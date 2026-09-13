Fusta creion, noua favorită a street style-ului

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Există haine care par să vină cu instrucțiuni nescrise. Fusta creion este una dintre ele: cămașă, sacou, pantofi cu toc și, eventual, o întâlnire importantă trecută în calendar. Numai că în toamna 2026 fusta rămâne, iar uniforma din jurul ei dispare.

Pe podiumurile FW26, designerii păstrează silueta recognoscibilă, dar schimbă registrul. La Givenchy, Sarah Burton lucrează cu piele și șlițuri adânci, Victoria Beckham introduce drapaje, iar Louise Trotter, la Bottega Veneta, îi schimbă proporțiile. La Chanel și Miu Miu apare în versiuni mai sobre, în timp ce Saint Laurent, Tory Burch, Ferragamo sau Dries Van Noten mizează pe texturi, luciu și detalii care o îndepărtează de imaginea clasică de office.

Dar poate că street style-ul spune povestea și mai bine. În ultimele luni, fusta creion a apărut din nou și din nou în afara show-urilor, din New York până la Paris, din piele, suede, dantelă, cu printuri sau aplicații. Christine Centenera și Grece Ghanem sunt doar două dintre exemple, iar imaginile surprinse chiar zilele acestea la NYFW arată că silueta continuă să fie prezentă și în noul fashion month. Nu mai pare o revenire punctuală, ci o piesă pe care oamenii au început deja s-o poarte în feluri foarte diferite.

Și asta o face interesantă acum. Poate fi purtată cu un tricou sau un pulover simplu, cu un top transparent, cu o jachetă din piele ori într-o formulă mult mai elegantă. Chiar și Elle Fanning a ales zilele acestea, la show-ul Coach SS27, o versiune roșie din piele, purtată cu o bluză neagră transparentă și pumps.

Dacă ai deja o fustă creion în dulap, nu trebuie neapărat să cauți alta. Încearcă mai întâi să uiți cum credeai că „trebuie” purtată. Tocmai asta pare să fi făcut moda cu ea în 2026: a păstrat forma și a scăpat de reguli.

Uneori, o piesă nu are nevoie să fie reinventată. E suficient să-i schimbi contextul.

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Foto: Profimedia, Getty

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