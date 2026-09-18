Partenerul este cel care se ocupă de finanțe? Cum să-ți recapeți independența și de ce nu e sănătos să nu ai responsabilități financiare

Să nu ai responsabilități financiare nu înseamnă neapărat că ești protejată. Ci că îți e amenințată independența și depinzi de celălalt pentru lucruri pe care ar trebui să le poți înțelege și gestiona și singură.

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  de  Cristescu Catalina
Partenerul este cel care se ocupă de finanțe? Cum să-ți recapeți independența și de ce nu e sănătos să nu ai responsabilități financiare

În multe cupluri apare o împărțire aparent practică în care unul dintre parteneri se ocupă de bani, plătește facturile, gestionează conturile, face economii și se ocupă de investiții, în timp ce celălalt se retrage din această zonă. Îți zici că el se pricepe mai bine, de ce să fie doi oameni care fac același lucru. La început, poate fi pur și simplu o împărțire a responsabilităților. Problema apare atunci când această împărțire se transformă în excluderea unuia dintre parteneri din propria viață financiară.

Ce trebuie să știi

Există o diferență importantă între a delega o responsabilitate și a renunța complet la ea. Este important să știi ce venituri are cuplul, care sunt cheltuielile importante, ce datorii sau credite există, ce economii aveți, ce bunuri sunt deținute împreună și ce bunuri sunt individuale, ce asigurări și obligații financiare există, care sunt planurile voastre financiare, unde se află banii și cum pot fi accesați. Nu trebuie să fii expertă în finanțe, dar ar trebui să poți înțelege imaginea de ansamblu. Pentru că atunci când unul știe totul despre bani, iar celălalt nu știe aproape nimic, puterea de decizie nu mai este distribuită în mod egal.

Confuzia de termeni

Uneori, independența financiară este confundată cu ideea că trebuie să îți plătești singură absolut toate cheltuielile. Nu despre asta este vorba. Într-o relație, unul poate câștiga mai mult, celălalt poate lucra mai puțin, poate exista o perioadă în care unul dintre parteneri nu are venituri sau contribuțiile pot fi diferite din cauza responsabilităților personale. Independența financiară înseamnă să nu fii complet lipsită de resurse, informații și capacitate de decizie. Chiar dacă partenerul câștigă mai mult, este important să înțelegi situația financiară a cuplului și să ai capacitatea de a lua decizii în ceea ce te privește.

Partenerul nu vrea să te implice?

Una este ca partenerul să spună mă ocup eu pentru că îmi place și, dacă vrei, îți explic și îți arăt tot ce e necesar, și alta este nu e treaba ta, eu știu mai bine. Dacă există conturi ascunse, datorii despre care nu ești informată, refuzul accesului la bani sau folosirea banilor pentru a-ți limita libertatea, nu mai vorbim doar despre o împărțire diferită a responsabilităților. Transparența financiară este o componentă importantă a unei relații echilibrate.

Cum îți recapeți independența?

Cere-i partenerului să aveți o discuție despre situația voastră financiară. Nu sub forma unui control și nici ca pe un interogatoriu. Pur și simplu trebuie să știi care sunt veniturile, cheltuielile, economiile, datoriile și obiectivele voastre. Dacă nu poți explica în câteva propoziții situația financiară a cuplului, este probabil momentul să te implici mai mult. Preia câteva responsabilități concrete, urmărirea bugetului lunar, plata unor servicii, administrarea unui cont de economii sau organizarea cheltuielilor pe o anumită zonă. Scopul e să nu existe o zonă a vieții tale despre care să consideri că nu este treaba ta. Apoi, este util să ai o rezervă financiară personală, pentru că autonomia presupune și capacitatea de a face față unei situații neprevăzute fără să fii complet dependentă de decizia altcuiva. Învață suficient cât să poți decide! Nu trebuie să devii specialistă în investiții, ci să înțelegi noțiuni elementare: buget, economii, dobândă, credit, datorie, fond de urgență, investiții, risc. Informația financiară este o formă de autonomie.

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Foto: PR

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