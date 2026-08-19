Celine Dion, noi dezvăluiri despre lupta cu sindromul persoanei rigide și revenirea pe scenă: „Sunt în viață”

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Celine Dion se pregătește să revină pe scenă după o pauză de mai mulți ani, provocată de problemele de sănătate cu care s-a confruntat. Artista în vârstă de 58 de ani a vorbit într-un nou interviu acordat revistei Harper’s Bazaar despre lupta cu sindromul persoanei rigide, dar și despre eforturile pe care le face pentru a putea susține din nou concerte.

În ultimii șase ani, cântăreața a avut foarte puține apariții pe scenă, cea mai importantă fiind cea de la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, din 2024. Tot în acel an, Dion a lansat documentarul I Am: Celine Dion, în care a prezentat efectele severe ale afecțiunii asupra vieții și carierei sale.

Acum, artista se pregătește pentru o serie de concerte la Paris, care va începe în septembrie. Pentru a-și recăpăta forța necesară revenirii pe scenă, Celine Dion urmează un program riguros de pregătire fizică. Potrivit Harper’s Bazaar, aceasta face ședințe de pilates de câte 90 de minute, de trei ori pe săptămână, precum și cursuri de balet.

„Este o afecțiune progresivă. Nu-mi place să spun „boală.” Cuvântul „boală” te face să reacționezi așa”, a explicat Dion pentru Harper’s Bazaar.

Interviul a avut loc într-un studio de înregistrări de la Palms Casino Resort, într-o încăpere în care artista avea la dispoziție mai multe echipamente pentru antrenament, printre care greutăți, o bandă de alergare, un aparat reformer și o bară de balet.

Celine Dion a primit diagnosticul de sindrom al persoanei rigide în 2022, după ce simptomele cu care se confrunta de ani buni s-au agravat în perioada pandemiei. Ulterior, artista a fost nevoită să își anuleze turneul Courage World Tour pentru a se concentra asupra sănătății sale.

În perioada în care s-a retras din lumina reflectoarelor, Dion s-a izolat de fani timp de aproximativ trei ani. Una dintre temerile sale era că publicul ar putea avea impresia că duce o viață normală și fericită în timp ce continua să anuleze concerte.

În acei ani, natura a devenit pentru ea și o formă de refugiu. „Iubesc atât de mult copacii și aveam această imagine în minte în care încercam să dispar printre frunze”, a povestit artista pentru Harper’s Bazaar.

La un moment dat, privind copacii lipsiți de frunze în timpul toamnei, Dion a început să îi asocieze cu propria situație.

„Încercam să le spun: „Îmi pare rău, nu mai am mere pe care să vi le ofer”, a spus ea. Apoi, în imaginația sa, a venit un răspuns: „Dar noi nu am venit pentru mere. Am venit pentru copac”.

Celine Dion, despre relația cu fanii săi

Revenirea în fața publicului are o semnificație aparte pentru artistă. După anii în care problemele de sănătate au ținut-o departe de scenă, Dion spune că își dorește ca noile concerte să fie și o modalitate de a le arăta fanilor cât de mult i-au lipsit.

„A trecut atât de mult timp. Mi-ar plăcea să le ofer ceva prin care să le arăt cât de mult mi-au lipsit”, a declarat ea pentru Harper’s Bazaar.

Artista a vorbit și despre recunoștința pe care o simte față de oamenii care i-au susținut cariera de-a lungul deceniilor.

„Ei au plătit bilete. Mi-au cumpărat albumele. Ei mi-au oferit acest privilegiu. Așa că măcar atât pot face: să le spun că sunt în viață”, a mărturisit Dion pentru Harper’s Bazaar.

Cântăreața spune că este pregătită să accepte din nou nu doar bucuria de a urca pe scenă, ci și aspectele mai puțin plăcute care vin odată cu celebritatea.

„Ei bine, fată”, și-a spus Dion în timpul interviului, „dacă nu vrei să dai autografe, dacă nu vrei să te aranjezi și dacă nu vrei să fii deranjată pentru că pastele tale se vor răci, poți oricând să rămâi acasă. Dar uită-te la ceea ce ai”.

În luna martie, chiar de ziua ei de naștere, Celine Dion și-a anunțat oficial revenirea pe scenă. Inițial, artista a programat zece concerte la Paris, în lunile septembrie și octombrie, descriind oportunitatea de a cânta din nou pentru public drept „cel mai frumos cadou din viața mea”. Ulterior, datorită cererii ridicate, au fost adăugate noi reprezentații.

În videoclipul prin care și-a anunțat revenirea, Dion le-a transmis fanilor:

„Sunt atât de pregătită să fac asta. Mă simt bine, sunt puternică, sunt entuziasmată, evident, și, bineînțeles, puțin emoționată. Mă descurc foarte bine, îmi gestionez starea de sănătate, mă simt bine. Cânt din nou și chiar dansez puțin. Dar trebuie să vă spun ceva foarte important: în ultimii ani, în fiecare zi care a trecut, am simțit rugăciunile și sprijinul vostru, bunătatea și iubirea voastră. Vă sunt recunoscătoare tuturor. Abia aștept să vă văd din nou”.

Cum i-a afectat afecțiunea vocea

Sindromul persoanei rigide este o tulburare neurologică rară, caracterizată, printre altele, prin rigiditate musculară și spasme dureroase care pot apărea periodic și se pot agrava în timp. Pentru Celine Dion, afecțiunea a avut consecințe inclusiv asupra capacității de a cânta. În 2022, atunci când și-a făcut public diagnosticul și și-a anulat concertele, artista a explicat pe Instagram cât de mult îi fusese afectată viața de zi cu zi.

„Din păcate, aceste spasme îmi afectează fiecare aspect al vieții de zi cu zi. Uneori îmi provoacă dificultăți atunci când merg și nu îmi permit să îmi folosesc corzile vocale pentru a cânta așa cum eram obișnuită”.

Dion a vorbit atunci și despre eforturile pe care le făcea pentru a putea reveni la activitatea sa profesională.

„Lucrez din greu în fiecare zi cu terapeutul meu specializat în medicină sportivă pentru a-mi recăpăta forța și capacitatea de a cânta din nou pe scenă, dar trebuie să recunosc că a fost o luptă. Tot ce știu să fac este să cânt. Este ceea ce am făcut toată viața și ceea ce iubesc cel mai mult”, spunea artista.

De-a lungul ultimilor ani, Celine Dion a oferit periodic informații despre evoluția stării sale. Într-un interviu acordat Vogue, cântăreața a mărturisit că „fericirea mea s-a întors”.

„A fost o povară uriașă pe umerii mei, iar o mare parte din acea greutate a dispărut… pentru că acum mă pot concentra pur și simplu asupra realității. Este minunat”, a declarat ea pentru Vogue.

Într-un alt interviu, acordat emisiunii Today, Dion a vorbit despre hotărârea de a nu permite diagnosticului să îi dicteze viitorul.

„Cred în mine, în curajul meu”, a spus artista, adăugând că nu va lăsa această afecțiune „să îmi controleze viața. Voi urca pe scenă pentru că voi fi pregătită. Iar corzile mele vocale nu mă vor speria, pentru că voi fi pregătită și voi atinge acele note”.

Foto: Getty Images

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