Detalii inedite despre nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodríguez. De ce s-au căsătorit în sufrageria casei lor și au avut doar cinci invitați

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez, care formează un cuplu de mulți ani, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile pe 11 august 2026, în Cascais, Portugalia.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Detalii inedite despre nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodríguez. De ce s-au căsătorit în sufrageria casei lor și au avut doar cinci invitați

Fotbalistul miliardae Cristiano Ronaldo s-a căsătorit cu Georgina Rodríguez în sufrageria casei lor din Portugalia, marți, 11 august 2026, – și a purtat un tricou și o jachetă de costum în timp ce cei doi și-au rostit jurămintele.

Cei doi, în vârstă de 41, respectiv 32 de ani, s-au căsătorit în cea de-a zecea aniversare a zilei în care s-au întâlnit pentru prima dată, pe vremea când Georgina lucra ca asistentă de vânzări la magazinul Gucci din Madrid.

În mijlocul numeroaselor speculații cu privire la ziua cea mare, cuplul a sfidat majoritatea zvonurilor printr-o nuntă simplă, ceremonia desfășurându-se de acasă până la o biserică din apropiere – unde Georgina „nu și-a putut stăpâni lacrimile”.

„Am ales să facem acest lucru în sufrageria casei noastre, aici unde luăm micul dejun, prânzul și cina și unde trăim realitatea vieții noastre…”, a explicat ea pentru Vogue, în ediția digitală de vară a revistei.

„Peste 30 de ani, vreau ca cei mici să se gândească: ceva minunat s-a întâmplat la această masă – jurămintele de nuntă ale părinților noștri. Când eram fetiță, visam la cel mai mare castel, la cea mai mare trăsură, la cea mai lungă rochie, la o coroană plină de diamante. Iar acum spun: nu. Vreau ceva intim, alături de partenerul meu și copiii noștri, acasă.”

Cu toate acestea, în cadrul interviului, vedeta a promis că, în viitor, vor avea o „nuntă mare”, pentru a sărbători alături de familia extinsă și prieteni, însă nu a oferit alte detalii despre planurile lor.

Un alt element surprinzător al zilei a fost alegerea ținutelor, însă cei doi au explicat că motivul pentru care amândoi au purtat Gucci este faptul că s-au întâlnit în magazinul Gucci din Spania, în urmă cu toți acești ani.

Ei au descris ideea drept un moment de „cerc complet”.

Georgina a purtat o cămașă albă transparentă și o fustă, pantofi din satin, asortați cu bijuterii strălucitoare din diamante de la Chopard.

Cristiano, între timp, a purtat pentru ziua cea mare un costum personalizat din bumbac, de culoare bej deschis, un tricou și mocasini. Toți copiii au purtat ținute asortate.

„Nu am vrut să intrăm într-o zi atât de simplă pentru noi purtând costume.”, a explicat Georgina.

După ceremonia de acasă, cei doi au mers cu mașina la Sanctuarul Maicii Domnului de la Fátima, aflat la o oră distanță, unde un preot le-a oferit o binecuvântare.

Cuplul nu va pleca în luna de miere și s-a întors deja cu avionul în Arabia Saudită, acolo unde el joacă fotbal.

Într-o postare comună pe Instagram, sportivul în vârstă de 41 de ani și modelul în vârstă de 32 de ani au publicat o fotografie în care mâna lui se odihnește delicat peste mâna ei, ambii purtând verighete simple din aur. Cei doi au însoțit fotografia de mesajul „CG”.

Ronaldo și Rodríguez au devenit părinți pentru prima dată împreună pe 12 noiembrie 2017.

În octombrie 2021, Ronaldo și Rodríguez au dezvăluit că așteaptă gemeni, alături de o fotografie în care apăreau ținând imagini ecografice.

Însă, în aprilie 2022, tatăl a cinci copii a anunțat vestea devastatoare că unul dintre gemenii săi a murit în timpul nașterii.

„Cu cea mai profundă tristețe, trebuie să anunțăm că băiețelul nostru a murit. Este cea mai mare durere pe care o poate simți orice părinte”, au anunțat atunci Ronaldo și Rodríguez într-o declarație comună publicată pe rețelele sociale.

„Doar nașterea fetiței noastre ne dă puterea de a trăi acest moment cu puțină speranță și fericire”, au continuat cei doi, confirmând că Bella a supraviețuit.

În noiembrie 2022, Ronaldo a dezvăluit că el și familia sa păstrează în continuare vie amintirea fiului lor, Ángel, și vorbesc despre el în fiecare zi.

