Sandra Bullock, imagini rare alături de cei doi copii. Motivul pentru care actrița s-a retras din lumina reflectoarelor

Sandra Bullock a publicat imagini rare din vacanța petrecută alături de familie și prieteni. Actrița a vorbit deschis despre cei doi copii ai săi și despre motivul pentru care a ales să ia o pauză de la actorie.

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  de  ELLE.ro
Sandra Bullock, imagini rare alături de cei doi copii. Motivul pentru care actrița s-a retras din lumina reflectoarelor

Sandra Bullock petrece momente frumoase alături de familie. Recent, actrița din Practical Magic 2 le-a arătat urmăritorilor săi de pe Instagram cum și-a petrecut ultima perioadă, publicând mai multe fotografii în care se bucură de natură alături de familie și prieteni. Printre imaginile din călătorie se numără instantanee surprinse în timpul unor plimbări în aer liber, partide de pescuit și sesiuni de rafting.

În unele dintre fotografii par să apară și cei doi copii ai săi, fiul Louis, în vârstă de 16 ani, și fiica Laila, de 12 ani, pe care actrița i-a adoptat după vârsta de 45 de ani. Bullock și-a etichetat sora, Gesine Bullock-Prado, într-una dintre imagini și a publicat o altă fotografie realizată în timpul vizitei familiei la mormintele părinților săi.

„Prieteni, familie, distracție, peștișori, animăluțe șiiii muncă”, a scris actrița în descrierea postării.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

În luna aprilie, Bullock a participat la CNBC Changemakers Summit, desfășurat la New York, unde a discutat cu moderatoarea Julia Boorstin și cu Pam Abdy, copreședintă și CEO Warner Bros., despre felul în care își prioritizează rolul de mamă, în timp ce încearcă să îl echilibreze cu un program profesional aglomerat. Vorbind despre viitorul său film, Practical Magic 2, Bullock a explicat că a putut accepta proiectul doar pentru că programul filmărilor a coincis cu vacanța școlară a celor doi copii.

„Am făcut acest film în această perioadă pentru că știam că ai mei copii sunt în vacanță. Nu voi sacrifica timpul copiilor mei, timpul meu alături de ei. Ei s-ar bucura dacă aș fi plecată. Eu nu. Este adevărat. Și nu lucrez la capacitate maximă dacă ai mei copii trec printr-o perioadă dificilă sau dacă au nevoie de ceva, iar eu nu le pot oferi acel lucru. Eu îmi cresc copiii, nu altcineva. Dar am privilegiul de a putea face asta în această industrie. Foarte mulți oameni nu îl au. Și înțeleg acea durere și acea neliniște pe care le simți când ești la serviciu și te gândești: ‘Nu sunt acolo unde ar trebui să fiu acum. Sunt aici, încerc să par în regulă și îmi fac treaba’. Dar știți ceva? Femeile pot face asta. Putem face 15 lucruri în același timp și le putem duce la bun sfârșit”, a explicat actrița.

Deși a devenit mamă mai târziu în viață, Sandra Bullock este convinsă că cei doi copii ai săi au apărut exact în momentul potrivit.

„Nu știu de ce aceasta a fost singura cale, dar mă bucur enorm că universul m-a făcut să aștept”, a declarat ea în cadrul emisiunii Red Table Talk, în 2022. „M-a făcut să aștept, chiar dacă eram neliniștită și nerăbdătoare, și mi-a spus: ‘Nu, nu vei face asta în felul în care crezi tu că o vei face’.”

Creșterea copiilor reprezintă pentru Sandra Bullock una dintre cele mai mari surse de mândrie. Actrița se consideră „norocoasă” că îi poate vedea crescând și, pentru a fi prezentă în viața lor, a ales să facă un pas în spate în ceea ce privește cariera. Practical Magic 2 marchează revenirea sa pe ecrane după o pauză de patru ani.

„Nu mă retrag, doar că nu voi mai petrece o perioadă timp în fața camerelor. Am niște copii minunați. Prefer să mă uit la ei”, declara Bullock pentru PEOPLE (the TV Show!) în 2022. „Prefer să îi privesc în fiecare zi, să fie supărați și enervați pe mine și să creez amintiri alături de ei, cel puțin pentru moment.”

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Foto: Arhiva ELLE

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