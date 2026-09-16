Anisia Gafton, emoții înainte de naștere. Actrița va deveni mamă pentru prima dată: „Îmi e foarte greu”

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Anisia Gafton se pregătește de unul dintre cele mai importante momente din viața ei. Actrița va naște în curând primul ei copil și așteaptă cu nerăbdare să își îmbrățișeze rolul de mamă.

Anisia Gafton va naște în curând

Anisia Gafton își dorește să nască natural primul ei copil. Cu toate că mai are foarte puțin timp până când va deveni mamă, actrița nu și-a pus pe pauză activitățile profesionale și lucrează la un nou proiect, fiind vorba despre un show de stand-up care are ca temă experiența ei de femeie însărcinată.

„O să nasc natural și pot să nasc natural. Vreau să vă spun că sunt nebună până la capăt, pentru că eu în buza travaliului, în timp ce altele își pregătesc băgăjelul, eu îmi pregătesc un special de stand-up pe 24-25 septembrie, în București. Se numește Însărcinată în luna a noua, unde voi avea în sală femei, nu toată lumea o să fie, dar am femei însărcinate. Da, vă aștept pe 24-25 septembrie. O să fie extraordinar spectacolul ăsta și emoționant, pentru că o să fim doi pe scenă. O să vorbesc despre toată experiența asta de gravidă. Și mi se pare că mai am de vorbit și după ce nasc, pentru că sunt foarte multe lucuri de vorbit. Te transformi într-un laborator. Eu când am auzit că fac organe și nu știu ce, eu în viața mea n-am produs un organ. Eu acum sunt dătătoare de organe și de copii. Sunt mai tare ca NASA. Și orice mamă e mai tare ca NASA”, a spus Anisia Gafton pentru Libertatea.

Anisia Gafton a povestit că soțul ei, Serghei Florin Dîm, este și el emoționat înainte de venirea pe lume a primului lor copil. Comediantul de stand-up a fost atent cu actrița în ultimele luni și s-a preocupat să îi asigure tot confortul de care are nevoie în această perioadă, motiv pentru care a preluat el multe dintre responsabilitățile din casă.

„Deci în ultima lună e ceva… Dimineața îi dai mesaj, nici măcar nu-l strig, să-mi aducă cafeluța. El face mâncare. Proastă, dar bună în sensul în care o mănâncă așa. Face curățenie. Eu nu mai fac nimic, pentru că mi-a zis să stau cuminte. Eu de fel fiind agitată, el a văzut că îmi e foarte greu cu mișcările. Plus că doctorul mi-a dat interzis la miscări repezite, iar Seghei mă ajută. Dar e și panicat. Am întrebat medicul și mi-a zis că așa sunt cam toți bărbații. Sunt panicați pentru că nu știu ce simt femeile. Câteodată, ca să-l protejez, nu spun că mă mai doare sau ceva. În schimb, tot ce am strâns în timpul zilei, spun seara în somn. Eu nu vorbeam înainte în somn. Serile trecute, Serghei nu a dormit deloc, că se trezea la fiecare oftat de-al meu. Mă plângeam în somn. Parcă mă pârăsc seara în somn. La un moment dat m-am trezit să mă duc la baie, că apropo faci naveta la baie, și l-am văzut că era cu ochii cât casa. Credea că îmi e rău la cum făceam în somn.”



Anisia Gafton a ales numele viitorului ei copil

Anisia Gafton a mărturisit că povestea numelui fiului ei are legătură cu o vacanță în care a fost recent alături de soțul ei, Serghei. Actrița și partenerul ei au cumpărat din acea călătorie o statuie cu Sfântul Mihail, care le-a adus câteva provocări la aeroport. Au tratat această întâmplare ca pe un semn și așa au decis ca pe fiul lor să îl cheme Mihail.

„Am luat o statuie din Grecia cu Sfântul Mihail și chiar am întâmpinat niște greutăți, că e grea. Cu bagaj de cală, la pus, la colantat. Și am zis: „Băi, dacă am trecut prin atâtea greutăți cât trebuie să trecem cu bibeloul ăla, să-i punem Mihail, de la Sfântul Mihai.” Da, Mihail, nu Mihai, Mihail. Care să se potrivească acolo. Și acum ne gândim și la alt nume, la al doilea nume și poate la al treilea”, a spus Anisia Gafton în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV.

Actrița a explicat și de ce nu îl dorește să îl cheme ca pe tatăl ei, și anume Napoleon.

„Nu pot să-i pun numele Napoleon. Și tatăl meu a zis: „Măi, da să-i pui numele meu, Napoleon.' Pe el așa îl cheamă. Măi, nu se potrivește cu Dîmul ăsta. Da, da, și Napoleon Dîm nu dădea. Nu dădea.”

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Foto: Instagram, Genovia Tina Photography

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