Larisa Iordache, experiență neplăcută în spital cu fiica ei, Amira. Ce a pățit fosta gimnastă: „Cel mai trist este sentimentul de neputință”

Larisa Iordache a trecut printr-o experiență neplăcută într-un spital din România cu fiica ei, Amira. Fosta gimnastă a vorbit despre momentele neplăcute pe care le-a întâmpinat.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 15.09.2026, 10:05,  de  ELLE.ro
Larisa Iordache, experiență neplăcută în spital
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Larisa Iordache le-a povestit urmăritorilor din social media despre o experiență recentă neplăcută pe care a avut-o în spital, după ce fiica ei, Amira, a avut probleme de sănătate și a apelat la ajutor medical. 

Larisa Iordache, clipe grele în spital cu fiica ei

Larisa Iordache a ajuns la spital cu fiica ei, Amira, pentru că aceasta s-a confruntat cu mai multe episoade de vărsături. Fosta gimnastă a cerut ajutorul medicilor, însă, experiența a lăsat-o cu un gust amar. Ea a relatat cum a trebuit să aștepte mai multe ore până când ea și Amira să fie preluate de un personal medical, cu toate că fiicei sale îi era vizibil foarte rău. 

„Este atât de dezamăgitor să stai 2 ore și jumătate pentru a intra într-un cabinet atunci când copilul tău se simte rău. Și toate astea în toul nopții. Mai ales când vine deja de acasă după 3 episoade de vărsături, iar în timp așteptării copilul mai are încă un episod de vărsătură chiar în fața personalului medical. Îl văd. Știu de ce ești acolo. Și totuși… rămâi în așteptare.

Noi, adulții, putem să așteptăm. Putem să înțelegem că mai sunt urgențe, că poate personalul este insuficient, că există proceduri. Dar cum îi explici unui copil care nici măcar 2 ani nu are că trebuie să aibă răbdare? Cum îi spui să nu mai plângă, că „mai este puțin și plecăm”, când el se simte rău și tot ce își dorește este să îi fie mai bine? Iar după 2 ore și jumătate în așteptare, intri în cabinet și mai aștepți.”

Larisa Iordache a ținut să explice faptul că nu dă vina pe personalul medical, care este insuficient, ci mai degrabă pe procedurile existente pe care a fost nevoită să le facă până când cineva să se poată ocupa de fiica ei, Amira. 

„Copilul plânge, este obosit, speriat și inconfortabil, dar înainte de orice trebuie completate foi, introduse date, bifate proceduri. Și inevitabil, te întrebi: când au ajuns foile să pară mai importante decât omul din fața noastră? Înțeleg că există protocoale. Înțeleg că medicii au responsabilități și că nu orice caz este o urgență medicală. Dar cred că putem vorbi și despre empatie, organizare și despre nevoile unui copil atât de mic. Sunt sigură că nu sunt singura mamă care a trecut prin asta. Probabil există părinți care au așteptat chiar mai mult.

Și poate cel mai trist este sentimentul de neputință. Ajungi să îți fie teamă să spui că ceva ți se pare nedrept, pentru că depinzi de omul din fața ta pentru ca propriul copil să primească ajutor. Așa că taci. Aștepți. Îți ții copilul în brațe și speră să treacă timpul mai repede. Mergem la spital pentru că, în acel moment, îl vedem ca pe locul în care copilul nostru va primi ajutor. Ca pe tine „salvarea” noastră. Nu cer tratament preferențial. Nu cer să trecem înaintea unei urgențe. Cer doar ca, dincolo de hârtii, proceduri și ore de așteptare, să nu uităm că în fața noastră este un copil care suferă. Și că uneori puțină empatie poate schimba complet felul în care un părinte și un copil trăiesc un astfel de moment.”

Larisa Iordache, declarații despre creșterea fiicei sale

Larisa Iordache a devenit mamă pentru prima dată pe 28 februarie 2025. Fosta gimnastă a născut o fetiță, pe care a ales să o cheme Amira-Andreea.

Larisa Iordache a făcut declarații emoționante despre schimbările care au apărut odată cu rolul de mamă. 

