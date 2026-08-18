ELLE Fashion Voice: Viitorul poartă altceva. Ce rămâne uman?

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Material de Andra Avramescu

Dacă, acum câțiva ani, cineva mi-ar fi spus că o pereche de ochelari îmi va spune de unde este geaca unei necunoscute, cât costă și unde o găsesc mai ieftin, probabil aș fi râs. Astăzi, pare începutul unei dimineți obișnuite.

Moda intră într-una dintre cele mai mari transformări din ultimele decenii. Nu pentru că se schimbă tendințele, asta a făcut dintotdeauna, ci pentru că se schimbă felul în care ajungem la ele.

Shopping-ul nu va mai începe într-un magazin. Ochelarii inteligenți Meta ar putea transforma strada în primul raft al magazinului, identificând instant brand-ul, prețul sau alternativele second-hand ale unei haine care îți atrage privirea.

Dar schimbarea cea mai mare s-ar putea produce în feed-ul nostru. Dacă până acum social media ne influența prin influenceri și reclame, AI va începe să modeleze însăși dorința de a cumpăra. Nu vom mai vedea aceeași campanie, ci milioane de versiuni create pentru fiecare dintre noi. Dacă fiecare primește inspirație diferită, mai putem vorbi despre un singur trend? Sau intrăm într-o eră a micro-esteticilor, în care algoritmul decide ce devine relevant pentru fiecare?

În același timp, moda devine predictivă. Exact cum Spotify pare că știe următoarea melodie, iar Netflix următorul serial, AI începe să învețe ce ai putea dori să porți înainte să cauți o piesă vestimentară. McKinsey descrie această schimbare ca trecerea de la căutare la recomandarea predictivă.

Sună convenabil. Dar și puțin neliniștitor. Pentru că, dacă un algoritm îți spune că albastrul te avantajează, mai ai curajul să alegi portocaliu? Poate că adevărata rebeliune a viitorului va fi să porți ceva ce algoritmul nu ți-ar fi recomandat niciodată.

Transformarea continuă și în culisele industriei. Tommy Hilfiger, H&M, Levi’s și Zalando folosesc deja AI pentru dezvoltarea produselor, analiza tendințelor și personalizarea experienței de cumpărare. În paralel, scanarea 3D și producția made-to-order pot reduce risipa într-o industrie care generează anual aproximativ 92 de milioane de tone de deșeuri textile.

Și totuși, designerul nu dispare. AI poate genera sute de variante într-un minut, dar nu știe ce înseamnă nostalgia, curajul sau dorința de a spune o poveste. Show-ul Coperni, în care rochia Bellei Hadid a fost pulverizată direct pe corpul ei, a rămas memorabil nu pentru tehnologie, ci pentru emoția pe care a creat-o.

Poate că, într-o lume în care totul devine mai rapid și mai personalizat, vom aprecia și mai mult o cămașă cusută manual, un sacou vintage sau o piesă imperfectă, dar autentică.

Ne îmbrăcăm pentru jobul pe care îl visăm, pentru orașul în care vrem să trăim sau pentru curajul pe care încă îl căutăm. De aceea, cred că moda următorilor zece ani nu va fi definită de inteligența artificială, ci de dialogul dintre algoritm și instinct.

AI va schimba aproape tot, dar nu și motivul pentru care ne îndrăgostim de o haină. Algoritmii vor învăța să ne cunoască gusturile. Moda va continua să ne provoace să le schimbăm. Poate că aici începe, de fapt, viitorul.

Citește și:

John Galliano primește prima mare retrospectivă la The Met

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro