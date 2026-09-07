Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj-Napoca pe 18 septembrie

Noaptea Albă a Filmului Românesc a ajuns la cea de-a 17-a ediție și are loc pe 18 septembrie.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj-Napoca pe 18 septembrie

Evenimentul care propune cinefililor o noapte întreagă de film românesc se întoarce pe 18 septembrie, în București și Cluj-Napoca. Ajunsă la cea de-a 17-a ediție, Noaptea Albă a Filmului Românesc (NAFR) va avea loc în șapte cinematografe și va aduce pe marile ecrane doar producții autohtone, multe în premieră, de la lungmetraje de ficțiune și documentare, până la o selecție de scurtmetraje.

În București, proiecțiile vor avea loc la Cinema Elvire Popesco, Cinema Union, Cinemateca Eforie, Point Art Hub și UNATC – Sala Cinema. În Cluj-Napoca, filmele se văd la Cinema Victoria.

Programul complet este disponibil online.

Unul dintre cele mai așteptate filme ale lunii, 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu), se vede în premieră la NAFR: o comedie neagră despre o nuntă care nu mai ajunge la altar și o mireasă care, după apariția neașteptată a amantei mirelui, pornește într-o aventură imprevizibilă pe litoral. Din distribuție fac parte Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu și Adela Popescu. Filmul rulează atât la București, cât și la Cluj-Napoca.

3 zile în septembrie

Programul include și Pionul lui Lenin (r. Dragoș Turea), un documentar hibrid în care actorul Sergiu Voloc duce o luptă absurdă împotriva monumentelor lui Lenin din Republica Moldova, și Atlasul Universului (r. Paul Negoescu), povestea lui Filip, un băiat de 10 ani pornit în căutarea unei perechi de încălțări potrivite pentru un mult așteptat meci de fotbal, film premiat în 2026 la Berlinală, în secțiunea Generation Kplus, și selecționat la Cannes, în secțiunea Ecrans Juniors.

Atât de familiar (r. Rachel Tâpârjan) este un documentar în care regizoarea, ajutând o femeie să-și găsească mama naturală, pornește o investigație tulburătoare în propria istorie de familie, încercând să afle ce s-a întâmplat cu surorile de care a fost separată. În Cercul (r. Valeriu Andriuță), un anchetator ajunge într-un sat izolat din Moldova pentru a lămuri un presupus accident de vânătoare, dar discuțiile cu localnicii scot la iveală neconcordanțe care pun sub semnul întrebării varianta oficială a morții.

Atât de familiar

Cei vii (r. Anca Hirte) urmărește, la douăzeci de ani distanță, cum își găsesc sau nu pacea cei care s-au întors vii de la război și cei care i-au pierdut pe cei dragi în luptă. Malul vânăt (r. Andreea Cristina Borțun) o are în centru pe Lavinia, o mamă singură dintr-un sat sărac din sudul țării, care încearcă să-i asigure fiului ei de 13 ani un trai mai bun după propriile reguli, într-o relație pusă la încercare pe parcursul a patru anotimpuri. În Dus-întors (r. Cristian Bota), un tânăr actor aflat în pragul divorțului pornește într-o călătorie spre Austria alături de tatăl său autoritar, drumul devenind o confruntare cu trecutul și cu rănile copilăriei.

Cercul

Programul se completează cu o selecție de scurtmetraje românești, proiectată la UNATC – Sala Cinema, cu intrare liberă.

Program Noaptea Albă a Filmului Românesc 2026 – ediția 17

Vineri, 18 septembrie

BUCUREȘTI

Cinema Elvire Popesco

  • 19:00 — 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu)
  • 21:00 — Pionul lui Lenin (r. Dragoș Turea)

Cinema Union

  • 20:00 — Atlasul Universului (r. Paul Negoescu)
  • 22:00 — Atât de familiar (r. Rachel Tâpârjan)

Cinemateca Eforie

  • 20:00 — Cercul (r. Valeriu Andriuță)
  • 22:00 — Cei vii (r. Anca Hirte)

Point Art Hub

  • 21:00 — Malul vânăt (r. Andreea Cristina Borțun)

UNATC – Sala Cinema

  • 20:00 — Scurtmetraje românești (145): Căpitane de județ (r. Dan Panaet), Frunză (r. Horațiu Carpiuc), Index (r. Radu Muntean), Cristina a fost foarte cuminte (r. Alin Boeru), Fursecuri și lapte (r. Andrei Tache-Codreanu), Caracatița (r. George Dogaru), Tu știi cine sunt eu? (r. Andreea Păduraru Hristescu) Intrare liberă!

