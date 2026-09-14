Monica Bîrlădeanu, detalii despre silueta ei. Cum a reușit actrița să slăbească: „Este foarte mult efort”

Monica Bîrlădeanu, una dintre cele mai apreciate și îndrăgite actrițe din România, a spus adevărul despre stilul ei de viață și a dezvăluit câte kilograme a slăbit cel mai mult într-un singur an.

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  de  ELLE.ro
Monica Bîrlădeanu
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Monica Bîrlădeanu are grijă de stilul ei de viață și se informează constant cu privire la noutățile care o pot ajuta să trăiască într-un mod echilibrat și sănătos. Actrița a vorbit recent despre cum privește dietele și a dezvăluit de ce nu își dorește să împărtășească planul ei alimentar.

Monica Bîrlădeanu, dezvăluiri despre stilul ei de viață

Monica Bîrlădeanu este de părere că pentru a avea rezultatele dorite în ceea ce privește silueta e nevoie ca alimentația sănătoasă să fie susținută și de activitate fizică. Actrița este adepta sportului și obișnuiește să vorbească des pe rețelele de socializare despre exercițiile pe care le face, tocmai pentru a fi o inspirație și pentru alți oameni. 

„Dacă auziți pe cineva că „așa sunt eu”, nu știu, ori este minciună, ori este miracol. Eu nu sunt așa. Este foarte mult efort. Este sport, alimentație, este reglaj hormonal, este o aliniere mult mai amplă decât tot. Este în funcție de fiecare. Eu am avut câțiva ani în care lucrurile se mișcau foarte greu. Am lucrat atunci și cu un nutriționist. Oricum, în punctul ăsta, eu nu recomand să ne împărtășim dietele. Știi de ce? Pentru că atunci când mergi la un medic nutriționist, el îți cere analize și îți face un plan personalizat pe analizele tale, pe metabolismul tău. Noi nu consumăm la fel. Eu nu mai consum la fel ca femeia care eram la 30 și ceva de ani. Am slăbit într-un an 6 kilograme, anul trecut”, a spus Monica Bîrlădeanu pentru cancan.ro.

Monica Bîrlădeanu arată realitatea din spatele aparițiilor perfecte

Pe rețelele sociale, acolo unde comunică frecvent cu comunitatea ei, Monica Bîrlădeanu a postat o imagine realizată la sală. Îmbrăcată într-un outfit sport care îi evidențiază silueta, actrița apare într-un cadru deloc glamour, dar extrem de autentic: după un antrenament solicitant, exact în momentul în care corpul resimte efortul.

Fotografia nu a fost însoțită de un mesaj superficial, ci de o confesiune onestă despre ce presupune, de fapt, menținerea formei fizice după 40 de ani. Monica Bîrlădeanu a vrut să demonteze ideea că tonusul și silueta vin „de la sine” și a vorbit despre muncă, frustrare, limite și ambiție.

„Nu vă lăsați păcăliți de această poză! Toate pozăm rezultatele sau momentele în care ridicăm greutăți zâmbind… și nu scrâșnitul dinților, momentele în care vrei să renunți pentru că nu te mai țin picioarele sau când simți că ai eșuat, că, din toată clasa, tu ești singura care nu a dus un exercițiu până la capăt. Da… merg la clase ambițioase, care ridică ștacheta sus, ca să fiu motivată să mai rămân în ring încă un pic când nu mai pot și vreau să ies. Aici, de exemplu, sunt la sfârșitul unei clase de lower body și îmi tremura atât de tare piciorul de după efort, încât credeam că va blura imaginea. Însă, după 40 de ani, mișcarea este absolut esențială ca să poți păstra masa musculară. De asta va depinde calitatea vieții tale mai târziu”, a explicat vedeta pe rețelele de socializare.

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Foto: Instagram

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