Cum e cu adevărat să lucrezi la Fashion Week înainte de absolvire: experiența imersivă ELLE Education

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Cum e cu adevărat să lucrezi la Fashion Week înainte de absolvire: experiența imersivă ELLE Education

Crezi că o pasiune pentru modă și o diplomă la subraț sunt de ajuns? Ne pare rău să îți dăm vestea, dar această industrie se ghidează după alte reguli. Într-un sector în care toată lumea se luptă pentru un loc, diferența dintre a privi de pe margine și a sta în primul rând nu ține de noroc, ci de accesul potrivit. Și nu vorbim doar despre networking, ci despre obținerea unei experiențe reale înainte chiar de a absolvi.

În timp ce publicul așteaptă în lumina difuză începerea prezentării, în culise are loc un vârtej de decizii de ultim moment, retușuri sub lumini orbitoare și o coordonare contra cronometru în care fiecare secundă contează. Ți-am putea povesti despre asta într-o sală de curs sau ai fi putut să o vezi de o mie de ori în filme, dar dacă ai visat vreodată la această lume, știi că nimic nu se compară cu adrenalina de a fi chiar acolo când podiumul prinde viață.

De aceea, ELLE Education nu se limitează doar la a-ți explica cum se organizează un eveniment de o asemenea amploare, ci te duce direct în epicentru. Ne dorim ca studenții noștri să învețe direct de la fața locului, observând în timp real cum respiră și funcționează cu adevărat industria din interior.

Uită de simpla luare de notițe la cursuri. Imaginează-ți cum e să ții un microfon în mână, să pășești în culise și să iei interviuri creatorilor care definesc moda națională și internațională, precum Maite Casademunt, Rafael Urquizar, Custo Barcelona sau Ángel Schlesser. Acestea sunt doar câteva dintre brandurile la care studenții ELLE Education au avut acces în cadrul Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Să iei interviuri celor mai mari nume din industrie sau să trăiești din interior coordonarea tehnică a unui podium internațional reprezintă punctul decisiv de cotitură pentru oricine este pasionat de modă și comunicare. Tocmai de aceea credem că sinergia dintre o bază teoretică solidă și o practică imersivă reală este singura cale de a pătrunde pe piața muncii cu autoritatea, viziunea și încrederea unui profesionist activ.

Moda nu se învață în abstract; ea se trăiește, se gestionează și se respiră chiar din centrul acțiunii.

Transformă Fashion Week în realitatea ta

Dezvoltate alături de experți din industrie și susținute de acreditări universitare, programele ELLE Education în modă, lux și strategie de brand construiesc o punte între teoria academică și experiența din lumea reală.

Înscrierile sunt deschise pentru următoarele promoții din octombrie și septembrie, atât în format online, cât și Executive (care include o săptămână de imersiune practică la Madrid).

Găsește drumul potrivit pentru cariera ta aici.

foto: Arhiva ELLE

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