a devenit o parte importantă a identității sale, însă vedeta a mărturisit că, la începutul carierei, i-a fost greu să se regăsească în standardele promovate de industria modei.

Shanina a pășit pentru prima dată în lumea modelingului încă din copilărie, realizând reclame pentru diferite branduri. Ulterior, a luat o pauză pentru a se concentra asupra studiilor, dar a revenit în atenția publicului la 17 ani, odată cu participarea la emisiunea australiană „Make Me a Supermodel”. A ajuns până în finala competiției și s-a clasat pe locul al doilea, experiență care i-a deschis drumul către o carieră internațională.

Unul dintre cele mai importante momente profesionale a venit în 2011, când a fost aleasă să defileze în celebrul show Victoria’s Secret. Shanina a revenit de mai multe ori pe podiumul brandului și a devenit unul dintre cele mai cunoscute modele australiene ale generației sale. De-a lungul anilor, a colaborat cu numeroase case de modă și designeri renumiți, printre care Chanel, Tom Ford, Oscar de la Renta, Stella McCartney, Jason Wu și Vivienne Westwood. De asemenea, a apărut pe copertele mai multor reviste internaționale, inclusiv ediții ale Vogue, Harper’s Bazaar și Cosmopolitan. În 2026, ea a revenit pe podiumul Australian Fashion Week după o absență de aproximativ un deceniu.

În plan personal, Shanina Shaik a fost căsătorită cu DJ Ruckus, pe numele său real Gregory Andrews. Cei doi s-au căsătorit în Bahamas, în aprilie 2018, însă s-au despărțit în anul următor, iar divorțul lor a fost finalizat în 2020. Ulterior, modelul a avut o relație cu Matthew Adesuyan, alături de care a devenit mamă pentru prima dată. Fiul lor, Zai, s-a născut în septembrie 2022.

Shanina a vorbit în mai multe rânduri despre felul în care maternitatea i-a schimbat prioritățile și perspectiva asupra vieții. Modelul a descris această experiență drept una intensă și frumoasă, chiar dacă a recunoscut că presupune și numeroase provocări. Acum, vedeta se pregătește să devină mamă pentru a doua oară și să înceapă un nou capitol alături de Ryan Press, cunoscut în industria muzicală pentru activitatea sa de producător și director executiv.

Citește și:
Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, au aniversat un an de căsătorie. Ce imagini speciale a dezvăluit artista cu această ocazie

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Horia Brenciu, sărbătorit de soția lui. Ce declarație de dragoste i-a făcut Alice Dumitrescu: "Cel mai frumos și cel mai bun"
People
Horia Brenciu, sărbătorit de soția lui. Ce declarație de dragoste i-a făcut Alice Dumitrescu: "Cel mai frumos și cel mai bun"
Irina și Răzvan Fodor, dezvăluiri sincere despre relația lor: "După atâția ani, încă îmi place omul ăsta"
People
Irina și Răzvan Fodor, dezvăluiri sincere despre relația lor: "După atâția ani, încă îmi place omul ăsta"
Imaginea emoționantă dezvăluită de Laura Cosoi. Cum a apărut alături de Nina, cea de-a cincea fiică a ei, cu puțin timp înainte de botezul micuței
People
Imaginea emoționantă dezvăluită de Laura Cosoi. Cum a apărut alături de Nina, cea de-a cincea fiică a ei, cu puțin timp înainte de botezul micuței
Prințul Harry, primit cu brațele deschise de familia Prințesei Diana după revenirea în Marea Britanie
People
Prințul Harry, primit cu brațele deschise de familia Prințesei Diana după revenirea în Marea Britanie
Ce invitați speciali va avea Cătălin Măruță în emisiunea Furnicuțele pe care o va prezenta la Antena 1 din 7 septembrie
People
Ce invitați speciali va avea Cătălin Măruță în emisiunea Furnicuțele pe care o va prezenta la Antena 1 din 7 septembrie
Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani
People
Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit la vârsta de 89 de ani
Publicitate
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Pacientă cu cancer din România cumpără din Germania medicamentele care-i salvează viața: „Plătim 256 de euro pe fiolă”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Rezultate Loto 27 august 2026. Report la Joker de peste 5,11 milioane de lei la tragerile de duminică, 30 august
Rezultate Loto 27 august 2026. Report la Joker de peste 5,11 milioane de lei la tragerile de duminică, 30 august
Marcel și Armina completează lista cuplurilor participante în sezonul MAXIM Insula Iubirii!
Marcel și Armina completează lista cuplurilor participante în sezonul MAXIM Insula Iubirii!
Horoscop zilnic 28 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 28 august 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale. Ce a spus despre tragedia care a îndoliat familia
Cazimir Ionescu, primele declarații după moartea fiicei sale. Ce a spus despre tragedia care a îndoliat familia
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
S-a logodit și e însărcinată, la un an de la divorțul de fostul soț! E vestea zilei în showbizul românesc
S-a logodit și e însărcinată, la un an de la divorțul de fostul soț! E vestea zilei în showbizul românesc
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
Wooow, ce veste!! O să fie din nou mamă la 47 de ani!! Felicitări!!
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cele cinci cupluri de la Insula Iubirii 2026. Cine sunt participanții care își vor testa relația în această emisiune
Cele cinci cupluri de la Insula Iubirii 2026. Cine sunt participanții care își vor testa relația în această emisiune
People

Uneori, tentația poate fi mai mare decât orice sentiment de iubire. Alteori, nimic nu poate destrăma ceea ce s-a clădit peste ani. Întotdeauna, cuplurile au nevoie să-și găsească răspunsurile și să treacă prin provocările care le oferă sentimentul că încrederea trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Testul suprem al relațiilor se dă la Insula Iubirii.

+ Mai multe
Gina Pistol, adevărul despre aparițiile sale în Playboy. De ce regretă că a pozat pentru celebra revistă: "Nu era cum îmi imaginam"
Gina Pistol, adevărul despre aparițiile sale în Playboy. De ce regretă că a pozat pentru celebra revistă: "Nu era cum îmi imaginam"
People

Gina Pistol și-a adus aminte recent de aparițiile sale în Playboy și a dezvăluit motivul pentru care regretă că a pozat pentru celebra revistă. Iată ce dezvăluiri a făcut prezentatoarea TV.

+ Mai multe
Alexandru Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, se căsătorește la doi ani de la divorțul de actriță. Cine este și cum arată logodnica lui: "Avem cununia în octombrie"
Alexandru Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, se căsătorește la doi ani de la divorțul de actriță. Cine este și cum arată logodnica lui: "Avem cununia în octombrie"
People

Anunțul despărțirii celor doi, făcut în vara lui 2024 pe rețelele de socializare, a fost unul discret, Maria Popovici și Alexandru Minculescu menționând că preferă să păstreze intimitatea acestui subiect și să evite comentariile detaliate. Acum, Mincu a anunțat că urmează să se recăsătorească.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC