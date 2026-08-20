Motivul pentru care Anisia Gafton nu își dorește ca soțul ei, Serghei, să asiste la nașterea băiețelului lor: „Nu i-aș recomanda”

Anisia Gafton va deveni în curând mamă pentru prima dată.

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  de  ELLE.ro
Anisia Gafton
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Anisia Gafton traversează una dintre cele mai fericite perioade din viața ei. Actrița și soțul ei, Florin Serghei, vor deveni în curând părinții unui băiețel. 

Anisia Gafton, dezvăluiri despre sarcină

Anisia Gafton este însărcinată în luna a opta și spune că starea ei este una foarte bună. Actrița se simte energică și se bucură din plin de fiecare moment pe care îl trăiește în sarcină. 

„Eu am o stare foarte bună. Sunt bine, mai ales că burtica e finuță, nu e mare. Toată lumea mi-a zis, chiar și din online și chiar când m-am întâlnit: „Anisia, cum de ai burta ca de patru-cinci luni?”. Pur și simplu așa s-a nimerit. Nici nu am exagerat cu mâncarea, doar că nu că nu am vrut, pur și simplu nu am avut pofte din astea. Am o energie foarte, foarte bună. Merg mai legănat, mai cu grijă. În rest, sunt foarte, foarte ok”, a declarat Anisia Gafton pentru Spynews.ro.

Anisia Gafton urmează să nască la începutul lunii octombrie. Actrița își dorește să nască natural, însă, în cazul apariției unor complicații, va opta pentru o operație de cezariană. 

„În octombrie urmează să nasc, între 1 și 14, cam așa. Deocamdată nu am emoții, dar cu siguranță când se apropie evenimentul voi avea, îți dai seama. Acum nu, așa că eu mă bucur în continuare de sarcină, că mai am și hormoni din ăștia de fericire. Am hormoni de afecțiune și sunt bine. Când se apropie, probabil că o să am emoții. Oricum, cred că mai panicat ca mine este Serghei. Natural vreau să nasc, dacă se poate. Momentan totul în regulă, dar nu se știe niciodată, dacă ai vreo complicație. Dacă nu sunt niciun fel de complicații, totul e bine, natural voi naște.”

Actrița a dezvăluit și motivul pentru care nu și-ar dori ca soțul ei, Serghei, să asiste la nașterea copilului lor. 

„Măi nu, nu știu dacă Serghei va asista la naștere. Eu nu i-aș recomanda. Personal, eu nu recomand să asiste bărbații la naștere, că cred că toți leșină. Chiar dacă se dau ei: „Mamă, putem, sigur, ce e așa greu”, eu cred că ar trebui să stea să joace Candy Crush.”

Cum se înțelege Anisia Gafton cu socrii

Într-un interviu exclusiv, Anisia Gafton a vorbit deschis despre relația pe care o are cu părinții soțului ei, Florin Serghei, dar și despre cum a fost primită vestea marii minuni în ambele familii. Contrar clișeelor clasice despre neînțelegerile dintre noră și soacră, actrița a punctat că dinamica cu socrii ei este una extrem de caldă și relaxată. Vedeta a explicat, în stilul său caracteristic și plin de umor, că relația lor este departe de a fi un scenariu dramatic de film, totul bazându-se pe respect reciproc și armonie.

„Mă înțeleg foarte bine cu ei și chiar avem o relație relaxată. Cu soacra mea mă înțeleg atât de bine, încât încă nu i-am dat motive. (râde) Nu avem relația aceea „de film”, cu tensiuni și replici dramatice. Sunt oameni calzi și mă bucur că avem o relație naturală și relaxată. Cred că, atunci când există respect și umor, totul vine natural”, a spus Anisia Gafton pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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