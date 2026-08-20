E doar un flirt? Cum ceva aparent nevinovat poate să îți afecteze serios relația de cuplu

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Nu s-a întâmplat nimic, a fost doar o glumă, nu am avut nicio intenție. Explicații pe care le dai când un flirt aparent nevinovat ajunge să creeze tensiuni în relație? Într-adevăr, nu orice compliment, conversație amuzantă sau interacțiune cu o persoană atractivă reprezintă o trădare. Însă problema apare atunci când ceea ce tu consideri doar un flirt începe să ocupe un spațiu emoțional care până atunci aparținea cuplului. Flirtul nu trebuie să ajungă la un sărut sau la o aventură pentru a produce consecințe. Ceea ce afectează cel mai mult relația este secretul, energia investită în acea interacțiune și sentimentul partenerului că există o zonă din viața ta în care nu mai are acces.

Intenția

Un compliment ocazional sau o conversație plăcută nu sunt în sine o problemă. Contextul contează, la fel și intenția. Există o diferență între a fi sociabilă și a căuta în mod repetat validarea unei anumite persoane. Între a primi un compliment și a provoca intenționat complimente. Între o discuție amicală și așteptarea cu nerăbdare a mesajelor cuiva cu care știi că există chimie. De aceea, întrebarea relevantă este: ce caut eu în această interacțiune? Dacă flirtul îți oferă senzația de a fi dorită, admirată sau specială într-un mod care îți lipsește în relație, el poate deveni rapid mai mult decât o interacțiune superficială.

Secretul

Unul dintre cele mai bune indicii că ai depășit o limită este nevoia de a ascunde ceea ce faci. Ștergi conversațiile, ascunzi notificările, minți legat de cât de des vorbiți sau eviți să îi povestești partenerului despre această persoană. Iar dacă acesta ar vedea interacțiunea exact așa cum se desfășoară, știi că probabil s-ar simți rănit. Asta nu înseamnă să vă verificați telefoanele sau să vă raportați fiecare conversație. O relație sănătoasă presupune și autonomie, însă autonomia este diferită de o viață paralelă construită în jurul unei persoane despre care alegi intenționat să nu vorbești.

Investești emoțional fără să-ți dai seama

Infidelitatea emoțională nu începe neapărat cu declarații de dragoste. Poate începe cu lucruri foarte mici, îi povestești acelei persoane ce te-a făcut să râzi, îi scrii când ai o zi proastă, aștepți reacția ei la o veste importantă sau începi să-i cauți validarea. Și, treptat, poate deveni primul om la care te gândești atunci când ai nevoie de atenție, alinare sau vrei să… te joci. Când o parte importantă din energia ta emoțională merge în afara cuplului, relația oficială e afectată chiar dacă nu s-a întâmplat nimic.

Când te minți singură

Una dintre cele mai periculoase justificări este aceea că limitele sunt depășite doar atunci când apare contactul fizic. Sigur, fiecare cuplu își stabilește propriile granițe, dar ele nu ar trebui presupuse, ci discutate. Ce considerați flirt? Ce înseamnă fidelitate pentru fiecare dintre voi? Ce mesaje sunt nepotrivite? Există persoane sau situații în care este nevoie de mai multă transparență? Când aceste lucruri sunt clare, scade riscul ca unul să considere un comportament inofensiv, iar celălalt o trădare.

Ai face același lucru dacă partenerul ar fi de față?

Nu este un test infailibil, dar poate fi un exercițiu bun de autoreflecție. Imaginează-ți că partenerul tău stă lângă tine și vede conversația, tonul, glumele, mesajele și felul în care te comporți. Ai continua exact la fel? Dacă răspunsul este nu, de ce e nu? Ai depășit o limită importantă, chiar dacă (încă) nu ai depășit limita fizică pe care o asociezi cu infidelitatea? Mai departe nu este nevoie să amplifici situația, dar nici să o reduci la nu a fost mare lucru. Ci să îți asumi partea ta și să discuți sincer despre limitele relației. Dacă flirtul a devenit o sursă importantă de validare, e necesar să înțelegi și ce nevoie încercai să îți satisfaci prin el. Iar dacă există probleme în cuplu, soluția nu este să le acoperi cu atenția primită din exterior.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro