Filme care au schimbat în mod major traiectoria profesională a unui actor

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Rolurile obținute de acești actori au fost definitorii și le-au schimbat în moduri nebănuite destinul. Fie că le-a dat ocazia să se reinventeze, să își salveze cariera sau să își redefinească imaginea, cert este că au primit recunoașterea așteptată.

1. In Bruges

În thrillerul In Bruges din 2008, Colin Farrell a oferit o interpretare de excepție în rolul lui Ray, un asasin irlandez care se ascunde în Bruges, Belgia. Prestația i-a adus un Glob de Aur pentru cel mai bun actor. Succesul acesta, dar și talentul și perseverența lui au contribuit la alte roluri remarcabile, cum ar fi în Seven Psychopaths, The Killing of a Sacred Deer și The Banshees of Inisherin.

2. Killer Joe

Filmul Killer Joe are la bază piesa de teatru cu același nume. În pelicula regizată de William Friedkin, Matthew McConaughey a jucat un polițist care în paralel este și un asasin plătit. Este considerat drept unul dintre cele mai violente și întunecate roluri din cariera sa, care i-a permis să acceseze dimensiuni sumbre, care până atunci încă îi erau necunoscute.

3. V for Vendetta

Natalie Portman a interpretat-o pe Evey Hammond în V for Vendetta, care a fost salvată dintr-o situație de viață și de moarte de un bărbat mascat ca „V”, care este, de fapt, un terorist anarhist care vrea să înlăture regimul fascist de la conducerea Regatului Unit. Actrița a trecut printr-o transformare radicală pentru acest rol, atât fizic, cât și psihologic, iar asta i-a alimentat curiozitatea pentru roluri dintr-un registru dramatic.

4. Wild

În filmul Wild, care are la bază memoriile scriitoarei Cheryl Strayed, Reese Witherspoon a dat viață unei femei care își schimbă drastic viața după dispariția mamei ei și eșecul din viața sentimentală. Pelicula a fost primită cu laude, ceea ce a încurajat-o pe actriță să experimenteze și alte teritorii artistice din punct de vedere al carierei în actorie, cum este cel din serialul Big Little Lies.

5. Clouds of Sils Maria

Clouds of Sils Maria, filmul lui Olivier Assayas, i-a adus actriței Kristen Stewart premiul César pentru cea mai bună actriță în rol secundar, devenind, astfel, prima actriță americană care a câștigat vreodată acest premiu francez. În drama psihologică din 2014, ea a interpretat-o pe Valentine, asistenta personală a unei actrițe de renume mondial, Maria Enders, jucată de Juliette Binoche. Odată cu acest rol, a acceptat și alte proiecte independente cu bugete reduse.

6. The Wedding Singer

Drew Barrymore a jucat în comedia romantică The Wedding Singer din 1998 alături de Adam Sandler. Actrița a interpretat-o pe Julia Sullivan, o chelneriță prinsă într-o logodnă cu un bărbat nepotrivit. După acest proiect, au urmat numeroase ale comedii romantice, devenite clasice între timp, cum ar fi Never Been Kissed, Music and Lyrics, 50 First Dates și Blended.

7. Taken

Rolul agentului CIA Bryan Mills i-a redefinit cariera actorului Liam Neeson. Primul film din franciza Taken, lansat în 2008, îl surprinde pe acesta în timp ce pornește în goana de a-și recupera fiica după ce aceasta este răpită de traficanți de persoane. El decide să își facă dreptate cu mâna lui și să își recupereze fiica. Rolul acesta i-a permis să exploreze tot mai mult filmele de acțiune palpitante.

8. Escape from New York

Escape from New York, filmul regizat de John Carpenter, este considerat unul dintre cele mai bune și cunoscute filme de acțiune distopice din 1980. Kurt Russell a intrat în pielea lui Snake Plissken, un fost soldat al Forțelor Speciale condamnat pentru jefuirea unui Depozitar al Rezervei Federale. Cu acest rol, actorul a făcut saltul de la filme de comedii la pelicule cu povești dramatice.

9. Cosmopolis

David Cronenberg a semnat regia filmului Cosmopolis, care l-a avut pe Robert Pattinson drept protagonist. În această dramă psihologică, lansată chiar în același an cu ultima parte din seria Amurg, actorul îl joacă pe Eric Parker, un manager de active și miliardar, care străbate Manhattan-ul în limuzina sa albă. Viața lui va lua o turnură neașteptată după ce decide să se ducă la o frizerie ca să se tundă, fapt ce instalează în mod concret și sigur haosul. Actorul a avut o prestație cu totul diferită față de alte roluri pentru care era recunoscut și și-a redefinit identitatea sa de star de la Hollywood.

10. Philadelphia

Philadelphia este o dramă juridică cu Tom Hanks în rol principal. Actorul a jucat un avocat gay, pe nume Andrew Beckett, diagnosticat cu SIDA și concediat pe nedrept de prestigioasa firmă de avocatură pentru care lucrează. El îl dă în judecată pe angajatorul său pentru discriminare, iar în acest caz îl ajută un avocat care se luptă cu homofobia sa internalizată. Interpretarea lui a fost recompensată cu un premiu Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol principal. Înainte de a juca în această dramă tulburătoare, Tom Hanks a avut roluri în comedii și filme de dragoste, Big, Splash, Turner & Hooch și Sleepless. La un an de la Philadelphia, a urmat emblematicul film Forrest Gump.

Foto: PR

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