Actori care au spus motivele pentru care își adoră un rol celebru

Fie că a fost vorba de un rol emblematic sau de unul care nu a fost apreciat de public, acești actori au motivele lor pentru care îl îndrăgesc.

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  de  Braslasu Iulia
1. Joseph Quinn
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Acești actori au vorbit despre rolul din cariera lor pe care îl consideră preferat și semnificația din spatele acestei alegeri:

1. Joseph Quinn

Joseph Quinn a jucat în mai multe seriale de succes, printre care Dickensian, Les Misérables, Catherine The Great, dar a avut și o scurtă apariție în Game of Thrones. Un rol important din cariera lui este cel din al patrulea sezon Stranger Things, acolo unde l-a interpretat pe Eddie Munson. În ciuda faptului că fanii l-au văzut destul de puțin, s-a bucurat de oportunitatea de a se alătura distribuției. Despre personajul lui, pe care îl îndrăgește, actorul a spus pentru PEOPLE că: „Îl iubesc deoarece cred că are multe fațete. Îl întâlnești prima dată și îl vezi ca pe un adolescent dornic de atenție, competitiv. Și apoi, prin evenimentele sezonului, îl vedem în ipostaze vulnerabile.” 

2. Emma Watson

Pentru foarte mulți dintre fanii actriței Emma Watson, un rol iconic interpretat de ea rămâne Hermione Granger din franciza Harry Potter. A avut șansa să joace în filme de la o vârstă fragedă și o bună parte din momentele semnificative din parcursul ei le-a trăit pe platourile de filmare. Echipa producției a venit la școala ei pentru casting și așa a ajuns să facă parte din distribuție. Actrița a spus la un moment dat că indiferent de vârsta pe care o va avea, „voi fi în continuare foarte mândră de mine că am făcut parte din filmele Harry Potter.” 

3. Amanda Seyfried

Amanda Seyfried e de multă vreme în lumina reflectoarelor, iar de-a lungul anilor a interpretat roluri remarcabile. Printre acestea, se numără și cel al fondatoarei Theranos, Elizabeth Holmes, în The Dropout, pentru care actrița a fost recompensată cu un premiu Emmy la categoria cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie. După performanța din serial, a fost în centrul atenției, dar nu a fost speriată, ci i-a plăcut și a fost mândră de prestația ei. „Faima dobândită datorită The Dropout nu este un vârf înfricoșător. Am prioritățile mele. Știu cine sunt. Știu unde mă duc”, a declarat ea pentru Marie Claire US.

4. Keanu Reeves

Matrix, filmul din 1999, s-a bucurat de un succes fantastic, iar Keanu Reeves a contribuit la recunoașterea acestuia. Pe parcursul carierei sale, actorul a intrat în pielea unor personaje diverse și complexe, cum este John Wick, care i-au adus câștiguri financiare, însă rolul său preferat este John Constantine din filmul Constantine regizat de Francis Lawrence. El era fan al benzilor desenate, așa că nu a ratat oportunitatea de a interpreta rolul super-eroului și a apreciat experiența de care a avut parte. 

5. Seth Rogen

Un rol preferat de Seth Rogen este cel din Pineapple Express. Actorul a scris ideea acestei comedii care a fost lansată în 2008 la începutul anilor 2000 împreună cu prietenul lui din copilărie, Evan Goldberg, așa că pentru el este un proiect important. El a spus că îi plac foarte mult personajele din film și felul în care au fost construite.  

6. Nathalie Emmanuel

Nathalie Emmanuel este recunoscută pentru rolul Missandei, mâna dreaptă a lui Daenerys Targaryen, în Game of Thrones. Actrița era o fană a serialului încă de dinainte să se alăture echipei, așa că nu i-a fost greu să intre în acea atmosferă. Pentru Harper’s Bazaar, ea a spus: „A fost o experiență incredibilă din punct de vedere profesional. Chiar s-au deschis atât de multe uși pentru că oamenii au îndrăgit serialul.”

7. Chadwick Boseman

Chadwick Boseman a fost cunoscut publicului larg pentru rolul T’Challa din Black Panther. Pentru Good Morning America, regretatul actor a vorbit despre importanța acestui rol. „Este important pentru că nu am avut asta în copilărie. Există câte un copil în fiecare dintre noi și știu ce va însemna pentru tine când îl vei vedea, că îți poate oferi un tip de încredere atunci când mergi prin lume.”

8. Hoyeon Jung

Hoyeon Jung a jucat în Squid Game, iar experiența a schimbat-o destul de mult. Pentru iD Magazine, actrița a detaliat felul în care serialul a făcut-o să vadă viața dintr-o altă perspectivă. „A fost diferit pentru mine când am jucat-o pe Sae-byeok. Îmi dau seama că serialul este despre puterea iubirii. Ca Hoyeon, viața mea nu a fost condusă de alți oameni. Mi-a păsat doar de cariera și de bunăstarea mea și poate de câțiva prieteni apropiați.”

9. Emma Stone

La 19 ani, Emma Stone a jucat în primul ei film important, Superbad, alături de Jonah Hill. Înainte de această peliculă, actrița dăduse audiție pentru un rol în serialul TV Heroes. Când a auzit că persoana care a fost înaintea ei a obținut rolul, a fost dezamăgită. Dar, la ceva timp a aflat că va juca în Superbad. „La două săptămâni după aceea, am luat rolul în Superbad. Asta mi-a schimbat viața pentru totdeauna. M-a învățat să extrag tot ceea ce este mai bun din situațiile dificile”, a spus Stone. 

10. James McAvoy

În 2005, a apărut The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, un film datorită căruia James McAvoy, care a intrat în pielea domnului Tummus, a primit multe laude. Actorul este recunoscător pentru personajul pe care l-a jucat și este rolul lui preferat, iar motivul are o semnificație specială. „Am ajuns să joc personajul meu preferat din literatura pentru copii, personaj pe care l-am iubit. Nu ai șansa să faci asta în alte locuri de muncă”, a declarat James McAvoy.

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Foto: PR

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