Legendarul sportiv și influencerul au stârnit anterior zvonuri privind o posibilă căsătorie, în iulie 2024, când Ronaldo s-a referit la ea drept „soția” sa în timpul unui videoclip de antrenament acasă pentru brandul de fitness Whoop.

„Cel mai important lucru este nu ceea ce faci, ci faptul că trebuie să faci mișcare. Când nu mă antrenez la club, îmi place să lucrez împreună cu soția mea acasă”, a spus el în videoclipul distribuit pe Instagram.

După apariția videoclipului, reprezentantul de presă al portughezului a declarat pentru Page Six: „În acest moment, nu pot confirma și nici infirma faptul că Cristiano s-a căsătorit cu Georgina. Pur și simplu, nu știu.”

Cu toate acestea, cei doi și-au anunțat logodna în august 2025, Rodríguez etalându-și la acea vreme impresionantul inel cu diamant într-o postare pe Instagram.

„Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, a scris ea în descrierea fotografiei.

Page Six a dezvăluit în exclusivitate că inelul de logodnă impresionant ar putea costa între 2 și 5 milioane de dolari.

Citește și:
Aubrey Plaza și Christopher Abbott au devenit părinți. Primele detalii despre nașterea fiicei lor

Foto: Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Imagini inedite cu Anca Dumitra și fiul ei la plajă. Cum a apărut actrița alături de micuțul Levi Nicholas
People
Imagini inedite cu Anca Dumitra și fiul ei la plajă. Cum a apărut actrița alături de micuțul Levi Nicholas
Elizabeth Olsen a devenit mamă pentru prima dată. Cum a fost surprinsă actrița împreună cu bebelușul
People
Elizabeth Olsen a devenit mamă pentru prima dată. Cum a fost surprinsă actrița împreună cu bebelușul
Salman Khan, declarații rare despre relații și dorința de a deveni tată. Actorul formează un cuplu de mai mulți ani cu Iulia Vântur
People
Salman Khan, declarații rare despre relații și dorința de a deveni tată. Actorul formează un cuplu de mai mulți ani cu Iulia Vântur
Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, declarație publică de dragoste după ce înotătorul a făcut istorie la Campionatele Europene
People
Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici, declarație publică de dragoste după ce înotătorul a făcut istorie la Campionatele Europene
Alina Pușcău, despre starea ei de sănătate după ce a început tratamentul împotriva cancerului. Ce mesaj a transmis femeilor care suferă de aceeași boală
People
Alina Pușcău, despre starea ei de sănătate după ce a început tratamentul împotriva cancerului. Ce mesaj a transmis femeilor care suferă de aceeași boală
Alexandra Stan și fiica ei, Eva, surprinse într-o imagine emoționantă. Cele două au fost externate din spital
People
Alexandra Stan și fiica ei, Eva, surprinse într-o imagine emoționantă. Cele două au fost externate din spital
Publicitate
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Frankie. Andreea. Sandra. Numele primelor trei ispite feminine din sezonul X, Insula Iubirii!
Frankie. Andreea. Sandra. Numele primelor trei ispite feminine din sezonul X, Insula Iubirii!
Cât a plătit un turist pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Poza cu bonul fiscal i-a uimit pe toți
Cât a plătit un turist pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Poza cu bonul fiscal i-a uimit pe toți
„Ce bărbat a devenit!”. Cum arată acum Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Oamenii au rămas surprinși
„Ce bărbat a devenit!”. Cum arată acum Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Oamenii au rămas surprinși
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, au aniversat un an de căsătorie. Ce imagini speciale a dezvăluit artista cu această ocazie
Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, au aniversat un an de căsătorie. Ce imagini speciale a dezvăluit artista cu această ocazie
People

Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, s-au căsătorit anul trecut la Palatul Snagov.

+ Mai multe
Hayden Panettiere a murit. Actrița, celebră pentru rolurile din Heroes, Nashville și Scream, avea doar 36 de ani
Hayden Panettiere a murit. Actrița, celebră pentru rolurile din Heroes, Nashville și Scream, avea doar 36 de ani
People

Deocamdată, nu sunt disponibile informații suplimentare despre circumstanțele morții actriței Hayden Panettiere.

+ Mai multe
Nicole Kidman, dezvăluiri oneste despre căsătoria cu Tom Cruise: "Aveam 23 de ani și un soț care era un star uriaș de cinema"
Nicole Kidman, dezvăluiri oneste despre căsătoria cu Tom Cruise: "Aveam 23 de ani și un soț care era un star uriaș de cinema"
People

Nicole Kidman a vorbit deschis despre căsnicia cu Tom Cruise și despre felul în care relația lor i-a influențat începutul carierei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC