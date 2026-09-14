Heidi Klum, cadou spectaculos în valoare de peste 100.000 de dolari pentru fiul său. Henry a împlinit 21 de ani

Cadoul pregătit de Heidi Klum pentru fiul său vine cu o poveste aparte, care a început în urmă cu șapte ani, de la un simplu pariu.

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  de  ELLE
Heidi Klum, cadou spectaculos în valoare de peste 100.000 de dolari pentru fiul său. Henry a împlinit 21 de ani

Heidi Klum a pregătit o surpriză spectaculoasă pentru fiul ei, Henry, care a împlinit 21 de ani sâmbătă, 12 septembrie. Modelul în vârstă de 53 de ani i-a oferit acestuia un Ferrari F430 roșu, însă povestea din spatele cadoului a început în urmă cu aproximativ șapte ani.

Momentul în care Henry a descoperit mașina a fost filmat de Heidi Klum și publicat ulterior pe Instagram. În imagini, tânărul apare ieșind din casă alături de tatăl său vitreg, Tom Kaulitz, iar afară îl aștepta mașina roșie, a cărei valoare depășește 100.000 de dolari.

„Nu-mi vine să cred că a venit momentul. Ai așteptat atât de mulți ani”, îi spune Heidi Klum.

Vizibil surprins, Henry răspunde: „Dumnezeule! Iisuse Hristoase. Nici măcar nu știu ce să spun.”

Cadoul nu a fost însă ales întâmplător. Într-o altă postare publicată pe Instagram, Klum a dezvăluit un videoclip realizat cu mai mulți ani în urmă, pe vremea când Henry era adolescent. În imagini, acesta explica regulile unui pariu făcut cu Tom Kaulitz, în prezent în vârstă de 37 de ani.

„Se întâmplă de Crăciun, iar dacă pierd la Mario Kart, nu am voie să mă joc jocuri video timp de trei luni și trebuie să fac un tablou cu mine conducând”, spunea Henry la vremea respectivă. Miza devenea însă considerabil mai mare în cazul unei victorii: „Dar dacă eu câștig, atunci Tom trebuie să-mi dea un Ferrari când împlinesc 21 de ani.”

Ani mai târziu, Kaulitz a respectat înțelegerea. În videoclipul publicat recent de Heidi Klum, muzicianul a povestit că a cumpărat mașina la un salon auto „anul trecut” și că a ținut-o ascunsă în garaj „în tot acest timp”, pentru ca Henry să nu afle despre surpriză.

Heidi Klum a remarcat, la rândul ei, că soțul ei „și-a ținut promisiunea”, amintindu-și cât timp a trecut de la pariul dintre cei doi. „Au trecut, cât? Șapte ani de când ați spus asta?”, a spus prezentatoarea Project Runway.

Heidi Klum are patru copii din relația cu fostul ei soț, Seal. Pe lângă Henry, cei doi îi au pe Leni, în vârstă de 22 de ani, Lou, de 16 ani, și Johan, de 19 ani.

Tom Kaulitz face parte din viața familiei de mai mulți ani. Heidi Klum și muzicianul s-au căsătorit pentru a doua oară în 2019, iar la momentul respectiv o sursă apropiată cuplului vorbea pentru PEOPLE despre relația acestuia cu copiii modelului.

„Relația lui Heidi cu Tom a fost simplă încă de la început, pentru că el a acceptat prioritățile din viața ei: ea a spus foarte clar că principala ei prioritate este să fie mamă”, declara sursa pentru PEOPLE.

Henry Samuel a defilat la Săptămâna Modei Haute Couture de la Paris

Anul trecut, fiul lui Heidi Klum, Henry Samuel, și-a făcut debutul pe podium la Săptămâna Modei Haute Couture de la Paris, defilând pentru brand-ul Lena Erziak.

Deși Heidi Klum nu a fost prezentă la eveniment, supermodelul și-a exprimat mândria pe Instagram, unde a publicat un videoclip cu fiul său pe podium.

„Atât de mândră de tine, Henry – deschizând show-ul Lena Erziak Haute Couture la Paris”, a scris Heidi Klum pe pagina sa de Instagram.

Înainte de debut, Samuel a vorbit cu Vogue Germania despre prima sa experiență în modeling, mărturisind că s-a simțit „mai entuziasmat decât emoționat”.

El a dezvăluit și sfaturile primite de la mama sa și de la sora sa mai mare, Leni Klum, care și-a început cariera de model în 2021, la Berlin Fashion Week.

„Leni mi-a spus să privesc drept înainte și să merg ca și cum aș echilibra o carte pe cap”, a povestit Samuel. „Mama mi-a spus să dau tot ce am mai bun și să nu uit să mă distrez.”

Întrebat dacă și-a dorit mereu să urmeze pașii mamei sale în modeling, Samuel a răspuns:

„Nu neapărat. Am multe interese – sport, muzică, film și modă. Vreau să explorez diferite experiențe creative pentru a-mi găsi drumul potrivit în viitor.”

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Foto: Getty Images

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