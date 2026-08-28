Imaginea emoționantă dezvăluită de Laura Cosoi. Cum a apărut alături de Nina, cea de-a cincea fiică a ei, cu puțin timp înainte de botezul micuței

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Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ales din nou Maramureșul pentru un moment important din viața familiei. La aproximativ o lună de la nașterea Ninei, cea de-a cincea fiică a cuplului, cei doi organizează botezul mezinei în același loc în care au fost creștinate și surorile sale.

Imaginea emoționantă dezvăluită de Laura Cosoi

Laura Cosoi este în toiul pregătirilor pentru botezul celei de-a cincea fiice și își ține la curent fanii cu informații și imagini din Maramureș, acolo unde va avea loc evenimentul.

Actrița și-a emoționat comunitatea cu o fotografie specială în care apare alături de micuța Nina, ce doarme pe pieptul mamei sale. Vedeta nu a folosit multe cuvinte pentru a descrie stările care o încearcă atunci când o ține pe brațe pe mezina familiei.

„Iubire”, este cuvântul folosit pentru descrierea imaginii.

Laura Cosoi păstrează tradiția începută la botezul Ritei

Vedeta, soțul ei și cele cinci fetițe au ajuns deja în Maramureș, unde pun la punct ultimele detalii. Evenimentul se va desfășura în aer liber și va păstra atmosfera autentică aleasă anterior pentru botezurile Ritei, Verei, Larei și Aidei.

„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici, zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat Laura Cosoi pentru Spynews.ro.

Muzica populară și obiceiurile locale vor avea un loc important în programul pregătit pentru invitați. Printre cei care vor participa se numără și Andrei Petreuș, fiul unuia dintre frații Petreuș. Acesta a fost prezent și la botezul Ritei, în urmă cu opt ani, atunci alături de tatăl său.

„Vom avea multe tradiții. Va fi prezent chiar și Andrei Petreuș, care este băiatul unuia dintre cei doi frați Petreuș. În trecut, a fost acum opt ani de zile la botezul Ritei, împreună cu tatăl lui. Iată că acum păstrăm cumva tradiția asta”, a mai spus vedeta.

Petrecerea nu va fi una restrânsă, dar nici nu va avea dimensiunile unui eveniment foarte mare. Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au invitat familia, rudele și prietenii apropiați, inclusiv persoane stabilite în afara României care vor reveni special pentru botezul Ninei. Meniul va combina preparatele specifice Maramureșului cu influențe din bucătăria italiană. Întregul eveniment se va întinde pe durata a trei zile.

„Botezul va avea loc în weekendul acesta. Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oameni dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina. Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem așa un mix, nu totul tradițional. Ne place să punem accente și internaționale. Vor fi foarte mulți prieteni care sunt plecați din România și iată că de data asta vor fi alături de noi, inclusiv rude și așa, se adună cam toată lumea. Va dura trei zile”, a precizat Laura Cosoi.

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Foto: Instagram

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