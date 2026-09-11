Cele mai bune apariții de la Festivalul de Film de la Veneția din toate timpurile 

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Înființat în 1932, festivalul italian este o veritabilă paradă de modă pentru participanți.

Spre deosebire de Cannes, unde covorul roșu funcționează după un protocol vestimentar ceva mai strict, Festivalul de Film de la Veneția și-a construit reputația unui festival mai relaxat. Această libertate a transformat evenimentul într-unul dintre cele mai interesante exerciții stilistice.

Mai mult decât simple rochii spectaculoase, astfel de momente arată cât de mult s-a schimbat rolul covorului roșu: astăzi, o apariție bună poate deveni instantaneu virală. Tocmai de aceea Veneția rămâne unul dintre cele mai relevante festivaluri pentru modă. În aproape un secol de existență, covorul său roșu a funcționat ca o oglindă a felului în care s-au schimbat glamour-ul, ideea de celebritate și relația dintre Hollywood și marile case de modă.

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Foto: Getty Images

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