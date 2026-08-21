Larisa Iordache, prima lecție de gimnastică pentru fiica ei, Amira: „Micuța mea”

Larisa Iordache a publicat un moment emoționant alături de fiica sa, Amira, pe care a învățat-o să facă primii pași pe bârnă.

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  de  ELLE.ro
Larisa Iordache cu fiica ei
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Larisa Iordache a revenit în sala de gimnastică într-o ipostază cu totul diferită de cea care a făcut-o cunoscută. Fosta campioană nu a fost de această dată sportiva aflată în centrul atenției, ci mama care își ajută fiica să descopere primii pași pe bârnă.

Amira, prima experiență pe bârnă

Momentul a fost filmat la academia de gimnastică și tenis pe care Larisa Iordache a deschis-o împreună cu soțul ei, Cristian Chiriță. În imaginile publicate pe rețelele de socializare, Amira apare îmbrăcată într-un costum roz pastel, cu fustiță, și încearcă să își păstreze echilibrul pe aparat.

Larisa Iordache a rămas permanent lângă fetiță și a susținut-o cu ambele mâini, lăsând-o să înainteze în propriul ritm. Amira a făcut câțiva pași cu atenție, apoi a fost coborâtă pe saltea, unde mama sa i-a arătat cum se execută reverența de la finalul unui exercițiu. Lecția s-a transformat rapid într-o joacă, iar videoclipul s-a încheiat cu râsete și îmbrățișări. Fosta gimnastă a descris experiența ca pe o modalitate de a petrece timp împreună și de a-i face cunoștință fiicei sale cu bucuria mișcării.

„Micuța mea gimnastă. Timp de calitate, multă joacă și distracție. Iar la final, am învățat și să facem reverența. Pas cu pas, descoperim bucuria mișcării”, a scris Larisa Iordache.

Larisa Iordache și-a încheiat cariera în 2021

Larisa Iordache se numără printre cele mai importante gimnaste ale României. De-a lungul carierei, a câștigat numeroase medalii la Campionatele Europene și Mondiale, iar la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012 a obținut bronzul alături de echipa României. Sportiva s-a retras la finalul anului 2021, după o perioadă marcată de accidentări. Ulterior, și-a îndreptat atenția către pregătirea noilor generații și către dezvoltarea academiei pe care o conduce împreună cu partenerul său.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au devenit părinți în urmă cu aproximativ un an și jumătate, odată cu venirea pe lume a Amirei. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2024, după o relație construită în jurul pasiunii comune pentru sport.

„Soţul şi soţia Chiriţă. După mulţi ani de provocări şi victorii pe podiumurile sportive, am găsit unul în altul acel echilibru perfect, acea armonie care ne-a făcut să înţelegem că suntem făcuţi unul pentru altul”, spunea Larisa Iordache.

O academie pentru viitoarele talente

Larisa Iordache a ales să nu se îndepărteze de domeniul care a consacrat-o și a investit într-o școală de gimnastică destinată copiilor și tinerilor pasionați de sport. Academia se află în sectorul 2 din București și este realizată împreună cu partenerul său de viață.

Spațiul, care se întinde pe aproximativ 1.100 de metri pătrați, este gândit atât pentru cei care practică sportul ca hobby, cât și pentru cei care își doresc performanță. În plus, centrul include și facilități dedicate relaxării, dar și zone pentru alte activități, precum tenisul de masă.

Evenimentul de inaugurare a atras numeroși participanți, de la părinți interesați de dezvoltarea copiilor lor până la persoane care își doresc un stil de viață activ. Proiectul reflectă dorința fostei campioane de a contribui la formarea noii generații de sportivi.

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Foto: Arhiva ELLE

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