Condiția pusă de Adelina Pestrițu pentru a prezenta „Burlacii: Foc în Paradis”: „Terminam destul de târziu filmările”

Adelina Pestrițu revine în televiziune după zece ani de pauză. Pentru a accepta noul proiect, vedeta a pus însă o condiție importantă.

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  . Actualizat 15.09.2026, 12:01,  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu, prezentatoarea noului reality show de la PRO TV
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După o pauză de zece ani de la televiziune, Adelina Pestrițu revine pe micul ecran în postura de prezentatoare a emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”. Filmările au ținut-o timp de cinci săptămâni la Istanbul, însă înainte de a accepta proiectul vedeta a avut o condiție importantă pentru producători: să poată fi însoțită de familie.

Ce condiții a impus Adelina Pestrițu

Experiența din Turcia a fost una intensă pentru Adelina Pestrițu, care spune că s-a atașat rapid de concurenți și de poveștile lor. Formatul emisiunii a convins-o încă de la primele discuții, iar revenirea în televiziune a venit astfel firesc. Pentru că filmările presupuneau să lipsească din România mai bine de o lună, prezentatoarea și-a dorit ca familia să o poată însoți la Istanbul. Fiica sa, Zenaida, și tatăl acesteia au rămas însă în Turcia doar două săptămâni, pentru ca micuța să se poată bucura de vacanța de vară alături de prietene.

„A fost una dintre condițiile mele. Ai mei nu au stat pe toată perioada alături de mine în Istanbul pentru că Zenaida, fiind în vacanța de vară, și-a dorit foarte mult să se joace cu prietenele ei. Nu m-am opus pentru că eu terminam destul de târziu filmările și chiar mi-am dorit să se distreze, să simtă vacanța de vară așa cum trebuie și a revenit în țară după două săptămâni. Dar în fiecare zi vorbeam pe FaceTime. Ne auzeam, eu îi povesteam care sunt noutățile, ea la fel, și au trecut cele cinci săptămâni”, a povestit prezentatoarea pentru Libertatea.

Filmările au însemnat și o garderobă pe măsură. Adelina Pestrițu a plecat din România cu aproximativ 70 de kilograme de bagaje, iar ulterior a primit alte șapte geamantane cu haine, pantofi și accesorii pentru aparițiile din emisiune.

„Am plecat eu cu 70 de kilograme și mi-au venit undeva la șapte geamantane. Deci nu știu să ți le adun, dar am avut foarte, foarte mult. Am avut mulți pantofi. Nu am apucat să-i port pe toți. Bineînțeles că am avut ținute pe care să le port în emisiune. În viața de zi cu zi nu am avut timp să port prea multe. Doar ce îmbrăcam să ajung pe platou și să mă întorc la hotel. Dar da, au fost foarte multe”, a spus Adelina.

Cum a fost pentru Adelina Pestrițu întoarcerea în televiziune

Adelina Pestrițu a vorbit despre noul proiect în care este implicată, emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, pe care o prezintă la PRO TV. Vedeta este încântată să revină în fața telespectatorilor, dar a recunoscut că întoarcerea în televiziune i-a adus și provocări. 

„A fost superb pentru că acest proiect a venit cu multe provocări pentru mine. M-a bucurat foarte mult revenirea pe sticlă, m-a bucurat că am întâlnit foști colegi cu care sunt acum colegă din nou. Au fost 5 săptămâni în care am filmat în Istanbul. Ne-am și distrat, am și plâns împreună, m-am bucurat alături de concurenți și m-am și întristat atunci când a fost cazul”, a spus Adelina Pestrițu pentru cancan.ro.

Adelina Pestrițu a vorbit și despre formatul emisiunii și despre ceea ce vor vedea telespectatorii pe micile ecrane.

„Este un reality show unde veți descoperi oameni care vin în căutarea iubirii. Vor să-și găsească jumătatea. Unii dintre ei și-au găsit jumătatea. Veți descoperi, veți trăi alături de ei poveștile lor de dragoste, sau trădările, sau dezamăgirile prin care au trecut, poate vă veți regăsi în poveștile lor de viață. După cum vă spuneam și mai devreme, am suferit alături de ei, am plâns și m-am și bucurat pentru că în unele cazuri există și un final fericit.”

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Foto: Instagram, PR

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