ELLE Fashion Voice: Trend-urile mor. Stilul rămâne.

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Material de Oana Ciurea

Există un paradox în centrul modei contemporane. Niciodată nu am avut acces la mai multe tendințe, mai multe brand-uri, mai multe opțiuni. Și totuși, tot mai mulți oameni aleg să se îmbrace altfel față de cum le spune feed-ul. Vintage-ul crește ca piață globală, stilul personal câștigă teren în fața celui sezonier, iar micro-trend-urile care domină TikTok luni de zile dispar înainte ca majoritatea oamenilor să le adopte. Este pur și simplu oboseală. O generație întreagă a realizat că viteza cu care i se spune ce să vrea nu lasă loc pentru a descoperi ce îi place cu adevărat.

Industria a simțit această schimbare. Când Aerie a lansat anul acesta o campanie cu Pamela Anderson, angajându-se public să nu folosească niciodată imagini generate de AI, a devenit unul dintre cele mai comentate momente ale anului în fashion marketing. Campania a funcționat pentru că oamenii erau deja sătui de imagini perfecte, generate la infinit, fără ca nimeni să îi fi întrebat dacă asta vor.

Autenticitatea a trecut de la a fi un deziderat la a fi un avantaj competitiv real, iar brand-urile care înțeleg asta primele vor defini următorul deceniu.

Tehnologia nu dispare din ecuație, dimpotrivă. Ray-Ban Meta a vândut cu 167% mai multe unități în primele luni ale lui 2026, iar Gucci a anunțat deja o colaborare cu Google pentru o linie de ochelari smart de lux în 2027. Dar tocmai pentru că tehnologia avansează atât de rapid, reacția umană față de ea devine mai valoroasă. Ce alegi să porți, cum alegi să arăți și prin ce filtru îți construiești stilul vor conta mai mult decât oricând, pentru că vor fi singurele lucruri pe care un algoritm nu le poate genera în locul tău.

Pe social media, această dinamică se vede deja. Micro-influencerii cu audiențe mici și loiale îi depășesc ca impact pe cei cu milioane de urmăritori pasivi. Conversațiile despre modă s-au mutat din campaniile de brand în secțiunile de comentarii, în comunitățile de nișă, în vocile individuale care vorbesc despre stil ca despre ceva personal, nu ca despre o tendință de urmărit. Viitorul marketing-ului în modă arată mai puțin ca o reclamă și mai mult ca o recomandare sinceră.

Sustenabilitatea se alătură acestui tablou ca o consecință logică. Reglementările europene obligă brand-urile la transparență în lanțul de aprovizionare, iar consumatorul tânăr nu mai acceptă să i se vândă o colecție capsulă drept angajament față de mediu. Brand-urile care vor supraviețui sunt cele care integrează responsabilitatea în cum funcționează, nu în ce postează.

Moda în 2036 va fi mai tehnologizată, mai reglementată și mai fragmentată ca niciodată. Dar tocmai de aceea, stilul personal va fi cel mai puternic lucru pe care îl poți purta.

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Foto: Getty Images

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