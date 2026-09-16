Angelina Jolie și fiica ei, Zahara, apariție elegantă la proiecția „Without Blood”. Cum s-au asortat mama și fiica

Angelina Jolie și fiica ei, Zahara, au atras toate privirile la proiecția filmului "Without Blood" din New York. Cele două au ales ținute negre, elegante și îndrăznețe, pentru una dintre rarele lor apariții publice împreună.
Angelina Jolie a participat pe 14 septembrie, alături de fiica ei, Zahara, la proiecția filmului „Without Blood”, organizată la Village East. Cele două și-au asortat aparițiile vestimentare pentru această ocazie, alegând ținute monocrome cu accente îndrăznețe.
Actrița a arătat impecabil într-un costum negru cu croială masculină, format dintr-un sacou oversized și pantaloni drepți asortați. Sub sacou, Angelina a purtat o bustieră din mătase ivoire, pusă în evidență de decolteul adânc în V. Ținuta a fost completată cu pantofi negri cu vârf ascuțit, iar vedeta a renunțat la bijuterii, păstrând estetica minimalistă a look-ului. Părul blond al Angelinei a fost coafat în bucle lejere, iar machiajul a avut un aer glam, cu ten luminos și buze lucioase.
La rândul ei, Zahara a fost elegantă într-o rochie neagră cu decolteu halter și spatele complet gol. Modelul, cu drapaje delicate în zona taliei, a fost accesorizat cu pantofi negri cu vârf ascuțit și cercei fini, lungi. Zahara și-a purtat părul desfăcut, în bucle, și a ales un machiaj natural.
În luna iunie, Zahara a depus oficial documentele necesare pentru a elimina „Pitt” din numele său de familie. Potrivit actelor obținute de People pe 9 iunie, tânăra de 21 de ani a înaintat cererea către Curtea Superioară din California pe 28 aprilie. La ceremonia de absolvire a Spelman College, din luna mai, numele ei a fost anunțat drept „Zahara Marley Jolie”. Zahara a absolvit cu o diplomă de licență în Psihologie.
În aprilie, Zahara a vorbit despre legătura pe care o are cu mama ei, în cadrul unui brunch dedicat mamelor și fiicelor, organizat de Pearl of Purpose Foundation în Atlanta, la care a participat și Angelina.
„Nu este dificil pentru că nu aș aprecia-o, ci pentru că eu și mama mea avem o relație unică, aproape ca între două suflete-pereche, care poate fi greu de descris în cuvinte”, a mărturisit ea.
Vorbind despre relația cu ceilalți membri ai familiei sale, Zahara a continuat: „Iubirea dintre noi este una pe care am găsit-o. Am fost adoptată la vârsta de șase luni și am primit unii dintre cei mai speciali și iubitori oameni drept frați și surori, alături de o mamă care ne-a crescut insuflându-ne valorile de a-i ajuta pe ceilalți, de a fi buni și de a încerca mereu să evoluăm ca oameni. Aceste valori pot părea simple, dar într-o lume în care bunătatea este trecută cu vederea, iar ajutorarea celorlalți vine cu un preț, sunt recunoscătoare că am avut un model care mi-a arătat ce înseamnă să fii un om decent.„
Angelina Jolie și Brad Pitt s-au căsătorit în 2014 și s-au despărțit doi ani mai târziu. Divorțul fostului cuplu a fost finalizat în decembrie 2024, după o lungă luptă juridică privind bunurile comune și acuzații de abuz. Cei doi au șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.
Angelina Jolie a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu cei șase copii ai săi, într-un moment în care distanțarea unora dintre aceștia de tatăl lor, Brad Pitt, continuă să atragă atenția presei. Angelina Jolie și Brad Pitt au împreună șase copii: Maddox, 25 de ani, Pax, 22 de ani, Zahara, 21 de ani, Shiloh, 20 de ani, și gemenii Knox și Vivienne, în vârstă de 18 ani.
Într-un nou interviu acordat LOfficiel USA, actrița în vârstă de 51 de ani a vorbit despre viața de familie și a mărturisit că cei șase copii ai săi o cunosc foarte bine.
„Mă cunosc destul de bine și îmi cunosc toate laturile”, a spus Angelina Jolie.
Actrița a avut ocazia să lucreze și alături de doi dintre fiii săi, Maddox și Pax, care au fost asistenți de regie la proiectele sale cinematografice.
„Evident, pentru mine este frumos să-i am în preajmă, dar eu sunt pur și simplu mama lor, care își dorește să fie alături de familie”, a explicat ea.
foto: Getty Images
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