Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, vor deveni părinți. Cum au anunțat marea veste

Un nou capitol începe pentru unul dintre cuplurile cunoscute publicului de la "Power Couple România". Mitzuu și Ariana au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată.

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  de  ELLE.ro
Mitzuu și Ariana, foștii concurenți de la Power Couple, vor deveni părinți. Cum au anunțat marea veste

Mitzuu și Ariana au împărtășit cu urmăritorii lor una dintre cele mai importante vești din viața de cuplu: vor deveni părinți pentru prima dată. Foștii concurenți de la „Power Couple” au anunțat sarcina prin intermediul rețelelor sociale, unde au publicat și primele imagini cu ecografia bebelușului.

Mitzuu și Ariana au oferit primele detalii despre sarcină

Cei doi sunt împreună de aproximativ șase ani și au vorbit în trecut despre dorința de a-și întemeia o familie. Pe 4 septembrie, Mitzuu și Ariana au confirmat că urmează să aibă primul lor copil, dezvăluind totodată că bebelușul ar urma să vină pe lume în această iarnă.

Alături de fotografiile cu ecografia, cei doi au transmis un mesaj scurt prin care au făcut publică vestea: „Mini-Mitzuu vine la iarnă!”.

Pentru că o mare parte din activitatea lor se desfășoară în mediul online, Mitzuu și Ariana au ales să vorbească mai pe larg despre această etapă într-un vlog. Creatorul de conținut a povestit că decizia de a deveni părinți a fost una asumată și că amândoi își doreau foarte mult un copil.

„Anul ăsta am zis să nu mai facem prank-uri și să încercăm să devenim părinți pe bune, pentru că ne doream asta din tot sufletul. Suntem extrem de fericiți. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ce urmează să fie un Mitzanu sau Mitzana Junior. Am fost la o primă ecografie și un prim control. Totul este perfect la 12 săptămâni. A ieșit totul bine din punct de vedere al rezultatelor. Absolut totul este perfect și asta mă bucură maxim”, a mărturisit Mitzuu în vlog.

Vestea a stârnit numeroase reacții în comunitatea celor doi, mai ales că Mitzuu și Ariana au adunat de-a lungul timpului un public numeros pe platformele sociale.

Pe numele său real Mihai Georgescu, Mitzuu este unul dintre creatorii de conținut cunoscuți din România și are peste un milion de abonați pe YouTube. La începutul carierei sale online, acesta publica în special videoclipuri de tip gameplay, pentru ca ulterior să se orienteze către vloguri și alte formate de divertisment. Ariana activează la rândul său în mediul online, unde realizează conținut axat în principal pe beauty și lifestyle.

Înainte de a anunța că se pregătesc să devină părinți, Mitzuu și Ariana și-au testat relația și în fața camerelor de filmat. Cei doi au participat la „Power Couple România”, competiția de la Antena 1 în care cuplurile trec printr-o serie de probe menite să le pună la încercare încrederea, comunicarea și capacitatea de a lucra împreună. Experiența din show le-a oferit telespectatorilor ocazia să descopere mai multe despre dinamica relației lor, dincolo de conținutul pe care îl publică în mod obișnuit în mediul online.

„Power Couple este cu adevărat un challenge, care o să ne pună ceva probleme, dar pe care sper să le trecem cu succes”, declara Mitzuu, înainte de startul difuzării. Iubita lui l-a completat, subliniind ce i-a atras la primele sezoane: „Au fost niște probe foarte tari și sperăm ca anul acesta să fie și mai tari”.

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foto: PR

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