Angelina Jolie, pregătită pentru un nou capitol din viața sa. Decizia luată de actriță după ce gemenii ei au împlinit 18 ani

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Angelina Jolie este pregătită să înceapă o nouă etapă a vieții sale. Potrivit People, actrița își dorește să lase în urmă viața din California și să petreacă mai mult timp călătorind alături de cei șase copii ai săi, acum că cei mai mici dintre ei, gemenii Vivienne și Knox, au împlinit 18 ani.

Vivienne și Knox au devenit majori pe 12 iulie, iar, potrivit unei surse citate de People, acest moment marchează o schimbare importantă pentru actriță.

„Vorbește de ani de zile despre faptul că își dorește să plece din Los Angeles”, a declarat sursa. „Este fericită că are acum mai multă libertate și flexibilitate în viața ei”.

Angelina Jolie îi are împreună cu fostul său soț, Brad Pitt, pe Maddox (24 de ani), Pax (22 de ani), Zahara (21 de ani), Shiloh (20 de ani) și gemenii Vivienne și Knox. Cei doi actori, care au format unul dintre cele mai cunoscute cupluri de la Hollywood, s-au despărțit în 2016, după 12 ani de relație și doi ani de căsnicie. Divorțul lor a fost finalizat în decembrie 2024.

Potrivit aceleiași surse citate de People, „copiii au fost întotdeauna prioritatea Angelinei Jolie. Și-a dorit ca ei să descopere lumea, iar acum este încântată că pot face și mai multe lucruri împreună. Este pregătită pentru această etapă”.

Intenția de a părăsi Los Angeles nu este una nouă. Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter în august 2024, Angelina Jolie a explicat că, deși s-a născut și a crescut în oraș, fiind fiica actorilor Jon Voight și Marcheline Bertrand, a rămas acolo din cauza procesului de divorț. Referindu-se la Vivienne și Knox, actrița declara atunci:

„Dar imediat ce vor împlini 18 ani, voi putea pleca”.

În același interviu pentru The Hollywood Reporter, câștigătoarea premiului Oscar a vorbit despre nevoia de liniște și intimitate pentru familia sa și despre planurile de viitor.

„Când ai o familie numeroasă, îți dorești ca cei dragi să aibă parte de intimitate, liniște și siguranță. Acum am o casă în care mi-am crescut copiii, dar uneori acest loc poate fi… umanitatea pe care am descoperit-o în alte părți ale lumii nu este cea cu care am crescut aici. După Los Angeles, voi petrece mult timp în Cambodgia. De asemenea, îmi voi vizita membrii familiei oriunde s-ar afla în lume”.

Potrivit People, în luna mai a acestui an, Angelina Jolie a scos la vânzare proprietatea sa din California, care i-a aparținut cândva regizorului Cecil B. DeMille. Locuința este listată pentru 29,85 milioane de dolari.

În paralel, bătălia juridică dintre Angelina Jolie și Brad Pitt privind domeniul Château Miraval continuă încă din 2022. Tot People relata în 2024 că actorul, care formează un cuplu cu creatoarea de bijuterii Ines de Ramon din noiembrie 2022, nu mai are „aproape niciun contact” cu copiii săi adulți. La acel moment, Brad Pitt mai beneficia de drepturi de vizitare în cazul copiilor minori, însă între timp toți au devenit majori.

Recent, Angelina Jolie a oferit și detalii rare despre viața sa sentimentală. Într-un interviu acordat Yahoo Entertainment, cu ocazia promovării filmului francez Couture, regizat de Alice Winocour, actrița a mărturisit:

„Nu m-am întâlnit și nu am avut o relație cu nimeni de când am divorțat, acum aproape un deceniu”.

Foto: Arhiva ELLE

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