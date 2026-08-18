Cât valorează bijuteriile purtate de Georgina Rodríguez la nunta cu Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au ales o ceremonie discretă pentru a-și oficializa relația, însă bijuteriile purtate de mireasă au fost departe de a urma aceeași linie minimalistă. Potrivit Page Six Style, Rodríguez a purtat în ziua nunții peste 250 de carate de diamante Chopard, unele dintre piesele alese fiind evaluate la zeci de milioane de dolari.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, și Georgina Rodríguez, 32 de ani, s-au căsătorit pe 11 august, în cadrul unei ceremonii intime organizate în sufrageria casei lor din Cascais, Portugalia. Data nu a fost aleasă întâmplător: nunta a avut loc la exact zece ani de la ziua în care cei doi s-au întâlnit pentru prima dată, într-un magazin Gucci din Madrid, unde Georgina lucra atunci ca asistentă de vânzări.

La ceremonie au participat cei cinci copii ai cuplului, iar legătura lor cu Gucci s-a regăsit și în ținutele alese pentru această zi. Potrivit Vogue, Georgina a purtat un costum alb din mătase, realizat special pentru ea de casa italiană, în timp ce Ronaldo a ales un costum bej deschis. Și copiii au purtat ținute Gucci.

Bijuteriile spectaculoase purtate de Georgina Rodríguez

Dacă ceremonia și ținutele au fost intenționat discrete, bijuteriile miresei au reprezentat elementul spectaculos al apariției sale. Page Six Style relatează că Georgina Rodríguez a ales piese din arhivele Chopard, purtând în total peste 250 de carate de diamante.

Piesa centrală a look-ului său a fost colierul Garden of Kalahari de la Chopard. Acesta include un diamant de 50 de carate, alături de peste 146 de carate de diamante de dimensiuni mai mici.

Colierul a avut anterior și o apariție importantă pe covorul roșu. Beyoncé l-a purtat la Met Gala 2025, însă fără cele trei pandantive în formă de „petală”. Pentru nunta sa, Georgina a ales să poarte două dintre acestea drept cercei: unul decorat cu un diamant în formă de pară de 25 de carate și celălalt cu un diamant în formă de inimă de 26 de carate. Potrivit Page Six Style, colierul împreună cu cele trei pandantive este evaluat la aproximativ 50 de milioane de dolari.

Mireasa nu a renunțat nici la impresionantul său inel de logodnă. Experții consultați anterior de Page Six Style au estimat că acesta ar putea valora până la cinci milioane de dolari, iar diamantul ar putea depăși 30 de carate.

În ședința foto realizată pentru Vogue, Rodríguez a purtat și o brățară cu două diamante de 21 și, respectiv, 14,7 carate, înconjurate de alte diamante care însumează 13,1 carate. Setul a fost completat de un inel cu un diamant cushion-cut de 20 de carate și alte 6,9 carate de diamante.

Piesele au și o istorie aparte. Colierul, cerceii și brățara fac parte din colecția Garden of Kalahari și au fost create pornind de la Queen of Kalahari, un diamant brut de 342 de carate. Piatra excepțională a fost împărțită, pe parcursul unui an, în 23 de diamante. Chopard descrie Garden of Kalahari drept una dintre colecțiile sale emblematice de Haute Joaillerie.

Georgina a mai ales pentru această ocazie un inel din colecția Haute Joaillerie, decorat cu 5,7 carate de diamante tăiate în formă de pară și marchiză. În contrast cu toate aceste piese spectaculoase, verighetele celor doi au fost extrem de simple: Cristiano și Georgina au optat pentru inele clasice din aur.

De ce Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au ales să se căsătorească acasă

Într-un interviu acordat Vogue înaintea ceremoniei, Georgina Rodríguez a explicat de ce ea și Cristiano Ronaldo au decis să se căsătorească în sufrageria casei lor și să aibă alături doar cei cinci copii.

„Am ales să facem asta în livingul casei noastre de aici, unde luăm micul dejun, prânzul și cina și unde ne trăim viața de zi cu zi”, a declarat ea pentru Vogue. „Peste 30 de ani, vreau ca cei mici să se gândească: «Ceva minunat s-a întâmplat la această masă, aici și-au rostit părinții noștri jurămintele de căsătorie»”.

Georgina a mărturisit că, deși în copilărie își imagina o nuntă grandioasă, perspectiva sa s-a schimbat între timp.

„Îmi doresc ceva intim, alături de partenerul meu și de copiii noștri, acasă”, a spus ea pentru Vogue. „Pentru că avem castele, case, insule, cai, mașini: toate acestea ne sunt la îndemână în fiecare zi. Dar ceva intim, asta este mai neobișnuit pentru noi”.

Ceremonia restrânsă nu înseamnă însă că cei doi au renunțat definitiv la ideea unei nunți de proporții. Georgina a dezvăluit pentru Vogue că intenționează să organizeze în viitor o petrecere mai amplă, la care să participe familia și prietenii.

Foto: Getty Images

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