CLUJ-NAPOCA

Cinema Victoria

  • 18:00 — 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu)
  • 20:00 — Pionul lui Lenin (r. Dragoș Turea)
  • 22:00 — Dus-întors (r. Cristian Bota)
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Infidelitatea financiară - ce este și cum vă afectează cuplul
Lifestyle
Infidelitatea financiară - ce este și cum vă afectează cuplul
9 filme de neratat în luna septembrie 2026 în cinematografe
Lifestyle
9 filme de neratat în luna septembrie 2026 în cinematografe
Greșeli pe care le faci tu în cuplu și care în timp pot distruge relația
Lifestyle
Greșeli pe care le faci tu în cuplu și care în timp pot distruge relația
Să te îndrăgostești de cineva deși tu ai deja un partener de cuplu? Ce favorizează aceste noi sentimente
Lifestyle
Să te îndrăgostești de cineva deși tu ai deja un partener de cuplu? Ce favorizează aceste noi sentimente
Partenerul și prietena cea mai bună sunt în conflict? Ce să faci în această situație delicată
Lifestyle
Partenerul și prietena cea mai bună sunt în conflict? Ce să faci în această situație delicată
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna septembrie 2026
Lifestyle
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna septembrie 2026
Publicitate
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție elegantă în prima zi de școală a celor doi copii. Ce ținută a ales partenera lui Nicușor Dan
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cum arată casa în care trăiesc Prințul Marco și Bianca de la Insula Iubirii. Imagini cu locuința de lux de la Roma
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Cine e noul bărbat din viața Ramonei Olaru. Vedeta de la Neatza iubește din nou și a făcut primele declarații
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Andreea Popescu, imagine misterioasă după relația cu Dan Alexa. Detaliul din fotografie care a atras atenția
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
S-a aflat adevărul despre Prințul de la Insula Iubirii! Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco Dăscăliuc în viața reală: „Așa scrie în documente”
S-a aflat adevărul despre Prințul de la Insula Iubirii! Cum îl cheamă, de fapt, pe Prințul Marco Dăscăliuc în viața reală: „Așa scrie în documente”
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Ecaterina Aguiar-Lucander: "Arta este o sursă primară"
Ecaterina Aguiar-Lucander: "Arta este o sursă primară"
Lifestyle

Deschizându-și către public propria colecție, prin intermediul EVA Foundation din centrul Bucureștiului, cu o primă expoziție dedicată feminismului ca parte a practicii artistice, dar și ca lentilă prin care pot fi privite lucrările unora dintre cele mai relevante voci contemporane internaționale, Ecaterina Aguiar-Lucander a început deja să contribuie consistent la tranformarea peisajului artei locale.

+ Mai multe
Românca Alina Șerban, prima regizoare de etnie romă selecționată la Festivalul de la Veneția de-a lungul celor 83 de ediții
Românca Alina Șerban, prima regizoare de etnie romă selecționată la Festivalul de la Veneția de-a lungul celor 83 de ediții
Lifestyle

Alina Șerban este singura regizoare din România prezentă anul acesta într-o competiție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

+ Mai multe
Ai anxietate? Cum îi ceri partenerului să te ajute, dar de fapt întreții problema
Ai anxietate? Cum îi ceri partenerului să te ajute, dar de fapt întreții problema
Lifestyle

Crezi că este despre sprijin și o nevoie pe care e firesc să ți-o împlinească. Dar ce ajunge să se întâmple în cuplu doar îți hrănește anxietatea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC