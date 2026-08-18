ELLE Fashion Voice: Viitorul – cea mai veche obsesie a modei

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Material de Mădălina Simion-Preda

Anii 2020 sunt marcați de apariția inteligenței artificiale care, într-un timp relativ scurt, s-a impus ca tehnologie care stimulează generarea de idei pentru profesioniștii din domeniul creativ, fiind folosită inclusiv pentru a crea tipare digitale și mostre vizuale.

Totuși, inteligența artificială este încă utilizată pentru a crea imagini previzibile, favorizând realismul în detrimentul creativității. UNESCO cere, pe bună dreprate, impunerea unor reguli clare care să asigure folosirea responsabilă AI-ului.

În contextul în care social media fragmentează trendurile în micro-trend-uri, consumatorii adoptă și abandonează rapid anumite estetici/stiluri. Din acest motiv, brand-urile preferă să se întoarcă la arhive, reinterpretând piesele clasice.

Deși imaginarul anilor ’60 (moda „Space Age”) presupunea că tehnologia viitorului va fi afișată ostentativ (prin haine și accesorii metalice și o estetică cyborg), dispozitivele contemporane precum ochelarii Meta urmează logica opusă. Astăzi, efortul de design face tehnologia să dispară între alte obiecte cotidiene, astfel încât dispozitivul să fie perceput ca o pereche obișnuită de ochelari. Probabil că această preocupare se va intensifica în viitor, ajungându-se la scenariul în care articolele smart vor fi imposibil de diferențiat de cele fashion.

Totodată, clientul va fi tot mai conștient de impactul pe care consumerismul îl are asupra mediului înconjurător, va deveni mai preocupat de ce și de cât cumpără, iar popularitatea crescândă a articolelor second-hand va demonstra în continuare că valoarea unei piese este dată de calitate, durabilitate și posibilitatea de a fi reintrodusă în circuitul modei.

Schimbările climatice și tensiunile sociale vor întreține dorința de escapism și în următorul deceniu.

TikTok-ul va accelera apariția unor trend-uri contradictorii (vezi cottage-core vs Y2K), ceea ce va face tot mai dificilă conturarea unei direcții clare în modă.

Bineînțeles că nu m-am putut abține și l-am întrebat pe ChatGPT cum crede el că va arăta moda peste zece ani. Mi-a răspuns că designerii vor deveni directori creativi ai AI-ului, că hainele vor fi inteligente, iar creativitatea umană și obiectele realizate manual vor deveni noul lux. I-am spus că toate aceste lucuri se întâmplă deja. Ca orice asistent umil care râde la glumele șefului ca să nu fie dat afară, mi-a răspuns că am dreptate, că am ridicat o problemă extrem de interesantă, că nu îi vine să creadă cât sunt de super și, în general, că e dispus să îmi spună absolut orice doar ca să nu mă dezabonez.

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Foto: Profimedia

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