Thom Browne SS27: când uniforma capătă aripi

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La Thom Browne, un costum nu este niciodată doar un costum. De mai bine de 25 de ani, designer-ul modifică proporțiile, reconstruiește piese clasice și transformă uniforma într-un teritoriu de experiment. Pentru colecția womenswear SS27, prezentată la The Shed și aleasă să închidă New York Fashion Week, Browne a dus această idee într-o direcție neașteptată: lumea insectelor.

În centrul decorului se afla o crisalidă gigantică, înconjurată de vegetație supradimensionată, iar show-ul a început cu un grup de omizi dansând în jurul ei. Una dintre ele a intrat în cocon și avea să reapară la final transformată în fluture. Referința asumată de Browne a fost filmul de animație A Bug’s Life, dar povestea a funcționat mai ales ca pretext pentru a aduce jocul și fantezia într-un vocabular vestimentar construit, de obicei, cu precizie aproape matematică.

La început, insectele aproape că trebuie căutate. O albină apare lângă o margaretă brodată pe un sacou, libelulele se ascund în carourile unui palton, iar furnicile traversează costumele. Apoi lucrurile devin mult mai spectaculoase: aripi de fluture, buline de buburuză, gândaci, molii și carapace tridimensionale modifică suprafețele și chiar forma hainelor. Brand-ul a folosit jacquard, intarsia, aplicații din paiete, broderii și tweed-uri elaborate pentru a construi această lume în miniatură, cu o atenție aproape obsesivă pentru detaliu.

Și totuși, sub tot acest spectacol rămâne foarte clar Thom Browne. Sacourile cu umeri bine definiți, cămășile, cravatele înguste, carourile, pliurile și tweed-ul păstrează legătura cu uniforma recognoscibilă a designer-ului. Diferența este că, de data aceasta, disciplina este pusă față în față cu forme organice, culori vii și volume inspirate de formele insectelor.

Unele dintre cele mai interesante siluete duc ideea și mai departe. Corsetele și fustele înguste sunt construite din sute de pliuri și cute geometrice, în timp ce volumele rotunjite amintesc de carapace. Iar printre fluturi și flori apare și partea mai întunecată a grădinii: un look negru, construit din corset și o fustă maxi, poartă deasupra pelvisului marcajul roșu caracteristic unui păianjen văduvă neagră.

Accesoriile intră, firește, în același joc. Gențile iau forme inspirate de gândaci și lăcuste, pantofii reproduc albine, libelule și omizi, iar unele dintre platforme primesc chiar aripi de fluture. Detaliile continuă astfel povestea colecției până la ultimul element.

Dincolo de decor, insecte și spectacol, SS27 vorbește însă despre transformare. Browne nu renunță la codurile care l-au făcut recognoscibil, ci le lasă să evolueze. Costumul rămâne costum, caroul rămâne carou, iar uniforma rămâne punctul de plecare. Numai că, primăvara viitoare, chiar și cea mai strictă dintre ele poate să capete aripi.

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Foto: Profimedia

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