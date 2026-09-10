Te străduiești să te mulezi pe stilul de viață al noului partener? De ce nu va funcționa ca tu să fii singura care se adaptează

La începutul unei relații e firesc să faci loc celuilalt în viața ta, să fii deschisă și la stilul său de viață. Problema apare atunci când această deschidere funcționează într-un singur sens.

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  . Actualizat 10.09.2026, 09:37,  de  Cristescu Catalina
Te străduiești să te mulezi pe stilul de viață al noului partener? De ce nu va funcționa ca tu să fii singura care se adaptează

Poate că noul tău partener este foarte activ, iar tu începi să participi la toate activitățile lui, deși nu îți plac. Poate că el este foarte sociabil și îți petreci aproape toate weekendurile în compania prietenilor lui. Sau poate are un stil de viață foarte diferit de al tău și, în încercarea de a face relația să funcționeze, ajungi să îți reorganizezi aproape complet viața după ritmul lui. La început poate părea un compromis legat de stilul de viață, în timp, însă, există riscul să devină renunțare de sine.

Autoanularea

Nicio relație nu poate funcționa fără ajustări. Doi oameni diferiți trebuie să găsească un mod de a conviețui, iar asta înseamnă inevitabil să negocieze cât timp petrec împreună, cum își organizează weekendurile, ce activități fac împreună și ce păstrează fiecare pentru sine ca timp personal. Dar există o diferență importantă între mă adaptez și eu și mă schimb pentru ca tu să nu fii nevoit să te schimbi. În primul caz, ambii parteneri fac loc relației. În al doilea, unul dintre ei devine centrul în jurul căruia se organizează întreaga relație. Dacă tu ești cea care renunță constant la propriile preferințe, își modifică programul, acceptă regulile celuilalt și face mereu compromisuri, iar partenerul nu are aceeași disponibilitate, nu mai vorbim despre adaptare reciprocă, ci despre dezechilibru.

Partenera ideală

Într-o relație nouă, tentația de a arăta cât de ușor îți este să te adaptezi poate fi mare. Nu vrei să pari dificilă, pretențioasă, conflictuală, rigidă. Așa că spui sigur în loc de nu prea îmi place. Accepți când ai fi preferat să negociezi. Te mulezi pe programul partenerului, stilul lui social, preferințele lui și chiar pe modul lui de a-și imagina relația. Iar uneori nici nu îți dai seama cât de mult ai cedat până când începi să simți că viața ta nu mai seamănă cu viața pe care o aveai înainte de relație. Pe de altă parte, este normal ca o relație să îți schimbe viața. Dar schimbarea ar trebui să fie una în care te regăsești, nu una în care ajungi să te pierzi. Dacă tu participi constant la activitățile partenerului, dar el manifestă foarte puțin interes pentru lucrurile importante pentru tine, problema nu este că aveți stiluri de viață diferite. Problema este că efortul de apropiere este disproporționat.

Da, poți să faci asta…

… dar vrei cu adevărat sau o faci deoarece ți-e teamă că îl vei pierde? Diferența este esențială. Poți merge cu partenerul la un eveniment care nu este tocmai pe gustul tău pentru că îți face plăcere să îl însoțești. Asta este flexibilitate. Dar dacă mergi de fiecare dată, deși te simți inconfortabil, doar pentru că te temi că altfel va prefera să fie cu altcineva, nu mai este același lucru. Poți adopta unele dintre obiceiurile sale pentru că îți plac. Poți descoperi activități noi datorită lui. Poți chiar să îți schimbi anumite rutine. Important este să existe și libertatea de a spune ce nu ți se potrivește, fără să simți că prin acest răspuns îți pui relația în pericol.

Stilul vostru

Scopul unei relații nu este să descoperiți cine are stilul de viață corect și apoi celălalt să îl adopte. Poate că partenerul este mai spontan, iar tu mai organizată. El poate avea nevoie de multă socializare, în timp ce tu preferi grupurile mici. El poate iubi călătoriile frecvente, iar tu să ai nevoie de mai mult timp acasă. Diferențele nu sunt, în sine, o problemă. Întrebarea este dacă puteți construi un al treilea stil de viață, al vostru.

Intră în rol de observator

Înainte să te întrebi cât de mult poți tu să te schimbi pentru această relație, observă cât de mult este dispus și partenerul să facă loc pentru tine. Ține cont de preferințele tale? Este curios în legătură cu lumea ta? Acceptă să facă lucruri care sunt importante pentru tine, chiar dacă nu sunt preferatele lui? Negociază sau pur și simplu presupune că tu te vei adapta? O relație matură nu se construiește prin faptul că unul dintre parteneri devine foarte flexibil, iar celălalt rămâne exact cum este, fără niciun efort.

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Foto: PR

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