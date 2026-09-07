Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj-Napoca pe 18 septembrie

Noaptea Albă a Filmului Românesc a ajuns la cea de-a 17-a ediție și are loc pe 18 septembrie.
Evenimentul care propune cinefililor o noapte întreagă de film românesc se întoarce pe 18 septembrie, în București și Cluj-Napoca. Ajunsă la cea de-a 17-a ediție, Noaptea Albă a Filmului Românesc (NAFR) va avea loc în șapte cinematografe și va aduce pe marile ecrane doar producții autohtone, multe în premieră, de la lungmetraje de ficțiune și documentare, până la o selecție de scurtmetraje.
În București, proiecțiile vor avea loc la Cinema Elvire Popesco, Cinema Union, Cinemateca Eforie, Point Art Hub și UNATC – Sala Cinema. În Cluj-Napoca, filmele se văd la Cinema Victoria.
Programul complet este disponibil online.
Unul dintre cele mai așteptate filme ale lunii, 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu), se vede în premieră la NAFR: o comedie neagră despre o nuntă care nu mai ajunge la altar și o mireasă care, după apariția neașteptată a amantei mirelui, pornește într-o aventură imprevizibilă pe litoral. Din distribuție fac parte Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu și Adela Popescu. Filmul rulează atât la București, cât și la Cluj-Napoca.
Programul include și Pionul lui Lenin (r. Dragoș Turea), un documentar hibrid în care actorul Sergiu Voloc duce o luptă absurdă împotriva monumentelor lui Lenin din Republica Moldova, și Atlasul Universului (r. Paul Negoescu), povestea lui Filip, un băiat de 10 ani pornit în căutarea unei perechi de încălțări potrivite pentru un mult așteptat meci de fotbal, film premiat în 2026 la Berlinală, în secțiunea Generation Kplus, și selecționat la Cannes, în secțiunea Ecrans Juniors.
Atât de familiar (r. Rachel Tâpârjan) este un documentar în care regizoarea, ajutând o femeie să-și găsească mama naturală, pornește o investigație tulburătoare în propria istorie de familie, încercând să afle ce s-a întâmplat cu surorile de care a fost separată. În Cercul (r. Valeriu Andriuță), un anchetator ajunge într-un sat izolat din Moldova pentru a lămuri un presupus accident de vânătoare, dar discuțiile cu localnicii scot la iveală neconcordanțe care pun sub semnul întrebării varianta oficială a morții.
Cei vii (r. Anca Hirte) urmărește, la douăzeci de ani distanță, cum își găsesc sau nu pacea cei care s-au întors vii de la război și cei care i-au pierdut pe cei dragi în luptă. Malul vânăt (r. Andreea Cristina Borțun) o are în centru pe Lavinia, o mamă singură dintr-un sat sărac din sudul țării, care încearcă să-i asigure fiului ei de 13 ani un trai mai bun după propriile reguli, într-o relație pusă la încercare pe parcursul a patru anotimpuri. În Dus-întors (r. Cristian Bota), un tânăr actor aflat în pragul divorțului pornește într-o călătorie spre Austria alături de tatăl său autoritar, drumul devenind o confruntare cu trecutul și cu rănile copilăriei.
Programul se completează cu o selecție de scurtmetraje românești, proiectată la UNATC – Sala Cinema, cu intrare liberă.
BUCUREȘTI
Cinema Elvire Popesco
Cinema Union
Cinemateca Eforie
Point Art Hub
UNATC – Sala Cinema
CLUJ-NAPOCA
Cinema Victoria
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