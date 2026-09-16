Emoții mari pentru Smiley și Gina Pistol după ce fiica lor a început clasa zero. Ce i-a spus Josephine mamei sale după prima zi: „Când am luat-o de la școală…”

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Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Josephine, fiica lui Smiley & Gina Pistol este în clasa zero la o școală privată

Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic.

Gina Pistol a dezvăluit într-un interviu acordat recent că fiica ei merge acum la școală, în clasa zero.

„E clasa zero la o școală privată și a început în forță. Este foarte încântată. În prima zi când am luat-o de la școală mi-a zis în mașină: ‘Mama, putem să ne întoarcem?’. Eu am crezut că și-a uitat ceva la școală. Am întrebat-o de ce și mi-a zis că i-a plăcut foarte mult. I-am zis: ‘Stai că se duc și doamnele acasă, la casele lor’. Îi place foarte mult, este încântată și entuziasmată, ceea ce e bine. Încă nu i-a fugit entuziasmul, nu și l-a pierdut. Are deja cred că două săptămâni de școală, ea a început mai devreme și e încântată, ceea ce e bine”, a dezvăluit prezentatoarea TV pentru Libertatea.

Vedeta a mărturisit că Smiley a decis să o înscrie pe fiica lor și la un curs de dans organizat în cadrul aceleiași școli.

„Tot dansul. A înscris-o soțul meu la un curs de dans la școală și pe care o să-l înceapă în două săptămâni”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Smiley, dezvăluiri despre fiica sa și a Ginei Pistol

Josephine, fiica în vârstă de cinci ani a celor doi, începe deja să-și contureze propriile pasiuni. Smiley spune că micuța este foarte expresivă și pare să aibă o înclinație aparte către dans, chiar dacă această pasiune nu ar fi neapărat una moștenită de la el.

„E foarte expresivă ea și se exprimă foarte bine prin dans, ceea ce pe mine mă șochează. Eu nu sunt vreun mare dansator, dar ea cred că ar putea să devină”, a spus Smiley pentru VIVA.ro.

În același timp, Smiley și Gina Pistol sunt atenți la modul în care gestionează expunerea fiicei lor în mediul online. Chiar dacă publicul este curios să o vadă pe Josephine, cei doi nu intenționează să renunțe prea curând la regula pe care și-au stabilit-o în privința aparițiilor acesteia pe internet. Smiley consideră că accesul copiilor la social media, dar și expunerea lor pe aceste platforme, ar trebui amânate cât mai mult. Pentru artist, decizia este legată în primul rând de protejarea vieții private și a sănătății mintale a fiicei sale.

„Eu nu cred că este sănătos să expunem copiii pe rețelele socializare, la fel cum cred că, cu cât amâni mai mult întâlnirea asta cu rețelele de socializare, cu atât e mai bine pentru sănătatea mintală a copilului. Și atunci nu văd de ce aș expune-o pe internet”, a explicat artistul.

De ce Smiley și Gina Pistol nu arată chipul fetiței lor, Josephine

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre motivele pentru care ea și soțul ei au decis să nu arate publicului chipul fetiței lor.

„Nu merg acum cu cearceaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să deal-uiască singură”, a explicat Gina Pistol pentru Libertatea.

Prezentatoarea a vorbit și despre cum reacționează fiica ei atunci când vede că ea sau Smiley sunt abordați de alte persoane sau copii pentru a face fotografii împreună.

„Nu este geloasă, dar am observat la ea, că eu stau foarte mult să o studiez, să văd cum reacționează, când vin copii spre Andrei să facă poze, ea se uită așa și acum începe să înțeleagă cine este tati. Sau când merg cu ea la Andrei la vreun concert și îl vede că urcă pe scenă și după aceea când se dă jos, este foarte mândră, zice că vrea la tati, este toată spre tati. Acum să vedem cum o să gestionăm noi totul pentru că nu vreau să creadă că este un copil mai altfel decât ceilalți, nu vreau să devină buricul Pământului, ci să fie modestă”, a mai spus prezentatoarea emisiunii MasterChef România pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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