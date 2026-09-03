Anca Serea, surpriză specială pentru copii. Cum au reacționat membrii familiei

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Anca Serea le-a făcut o surpriză celor care o urmăresc pe Instagram și a anunțat că familia ei s-a mărit. De această dată, nu este vorba despre un nou bebeluș, ci despre un cățeluș care a reușit să devină rapid centrul atenției în casa vedetei.

Un nou membru în familia lor

Anca Serea a publicat un videoclip în care le face cunoștință fanilor cu noul patruped, pe care l-au botezat Crispy. Din mesajul vedetei reiese că cei mici s-au atașat imediat de el și că noul venit a fost primit cu mult entuziasm de întreaga familie.

„Faceți cunoștință cu Crispy, cel mai nou și, probabil, cel mai răsfățat membru al familiei noastre. A venit în viața noastră și, în doar câteva zile, ne-a cucerit pe toți.”, a scris ea pe Instagram.

Crispy pare să fi intrat rapid în rutina familiei, iar Anca Serea a lăsat să se înțeleagă că patrupedul se bucură deja de multă atenție. Copiii sunt înnebuniți după noul lor companion, iar imaginile publicate pe Instagram surprind atmosfera de bucurie creată de venirea lui.

Cum se descurcă Anca Serea

Familia a renunțat la serviciile bonei în urmă cu mai bine de doi ani, deoarece copiii au crescut și au devenit mai independenți. Anca Serea a mărturisit că îi place să petreacă timp alături de ei și că preferă să fie implicată direct în programul lor. De aproximativ două luni, vedeta nu mai beneficiază nici de ajutor pentru treburile casnice. Prin urmare, pe lângă activitățile celor șase copii, aceasta se ocupă de gătit, curățenie, călcat și toate celelalte sarcini necesare într-o gospodărie numeroasă.

„Bonă nu mai avem de mai mult de doi ani. Desigur, motivul este mai mult decât evident, pentru că copiii au crescut, iar mie chiar îmi place să petrec timp cu ei. Deci, nu călătoresc cu bona. Și, din păcate spun, că de aproximativ două luni nu mai avem nici ajutor în casă. Aici chiar e o mare problemă, dar sper ca în curând să rezolv acest mare gol. Nu mi-a fost cumplit de greu, dar nici foarte ușor, pentru că trebuie să acopăr nevoile tuturor: să gătesc, să calc, să fac curat și lista poate continua”, a declarat Anca Serea, pe Instagram.

Cum gestionează relația cu cei șase copii

Experiența a învățat-o pe Anca Serea că dialogul și respectarea opiniilor copiilor sunt esențiale pentru menținerea echilibrului în familie. Deși stabilește reguli clare și le cere să respecte anumite limite, vedeta ține cont și de dorințele lor. Atunci când familia călătorește, programul este stabilit împreună, astfel încât fiecare să știe ce urmează și să fie de acord cu activitățile planificate. Anca Serea spune că această organizare face lucrurile mai ușor de gestionat.

„Sunt genul de părinte care a învățat să își asculte copiii și, mai ales, să îi respecte și am doar de câștigat. Le impun multe lucruri, dar lucruri de bun simț. În aceeași măsură, mai ales când suntem plecați de acasă, facem un program cu care suntem de comun acord și, de aceea, lucrurile sunt mai simple. Copiii au crescut și dorințele lor au crescut odată cu vârsta, dar cred că înțelegerea este cheia”, a mai transmis aceasta.

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Foto: Instagram

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