Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj-Napoca pe 18 septembrie

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Evenimentul care propune cinefililor o noapte întreagă de film românesc se întoarce pe 18 septembrie, în București și Cluj-Napoca. Ajunsă la cea de-a 17-a ediție, Noaptea Albă a Filmului Românesc (NAFR) va avea loc în șapte cinematografe și va aduce pe marile ecrane doar producții autohtone, multe în premieră, de la lungmetraje de ficțiune și documentare, până la o selecție de scurtmetraje.

În București, proiecțiile vor avea loc la Cinema Elvire Popesco, Cinema Union, Cinemateca Eforie, Point Art Hub și UNATC – Sala Cinema. În Cluj-Napoca, filmele se văd la Cinema Victoria.

Programul complet este disponibil online.

Unul dintre cele mai așteptate filme ale lunii, 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu), se vede în premieră la NAFR: o comedie neagră despre o nuntă care nu mai ajunge la altar și o mireasă care, după apariția neașteptată a amantei mirelui, pornește într-o aventură imprevizibilă pe litoral. Din distribuție fac parte Andreea Vasile, Emilian Oprea, Conrad Mericoffer, Mirela Zeța, Emilia Popescu și Adela Popescu. Filmul rulează atât la București, cât și la Cluj-Napoca.

3 zile în septembrie

Programul include și Pionul lui Lenin (r. Dragoș Turea), un documentar hibrid în care actorul Sergiu Voloc duce o luptă absurdă împotriva monumentelor lui Lenin din Republica Moldova, și Atlasul Universului (r. Paul Negoescu), povestea lui Filip, un băiat de 10 ani pornit în căutarea unei perechi de încălțări potrivite pentru un mult așteptat meci de fotbal, film premiat în 2026 la Berlinală, în secțiunea Generation Kplus, și selecționat la Cannes, în secțiunea Ecrans Juniors.

Atât de familiar (r. Rachel Tâpârjan) este un documentar în care regizoarea, ajutând o femeie să-și găsească mama naturală, pornește o investigație tulburătoare în propria istorie de familie, încercând să afle ce s-a întâmplat cu surorile de care a fost separată. În Cercul (r. Valeriu Andriuță), un anchetator ajunge într-un sat izolat din Moldova pentru a lămuri un presupus accident de vânătoare, dar discuțiile cu localnicii scot la iveală neconcordanțe care pun sub semnul întrebării varianta oficială a morții.

Atât de familiar

Cei vii (r. Anca Hirte) urmărește, la douăzeci de ani distanță, cum își găsesc sau nu pacea cei care s-au întors vii de la război și cei care i-au pierdut pe cei dragi în luptă. Malul vânăt (r. Andreea Cristina Borțun) o are în centru pe Lavinia, o mamă singură dintr-un sat sărac din sudul țării, care încearcă să-i asigure fiului ei de 13 ani un trai mai bun după propriile reguli, într-o relație pusă la încercare pe parcursul a patru anotimpuri. În Dus-întors (r. Cristian Bota), un tânăr actor aflat în pragul divorțului pornește într-o călătorie spre Austria alături de tatăl său autoritar, drumul devenind o confruntare cu trecutul și cu rănile copilăriei.

Cercul

Programul se completează cu o selecție de scurtmetraje românești, proiectată la UNATC – Sala Cinema, cu intrare liberă.

Program Noaptea Albă a Filmului Românesc 2026 – ediția 17

Vineri, 18 septembrie

BUCUREȘTI

Cinema Elvire Popesco

19:00 — 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu)

21:00 — Pionul lui Lenin (r. Dragoș Turea)

Cinema Union

20:00 — Atlasul Universului (r. Paul Negoescu)

22:00 — Atât de familiar (r. Rachel Tâpârjan)

Cinemateca Eforie

20:00 — Cercul (r. Valeriu Andriuță)

22:00 — Cei vii (r. Anca Hirte)

Point Art Hub

21:00 — Malul vânăt (r. Andreea Cristina Borțun)

UNATC – Sala Cinema

20:00 — Scurtmetraje românești (145): Căpitane de județ (r. Dan Panaet), Frunză (r. Horațiu Carpiuc), Index (r. Radu Muntean), Cristina a fost foarte cuminte (r. Alin Boeru), Fursecuri și lapte (r. Andrei Tache-Codreanu), Caracatița (r. George Dogaru), Tu știi cine sunt eu? (r. Andreea Păduraru Hristescu) Intrare liberă!

CLUJ-NAPOCA

Cinema Victoria

18:00 — 3 zile în septembrie (r. Tudor Giurgiu)

20:00 — Pionul lui Lenin (r. Dragoș Turea)

22:00 — Dus-întors (r. Cristian Bota)

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