7 tendințe de street style care au definit Copenhagen Fashion Week SS27

De la bermude lungi și imprimeuri camuflaj la suprapuneri neașteptate și turcoaz, străzile din Copenhaga au oferit, încă o dată, câteva dintre cele mai interesante lecții de styling ale sezonului.

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  de  Georgescu Daria
Street Style, Spring/Summer 2027, Copenhagen Fashion Week, Denmark – 05 Aug 2026
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Copenhagen Fashion Week a împlinit 20 de ani în sezonul SS27, iar orașul a sărbătorit în stilul propriu: show-uri, biciclete, terase pline, petreceri și o mulțime de oameni foarte bine îmbrăcați. Copenhaga și-a câștigat un loc aparte pe harta modei internaționale, iar street style-ul contribuie serios la reputația sa. Minimalismul scandinav există în continuare, dar conviețuiește acum cu multă culoare, imprimeuri, texturi și o doză sănătoasă de excentricitate.

Poate tocmai aici stă farmecul orașului, moda pare mai puțin preocupată să respecte reguli și mai interesată să se joace cu ele. Piesele sport se întâlnesc cu paiete și dantelă, culorile puternice intră în combinații neașteptate, iar suprapunerile transformă piese familiare în ținute cât se poate de personale. Dintre toate ideile văzute pe străzi în acest sezon, am ales șapte tendințe care mi-au atras atenția.

  • Bermude lungi

Micro-short-ul poate lua o mică pauză. La Copenhaga, bermudele au coborât până la genunchi și au apărut într-o mulțime de variante, de la croieli largi și relaxate la modele mai structurate. Sunt purtate cu cămăși ample, sacouri, topuri simple și pantofi cu toc kitten, într-un joc de contraste care le scoate definitiv din registrul exclusiv casual.

  • Camuflaj

Imprimeul camuflaj își pierde conotațiile strict utilitare și intră într-un joc mult mai eclectic. Pantalonii și jachetele de inspirație military sunt combinate cu dungi, piese feminine, accesorii colorate sau elemente sport, fără prea multă preocupare pentru asortarea convențională. Iar ironia e evidentă, camuflajul nu mai încearcă deloc să te facă invizibil.

  • Carouri

Carourile nu dispar niciodată cu adevărat, dar la Copenhaga scapă de orice urmă de cumințenie preppy. Diferite dimensiuni și variații cromatice sunt purtate împreună sau combinate cu alte imprimeuri, texturi și culori. Rezultatul nu urmărește o formulă perfectă, ci acel echilibru mult mai interesant dintre aparent întâmplător și foarte bine calculat.

  • Pene

Uneori este suficient un singur detaliu pentru ca o ținută să se schimbe complet. Penele apar sub forma unor accesorii sau inserții care aduc mișcare și o doză de teatralitate unor piese altfel simple. Mai puțin glamour clasic și mai mult joc de styling, ele funcționează cel mai bine atunci când apar exact unde nu te-ai aștepta.

  • Roșu

Roșul nu are nevoie de prea multe explicații și nici de foarte mult ajutor. La Copenhaga a fost purtat atât în total look, cât și alături de albastru, verde sau alte nuanțe puternice. O rochie fluidă devine mai relaxată cu un pulover legat în talie și flip-flops, iar un top roșu poate deveni punctul de plecare pentru întreaga ținută. Dacă alegi roșu, ideea este să nu încerci să-l cumințești.

  • Suprapuneri

Probabil cea mai „Copenhaga' dintre toate direcțiile. Layering-ul nu mai înseamnă doar să adaugi haine una peste alta, ci să pui împreună piese din registre complet diferite: un jersey sport peste o cămașă, un pulover nordic cu o fustă transparentă, un sweatshirt legat peste paiete sau o rochie din dantelă purtată peste jeanși. Cu cât asocierea este mai puțin evidentă, cu atât rezultatul devine mai interesant.

  • Turcoaz

Turcoazul a fost una dintre aparițiile cromatice greu de ignorat ale sezonului. De la ochelari, eșarfe și genți până la ținute aproape monocrome, nuanța capătă personalități diferite în funcție de material și styling: romantică pe dantelă, relaxată alături de denim sau mult mai grafică în combinație cu portocaliu. O culoare cu suficientă prezență pentru a transforma chiar și cea mai simplă ținută.

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Foto: Profimedia, Getty Images

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