„Ce s-a schimbat cel mai mult în viața mea sunt prioritățile. Ne organizăm diferit și vedem lucrurile altfel față de perioada în care eram doar noi doi, eu și soțul meu. Acum suntem trei și ne dorim ca Amira să crească sănătos și să aibă o viață foarte frumoasă. Asta ne face să fim total diferiți față de cum eram înainte. Dar, în același timp, suntem la fel de uniți și ne bucurăm de fiecare lucru pe care îl trăim”, a spus Larisa Iordache pentru cancan.ro

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, sunt amândoi la fel de implicați în creșterea fiicei lor. Fosta gimnastă a mai vorbit despre ce anume a făcut-o să descopere despre ea rolul de mamă. 

„Trăim și învățăm. Cred că acesta este sloganul după care funcționez în viață. Fiecare zi te învață ceva despre tine, dar rolul de mamă nu se compară deloc cu rolul de sportiv de performanță sau cu orice altă activitate. Cred că am descoperit că sunt mult mai grijulie decât credeam. Mă organizez mult mai bine și reușesc să fac lucrurile la timp atunci când trebuie făcute. Poate înainte îmi permiteam să le mai amân pentru o altă zi, dar acum totul trebuie făcut la momentul potrivit. Am devenit mult mai echilibrată și mai organizată. Chiar dacă în sportul de performanță înveți aceste lucruri și le exersezi zilnic, acolo ai un program pe care trebuie să îl respecți. În viața reală ți-l faci singur, mai ales când ești mamă și un copil depinde de tine. Asta te obligă să fii foarte organizat ca să îți faci viața mai ușoară. Și am mai învățat un lucru: că iubirea poate fi mai mare decât credeam eu.”

Citește și:
Cele mai spectaculoase apariții de la Premiile Emmy 2026

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Loredana și Ștefan Bănică, dezvăluiri rare despre prietenia lor: "Am trecut prin foc și pară"
People
Loredana și Ștefan Bănică, dezvăluiri rare despre prietenia lor: "Am trecut prin foc și pară"
Hayden Panettiere ar fi murit din cauza unei pastile cu fentanil. Ce au descoperit anchetatorii
People
Hayden Panettiere ar fi murit din cauza unei pastile cu fentanil. Ce au descoperit anchetatorii
Condiția pusă de Adelina Pestrițu pentru a prezenta "Burlacii: Foc în Paradis": "Terminam destul de târziu filmările"
People
Condiția pusă de Adelina Pestrițu pentru a prezenta "Burlacii: Foc în Paradis": "Terminam destul de târziu filmările"
Alexandra Stan, noi imagini cu fiica ei, Eva. Artista a trecut prin momente critice după naștere
People
Alexandra Stan, noi imagini cu fiica ei, Eva. Artista a trecut prin momente critice după naștere
Adela Popescu, despre perioada în care soțul ei, Radu Vâlcan, era la filmările pentru Insula Iubirii: "Pentru Radu este o traumă"
People
Adela Popescu, despre perioada în care soțul ei, Radu Vâlcan, era la filmările pentru Insula Iubirii: "Pentru Radu este o traumă"
Emmy 2026: Cele mai neinspirate apariții de pe covorul roșu
People
Emmy 2026: Cele mai neinspirate apariții de pe covorul roșu
Publicitate
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Mesajul transmis de Mircea Fodor după eliminarea de la Mireasa! Care a fost primul lucru pe care l-a făcut, după show
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
Nick Rădoi, prima reacție după moartea Mădălinei Apostol. Ce a transmis omul de afaceri: „Sunt distrus”
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Alina Pușcău, sinceră cu privire la lupta ei împotriva cancerului de sân
Alina Pușcău, sinceră cu privire la lupta ei împotriva cancerului de sân
People

Fotomodelul român Alina Pușcău își ține la curent urmăritorii cu privire la lupta cu cancerul de sân și cu evoluția tratamentului pe care îl urmează la o clinică din Statele Unite ale Americii.

+ Mai multe
Cele mai spectaculoase apariții de la Premiile Emmy 2026
Cele mai spectaculoase apariții de la Premiile Emmy 2026
People

Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy a avut loc pe 14 septembrie, la Peacock Theater, iar vedetele au apărut pe covorul roșu în ținute nostalgice, care amintesc de vechiul Hollywood.

+ Mai multe
Premiile EMMY 2026 – Cele mai HOT cupluri de vedete
Premiile EMMY 2026 – Cele mai HOT cupluri de vedete
People

Vezi care sunt cuplurile de vedete care au pășit aseară pe covorul roșu al unuia dintre cele mai importante evenimente ale anului - Premiile EMMY 2026!

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC