Andreea Antonescu, alături de Alina Pușcău în spital. Artista se află acum în SUA

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Alina Pușcău continuă tratamentul pentru cancerul de sân metastazic în California, iar în această perioadă dificilă o are alături pe Andreea Antonescu. Artista s-a întâlnit în Statele Unite cu fotomodelul pentru a-și susține prietena și a publicat pe Instagram câteva imagini surprinse împreună.

Andreea Antonescu, alături de Alina Pușcău

Într-unul dintre videoclipuri, Alina Pușcău apare pe patul de spital, în timp ce ascultă o melodie pe care și-a dorit să o audă în acel moment. Andreea Antonescu a împărtășit secvența cu urmăritorii săi și i-a îndemnat să îi transmită fostului model gânduri bune și să se roage pentru sănătatea ei.

„Iubita noastră dragă are nevoie de energia noastră pozitivă și de toate gândurile noastre bune. E o melodie pe care a vrut ea să o asculte acum și am vrut să împărtășim momentul ăsta cu voi. Ești minunată și noi te iubim. Știm că îți este greu, dar îți dăm putere prin rugăciunile noastre. Toată lumea se roagă pentru tine. Vă rog să puneți astăzi un gând bun și o rugăciune pentru Alina. Uneori, rugăciunile spuse împreună pot face minuni”, a scris artista pe pagina ei de Instagram.

Alina Pușcău, îngrijorată și pentru mama sa

Pe lângă propria luptă cu boala, Alina Pușcău este preocupată și de problemele de sănătate ale mamei sale. Despre situația din familia fostei concurente de la „Asia Express” a vorbit Olga Barcari, alături de care aceasta a participat la emisiune. Potrivit declarațiilor sale, mama Alinei este foarte îngrijorată pentru fiica ei, însă se confruntă, la rândul său, cu probleme medicale. Olga Barcari a povestit că femeia ar fi trecut printr-un episod grav și urmează un tratament.

„Mama ei este foarte îngrijorată, dar și ea nu este foarte bine cu sănătatea. Și câteodată mi-a spus Alina că nici nu realizează ce i se întâmplă fiicei. Adică Alina mi-a zis că aproape că nici nu realizează, e cumva, nu știu… a avut și ea un atac, ceva, nu știu, de cord, ceva s-a întâmplat la fel și are pastile și parcă nu realizează”, a dezvăluit Olga Barcari pentru spynews.ro.

Alina Pușcău, mesaj emoționant pe fondul luptei sale cu cancerul de sân

Alina Pușcău a început, pe data de 7 august, tratamentul împotriva cancerului de sân. Fotomodelul a ales să vorbească într-un mod cât se poate de deschis și de vulnerabil despre lupta ei cu boala și să își țină la curent urmăritorii cu evoluția stării ei de sănătate.

Alina Pușcău a povestit pe rețelele de socializare că nu se simte foarte bine după începerea tratamentului, însă încearcă să își păstreze optimismul și a transmis și un mesaj femeilor care suferă de aceeași boală.

„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament, prin chimioterapie, prin tratamente pentru această boală: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi. (…) E greu, știu că e greu, dar Dumnezeu face minuni și Dumnezeu lucrează prin oameni. Astăzi am ieșit și eu afară din casă, să mă întâlnesc cu prietenii mei. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a declarat Alina Pușcău pe Instagram.

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Foto: Arhiva ELLE

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