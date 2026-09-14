Céline Dion se întoarce pe scenă în ținute spectaculoase

Céline Dion revine pe scenă după o pauză de șase ani, iar fiecare ținută spune o poveste.

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  de  Simion Mădălina
Céline Dion se întoarce pe scenă în ținute spectaculoase

Revenirea lui Céline Dion pe scenă a venit la pachet cu o garderobă pe măsura momentului. După ce a susținut la Paris primul său concert din ultimii șase ani, artista a transformat fiecare apariție într-o veritabilă declarație stilistică.

Annie Horth, stilista responsabilă de aparițiile cântăreței, i-a propus acesteia creații Alaia Couture, Schiaparelli, Tom Ford, Dior și nu numai.

În 2022, Céline Dion a anunțat că suferă de stiff person syndrome (SPS), o afecțiune neurologică rară și incurabilă. Perspectiva unei reveniri pe scenă devenise extrem de incertă. Spasmele musculare provocate de boală au fost, în anumite momente, atât de severe încât i-au provocat inclusiv fracturi de coaste și artista a fost nevoită să renunțe la concerte.

Documentarul I Am: Céline Dion, lansat în 2024, a arătat publicului fără prea multe filtre impactul bolii, inclusiv asupra vocea ei.

Chiar și în cele mai dificile momente, Dion a vorbit însă despre scenă ca despre un loc în care era hotărâtă să se întoarcă. În documentar, artista compara această luptă cu o cursă pe care avea de gând să o continue cu orice preț. 

Revenirea ei se conturează deja drept unul dintre marile momente fashion și ne reamintește că Céline Dion nu este doar o mare cântăreață, ci și o prezență cu o identitate vestimentară imposibil de ignorat.

Fiecare ținută purtată a fost foarte bine documentată, făcând trimitere la arhivele brand-urilor. Spre exemplu, superba rochie amplă Dior este inspirată dintr-o creație a lui Christian Dior din anul 1949. Ținuta Alaia Couture este un omagiu adus unei piese din 2003. 

Artista a purtat și o ținută Schiaparelli, o rochie extrem de sexy semnată Haider Ackermann pentru Tom Ford și o capă spectaculoasă făcută de Sarah Burton special pentru acest concert.

O altă piesă de rezistență care a atras atenția publicului a fost un colier Boucheron de 10,01 carate. 

Set-up-ul spectaculos și impunător a fost realizat de scenograful Willo Perron. Acesta a lucrat atât pentru casa de modă Chanel, cât și pentru turneul lui Beyoncé, Cowboy Carter. 

După anii în care însăși posibilitatea de a mai cânta live fusese pusă sub semnul întrebării, performanțele vocale din cadrul concertului de la Paris sunt, poate, cea mai clară demonstrație că revenirea lui Céline Dion este rezultatul unei lupte extraordinare pentru a putea urca din nou pe scenă.

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Foto: Getty Images

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