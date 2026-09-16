Elena Vîșcu, mesaj cu subînțeles despre fostul ei soț, CRBL? Ce a transmis coregrafa: „Când în sfârșit primești fapte”

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În luna aprilie a anului 2024, Elena Vîșcu și CRBL au anunțat că divorțează după 16 ani de căsnicie, făcând anunțul pe rețelele de socializare. Cei doi au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă. Anunțul lor a venit după ce au participat la emisiunea Power Couple de la Antena 1. Artistul și coregrafa au o fiică împreună, pe nume Alessia, iar căsnicia lor a fost una discretă de-a lungul anilor.

Elena Vîșcu, remarcă acidă la adresa lui CRBL?

După ce au divorțat, CRBL și-a refăcut viața sentimentală și nu a ascuns faptul că are o relație cu Olga Guțanu. Elena Vîșcu, în schimb, a preferat discreția și nu s-a afișat cu un partener. Recent, coregrafa a făcut o postare neașteptată pe TikTok, pe care foarte mulți au interpretat-o drept o remarcă acidă către fostul ei soț, CRBL. În clip, Elena Vîșcu s-a filmat cu un buchet de flori pe care încearcă să îl pună într-o vază, dar care e mult prea mică și nu încape. Acest video a fost însoțit de un mesaj despre un fost, cei mai mulți gândindu-se că ar fi vorba despre CRBL.

„Când primești în sfârșit un buchet adevărat, dar vaza a rămas din „epoca celor 3 floricele de la fostul.” Ce faci?”

De asemenea, în descrierea clipului Elena Vîșcu a vorbit despre procesul de schimbare prin care a trecut în ultima vreme.

„Când în sfârșit primești fapte, nu doar vorbe frumoase. Unii se pricep doar la promisiuni… și nu, nu despre flori este vorba în acest video. Nu s-a schimbat doar buchetul m-am schimbat eu și cu mine tot ce accept.”

@elena_viscu Când în sfârșit primești fapte, nu doar vorbe frumoase Unii se pricep doar la promisiuni… și nu, nu despre flori este vorba în acest video Nu s-a schimbat doar buchetul m-am schimbat eu și cu mine tot ce accept. ♬ Hey, look at this! Look!Hey! – aqunos

Elena Vîșcu, despre divorțul de CRBL

După divorțul de CRBL, Elena Vîșcu a luat decizia de a se muta din România împreună cu fiica ei și părea a avea o viață fericită, recent dezvăluind că are și o nouă relație.

Elena Vîșcu a devenit o prezență activă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de un număr mare de fani. Ea dezvăluie adesea imagini din viața ei profesională, din vacanțe sau fotografii cu fiica ei.

Elena Vîșcu a vorbit într-un interviu despre modul în care divorțul de CRBL a afectat-o pe fiica lor, Alessia.

„Rău a fost. A fost rău. (n.r. – cum a făcut fiica ei față la divorț) A fost rău, și mutatul în Chișinău a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Nu știu ce să zic. Sunt niște relații. Sunt cea care: „Hai că e tata, hai că te vezi, hai că-i bine.” Așa am fost mereu. Mie nu-mi place cearta, nu-mi place să mă cert și tot timpul există, știi cum, găsești partea aia la amândoi să fie bine”, a declarat ea într-un podcast.

Coregrafa a recunoscut că faptul că a avut parte de multă activitate în viața profesională a ajutat-o să depășească mai ușor momentul divorțului.

„Eu nu, eu nu m-am gândit prea mult. Eu am avut de treabă. Eu am fost pusă pe acțiune și asta m-a salvat. Și să știi că atunci când ești mai puțin bine începi să descoperi. Uite, la mine așa a fost cu spiritualitatea, cu tot felul de descoperiri pe care le-am învățat, cursuri pe care le-am făcut”, a mai povestit ea.

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Foto: Instagram

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