Adela Popescu și Radu Vâlcan, surprinși într-o ipostază pasională pe litoral. Imaginea a stârnit numeroase comentarii

Adela Popescu și Radu Vâlcan au fost surprinși în ipostaze tandre în timpul vacanței petrecute pe litoral.

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  de  ELLE.ro
Adela Popescu și Radu Vâlcan
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Adela Popescu și Radu Vâlcan au ales litoralul românesc pentru o scurtă vacanță de familie. Cei doi au plecat la mare împreună cu cei trei copii și părinții lor, profitând de zilele călduroase de la finalul verii.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, ipostază pasională la mare

Actrița a publicat pe Instagram mai multe imagini surprinse în timpul escapadei, mărturisind că experiența a fost mai plăcută decât se aștepta. Mai mult, aceasta i-a propus soțului să repete vacanța și în luna septembrie.

„Sunt foarte fericită că am reușit să ajungem la mare la noi câteva zile. A fost neașteptat de frumos. Radu Vâlcan, poate mai ‘furăm’ câteva zile și în septembrie”, a fost mesajul transmis de Adela Popescu pe rețelele sociale.

În fotografii, vedeta apare relaxându-se în costum de baie pe șezlong, dar și alături de tatăl său. Imaginea care a atras însă cele mai multe reacții a fost cea în care Adela Popescu și Radu Vâlcan se sărută pe plajă. Postarea a strâns numeroase aprecieri și comentarii din partea urmăritorilor.

Vacanța la mare a venit după o perioadă petrecută de cei doi la Șușani, localitatea natală a actriței, unde familia deține o casă de vacanță. Recent, Radu Vâlcan a revenit în București și le-a vorbit fanilor despre efectele pe care timpul petrecut departe de agitația orașului le-a avut asupra sa.

Prezentatorul a povestit că abia după această pauză a conștientizat cât de multe stări și tensiuni din viața cotidiană ajung să fie purtate acasă, fără să ne dăm seama.

„Azi mă întorc în București și mă tot gândesc că luna asta mi-a făcut bine într-un fel în care nu mă așteptam. Stând mult la țară, mi-am dat seama că am scăpat, încet, de multe dintre lucrurile pe care le aducem acasă fără să ne dăm seama. Nu mă refer la lucrurile pe care le punem în valiză. Ci la cele care se lipesc de noi. Mirosuri rămase în haine și în bagaje după filmări, călătorii sau seri petrecute în anumite locuri. Nervi pe care îi luăm cu noi de la alții. Agitație. Stări ciudate. O oboseală care nu pare neapărat a noastră”, a transmis Radu Vâlcan.

Prezentatorul a observat că, de multe ori, membrii familiei sunt cei care sesizează primii schimbările de dispoziție. Timpul petrecut departe de oraș l-a ajutat să lase în urmă o parte dintre aceste stări.

„Și, de multe ori, cel mai straniu este că familia le observă înaintea noastră. Cei de acasă simt că ai venit ‘cu ceva înainte ca tu să-ți dai seama că porți ceva cu tine. Luna asta, la țară, parcă s-au mai desprins din ele. Poate pentru că am stat mai mult afară, poate pentru că am avut mai multă liniște, poate pentru că am fost departe de ritmul ăla nebun în care intrăm automat când suntem în oraș”.

Odată revenit în Capitală, Radu Vâlcan își dorește să fie mai atent la influențele din jurul său și să păstreze echilibrul câștigat în această perioadă. Prezentatorul speră ca întoarcerea la programul obișnuit să nu însemne și revenirea la tensiunea de care tocmai a reușit să se desprindă.

„Azi mă întorc în București. Și, dincolo de bucuria întoarcerii acasă, am și un gând pe care vreau să-l țin minte: să fiu mai atent la ce las să se lipească de mine. La locurile în care stau. La oamenii cu care îmi petrec timpul. La stările cu care intru pe ușă. Pentru că uneori aducem acasă mult mai mult decât bagajele. Și sper ca, de data asta, Bucureștiul să nu însemne că o iau de la capăt cu toate lucrurile de care tocmai am reușit să mă desprind”, a încheiat prezentatorul TV.

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Foto: Instagram

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