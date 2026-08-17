Detalii inedite despre nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodríguez. De ce s-au căsătorit în sufrageria casei lor și au avut doar cinci invitați

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Fotbalistul miliardae Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez în sufrageria casei lor din Portugalia, marți, 11 august 2026, – și a purtat un tricou și o jachetă de costum în timp ce cei doi și-au rostit jurămintele.

Cei doi, în vârstă de 41, respectiv 32 de ani, s-au căsătorit în cea de-a zecea aniversare a zilei în care s-au întâlnit pentru prima dată, pe vremea când Georgina lucra ca asistentă de vânzări la magazinul Gucci din Madrid.

În mijlocul numeroaselor speculații cu privire la ziua cea mare, cuplul a sfidat majoritatea zvonurilor printr-o nuntă simplă, ceremonia desfășurându-se de acasă până la o biserică din apropiere – unde Georgina „nu și-a putut stăpâni lacrimile”.

„Am ales să facem acest lucru în sufrageria casei noastre, aici unde luăm micul dejun, prânzul și cina și unde trăim realitatea vieții noastre…”, a explicat ea pentru Vogue, în ediția digitală de vară a revistei.

„Peste 30 de ani, vreau ca cei mici să se gândească: ceva minunat s-a întâmplat la această masă – jurămintele de nuntă ale părinților noștri. Când eram fetiță, visam la cel mai mare castel, la cea mai mare trăsură, la cea mai lungă rochie, la o coroană plină de diamante. Iar acum spun: nu. Vreau ceva intim, alături de partenerul meu și copiii noștri, acasă.”

Cu toate acestea, în cadrul interviului, vedeta a promis că, în viitor, vor avea o „nuntă mare”, pentru a sărbători alături de familia extinsă și prieteni, însă nu a oferit alte detalii despre planurile lor.

Un alt element surprinzător al zilei a fost alegerea ținutelor, însă cei doi au explicat că motivul pentru care amândoi au purtat Gucci este faptul că s-au întâlnit în magazinul Gucci din Spania, în urmă cu toți acești ani.

Ei au descris ideea drept un moment de „cerc complet”.

Georgina a purtat o cămașă albă transparentă și o fustă, pantofi din satin, asortați cu bijuterii strălucitoare din diamante de la Chopard.

Cristiano, între timp, a purtat pentru ziua cea mare un costum personalizat din bumbac, de culoare bej deschis, un tricou și mocasini. Toți copiii au purtat ținute asortate.

„Nu am vrut să intrăm într-o zi atât de simplă pentru noi purtând costume.”, a explicat Georgina.

După ceremonia de acasă, cei doi au mers cu mașina la Sanctuarul Maicii Domnului de la Fátima, aflat la o oră distanță, unde un preot le-a oferit o binecuvântare.

Cuplul nu va pleca în luna de miere și s-a întors deja cu avionul în Arabia Saudită, acolo unde el joacă fotbal.

Într-o postare comună pe Instagram, sportivul în vârstă de 41 de ani și modelul în vârstă de 32 de ani au publicat o fotografie în care mâna lui se odihnește delicat peste mâna ei, ambii purtând verighete simple din aur. Cei doi au însoțit fotografia de mesajul „CG”.

Ronaldo și Rodríguez au devenit părinți pentru prima dată împreună pe 12 noiembrie 2017.

În octombrie 2021, Ronaldo și Rodríguez au dezvăluit că așteaptă gemeni, alături de o fotografie în care apăreau ținând imagini ecografice.

Însă, în aprilie 2022, tatăl a cinci copii a anunțat vestea devastatoare că unul dintre gemenii săi a murit în timpul nașterii.

„Cu cea mai profundă tristețe, trebuie să anunțăm că băiețelul nostru a murit. Este cea mai mare durere pe care o poate simți orice părinte”, au anunțat atunci Ronaldo și Rodríguez într-o declarație comună publicată pe rețelele sociale.

„Doar nașterea fetiței noastre ne dă puterea de a trăi acest moment cu puțină speranță și fericire”, au continuat cei doi, confirmând că Bella a supraviețuit.

În noiembrie 2022, Ronaldo a dezvăluit că el și familia sa păstrează în continuare vie amintirea fiului lor, Ángel, și vorbesc despre el în fiecare zi.

Legendarul sportiv și influencerul au stârnit anterior zvonuri privind o posibilă căsătorie, în iulie 2024, când Ronaldo s-a referit la ea drept „soția” sa în timpul unui videoclip de antrenament acasă pentru brandul de fitness Whoop.

„Cel mai important lucru este nu ceea ce faci, ci faptul că trebuie să faci mișcare. Când nu mă antrenez la club, îmi place să lucrez împreună cu soția mea acasă”, a spus el în videoclipul distribuit pe Instagram.

După apariția videoclipului, reprezentantul de presă al portughezului a declarat pentru Page Six: „În acest moment, nu pot confirma și nici infirma faptul că Cristiano s-a căsătorit cu Georgina. Pur și simplu, nu știu.”

Cu toate acestea, cei doi și-au anunțat logodna în august 2025, Rodríguez etalându-și la acea vreme impresionantul inel cu diamant într-o postare pe Instagram.

„Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, a scris ea în descrierea fotografiei.

Page Six a dezvăluit în exclusivitate că inelul de logodnă impresionant ar putea costa între 2 și 5 milioane de dolari.

Foto: Getty

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