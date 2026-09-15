Larisa Iordache, experiență neplăcută în spital cu fiica ei, Amira. Ce a pățit fosta gimnastă: „Cel mai trist este sentimentul de neputință”

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Larisa Iordache le-a povestit urmăritorilor din social media despre o experiență recentă neplăcută pe care a avut-o în spital, după ce fiica ei, Amira, a avut probleme de sănătate și a apelat la ajutor medical.

Larisa Iordache, clipe grele în spital cu fiica ei

Larisa Iordache a ajuns la spital cu fiica ei, Amira, pentru că aceasta s-a confruntat cu mai multe episoade de vărsături. Fosta gimnastă a cerut ajutorul medicilor, însă, experiența a lăsat-o cu un gust amar. Ea a relatat cum a trebuit să aștepte mai multe ore până când ea și Amira să fie preluate de un personal medical, cu toate că fiicei sale îi era vizibil foarte rău.

„Este atât de dezamăgitor să stai 2 ore și jumătate pentru a intra într-un cabinet atunci când copilul tău se simte rău. Și toate astea în toul nopții. Mai ales când vine deja de acasă după 3 episoade de vărsături, iar în timp așteptării copilul mai are încă un episod de vărsătură chiar în fața personalului medical. Îl văd. Știu de ce ești acolo. Și totuși… rămâi în așteptare. Noi, adulții, putem să așteptăm. Putem să înțelegem că mai sunt urgențe, că poate personalul este insuficient, că există proceduri. Dar cum îi explici unui copil care nici măcar 2 ani nu are că trebuie să aibă răbdare? Cum îi spui să nu mai plângă, că „mai este puțin și plecăm”, când el se simte rău și tot ce își dorește este să îi fie mai bine? Iar după 2 ore și jumătate în așteptare, intri în cabinet și mai aștepți.”

Larisa Iordache a ținut să explice faptul că nu dă vina pe personalul medical, care este insuficient, ci mai degrabă pe procedurile existente pe care a fost nevoită să le facă până când cineva să se poată ocupa de fiica ei, Amira.

„Copilul plânge, este obosit, speriat și inconfortabil, dar înainte de orice trebuie completate foi, introduse date, bifate proceduri. Și inevitabil, te întrebi: când au ajuns foile să pară mai importante decât omul din fața noastră? Înțeleg că există protocoale. Înțeleg că medicii au responsabilități și că nu orice caz este o urgență medicală. Dar cred că putem vorbi și despre empatie, organizare și despre nevoile unui copil atât de mic. Sunt sigură că nu sunt singura mamă care a trecut prin asta. Probabil există părinți care au așteptat chiar mai mult. Și poate cel mai trist este sentimentul de neputință. Ajungi să îți fie teamă să spui că ceva ți se pare nedrept, pentru că depinzi de omul din fața ta pentru ca propriul copil să primească ajutor. Așa că taci. Aștepți. Îți ții copilul în brațe și speră să treacă timpul mai repede. Mergem la spital pentru că, în acel moment, îl vedem ca pe locul în care copilul nostru va primi ajutor. Ca pe tine „salvarea” noastră. Nu cer tratament preferențial. Nu cer să trecem înaintea unei urgențe. Cer doar ca, dincolo de hârtii, proceduri și ore de așteptare, să nu uităm că în fața noastră este un copil care suferă. Și că uneori puțină empatie poate schimba complet felul în care un părinte și un copil trăiesc un astfel de moment.”

Larisa Iordache, declarații despre creșterea fiicei sale

Larisa Iordache a devenit mamă pentru prima dată pe 28 februarie 2025. Fosta gimnastă a născut o fetiță, pe care a ales să o cheme Amira-Andreea.

Larisa Iordache a făcut declarații emoționante despre schimbările care au apărut odată cu rolul de mamă.

„Ce s-a schimbat cel mai mult în viața mea sunt prioritățile. Ne organizăm diferit și vedem lucrurile altfel față de perioada în care eram doar noi doi, eu și soțul meu. Acum suntem trei și ne dorim ca Amira să crească sănătos și să aibă o viață foarte frumoasă. Asta ne face să fim total diferiți față de cum eram înainte. Dar, în același timp, suntem la fel de uniți și ne bucurăm de fiecare lucru pe care îl trăim”, a spus Larisa Iordache pentru cancan.ro.

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, sunt amândoi la fel de implicați în creșterea fiicei lor. Fosta gimnastă a mai vorbit despre ce anume a făcut-o să descopere despre ea rolul de mamă.

„Trăim și învățăm. Cred că acesta este sloganul după care funcționez în viață. Fiecare zi te învață ceva despre tine, dar rolul de mamă nu se compară deloc cu rolul de sportiv de performanță sau cu orice altă activitate. Cred că am descoperit că sunt mult mai grijulie decât credeam. Mă organizez mult mai bine și reușesc să fac lucrurile la timp atunci când trebuie făcute. Poate înainte îmi permiteam să le mai amân pentru o altă zi, dar acum totul trebuie făcut la momentul potrivit. Am devenit mult mai echilibrată și mai organizată. Chiar dacă în sportul de performanță înveți aceste lucruri și le exersezi zilnic, acolo ai un program pe care trebuie să îl respecți. În viața reală ți-l faci singur, mai ales când ești mamă și un copil depinde de tine. Asta te obligă să fii foarte organizat ca să îți faci viața mai ușoară. Și am mai învățat un lucru: că iubirea poate fi mai mare decât credeam eu.”

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Foto: Instagram

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