Gina Pistol, dezvăluiri despre relația cu Smiley. Cum gestionează certurile din cuplu: „Andrei e cel calculat, eu sunt cea amețită…”

Prezentatoarea Masterchef a recunoscut că nu se consideră o soție perfectă. Certurile își fac ocazional loc și în relația cu Smiley, așa cum a mărturisit chiar ea, însă a vorbit și despre cine face cel mai des compromisuri în relația de cuplu.

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  de  Andreea Ilie
Gina Pistol și Smiley
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Gina Pistol și Smiley sunt căsătoriți din luna mai a anului 2023 și au împreună o fetiță, pe nume Josephine. 

Gina Pistol, confesiuni despre căsnicia cu Smiley

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Smiley și Gina Pistol dezvăluie adesea pe rețelele de socializare imagini cu fiica lor, Josephine, chiar dacă au ales să nu îi dezvăluie chipul, spre dezamăgirea fanilor.

Cei doi au o relație de invidiat și, atunci când programul îi permite, Gina Pistol îl acompaniază pe Smiley la concerte, ba chiar a urcat pe scenă alături de acesta și a cântat.

Cu toate acestea, certurile își fac ocazional loc și în relația lor de cuplu, așa cum a mărturisit prezentatoarea într-un podcast.

„Se păstrează aceeași comunicare (eficientă și în timpul conflictelor – n.red.). Andrei este fix opusul meu, eu sunt foarte impulsivă. Mă sting repede, dar am nevoie să iau foc, așa sunt eu construită și îmi face bine. El știe că alea 3-5 minute mă lasă în pace și pe urmă gata. Ne-am învățat. I-am mai zis eu lui Andrei, ‘apreciază că ai o femeie ca mine decât una care să-ți pună perna pe față în timp ce dormi’. Eu măcar fac ca toate cele și după gata (râde)”, a mărturisit Gina.

Prezentatoarea Masterchef a recunoscut că nu se consideră o soție perfectă, însă și-ar acorda nota 9.

„Nu pot să zic că sunt o soție perfectă. Poate sunt momente când sunt mai puțin prezentă în relația pe care o am cu soțul meu. Eu consider, ca să fiu prezentă ca mamă și ca soție, că trebuie să fiu eu ok cu mine, deși sună egoist.”, a mai zis ea.

În ceea ce privește compromisurile din relație, Smiley este cel echilibrat din cuplul lor, așa cum mărturisește chiar Gina Pistol.

„Andrei e mult mai echilibrat decât mine. E mult mai așezat. Andrei e cel calculat, eu sunt cea amețită. Eu sunt aia cu show-ul în casă și el mă lasă să-mi fac numărul de circ. El face compromisurile.”, a mai spus ea.

Smiley, declarații inedite despre viața de familie

Într-un interviu acordat recent, Smiley a vorbit despre relația cu soția lui, având numai cuvinte de laudă la adresa acesteia.

„Unele dintre cele mai intense feluri în care povestesc despre mine sunt în concerte, când toată emoția pe care am pus-o în anumite piese se multiplică direct proporțional cu numărul de suflete din fața mea. Au fost concerte în care am simțit, mai mult decât o fac de obicei în public sau, iată, în interviuri, să spun ‘te iubesc’ soției mele, fetiței mele, părinților mei, prietenilor mei, să termin anumite piese în lacrimi sau pe altele să nu le pot termina din cauza emoțiilor mari”, a declarat el pentru VIVA!.

Artistul a mărturisit că vacanțele în familie sunt preferatele sale, mai ales totul se învârte în jurul dorințelor fiicei sale.

„E o bucurie să fim cu toții și, ce-i drept, ne cam luăm după ea și după dorințele ei în vacanță, pentru că asta ne face și pe noi fericiți. Când e de distracție, nu prea facem rabat, nu prea ne împărțim timpul între vacanță și muncă, încercăm să ne bucurăm complet de tot ce simțim și trăim”, a mai spus el pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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