Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2026: cine a dominat covorul roșu al festivalului

Mai multe premiere au avut loc peste weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2026. Iată cele mai spectaculoase ținute, cele mai interesante evenimente și ce vedete au primit laude pentru interpretările lor memorabile.

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  . Actualizat 07.09.2026, 09:05,  de  Andreea Ilie
Robert Pattinson & Suki Waterhouse
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Festivalul Internațional de Film de la Veneția a avut parte de un weekend plin de glamour, premiere importante și apariții care au atras toate privirile. Cea de-a 83-a ediție, desfășurată pe Lido între 2 și 12 septembrie, a adus în prim-plan atât cinematografia, cât și vedetele care au transformat covorul roșu într-un adevărat spectacol al modei.

Printre cele mai importante premiere ale weekend-ului s-au numărat „Primetime”, regizat de Lance Oppenheim și cu Robert Pattinson în rol principal, „Succederà questa notte”, noul film al lui Nanni Moretti, dar și mult-așteptatul documentar „Oasis: Don’t Look Back in Anger”, prezentat în afara competiției. Duminică, atenția s-a îndreptat și către „Possible Love”, revenirea regizorului sud-coreean Lee Chang-dong după o pauză de opt ani, precum și către alte producții aflate în competiție, printre care „Jupiter”, „Woman Unknown” și „The Echo Chamber”.

Robert Pattinson și Suki Waterhouse, împreună pe covorul roșu

Robert Pattinson a fost una dintre marile vedete ale weekendul-ui, venind la Veneția pentru premiera filmului „Primetime”, în care interpretează o versiune ficționalizată a jurnalistului Chris Hansen, cunoscut pentru emisiunea „To Catch a Predator”. Filmul a avut o primire foarte bună, fiind răsplătit cu o ovație de aproximativ nouă minute.

Actorul nu a venit singur. Suki Waterhouse i-a fost alături pe covorul roșu, iar cei doi au oferit câteva dintre cele mai romantice imagini ale serii. Au pozat îmbrățișați, au zâmbit fotografilor și au schimbat săruturi în timpul ovațiilor din sală. Pattinson a purtat un costum Dior alb cu dungi discrete, în timp ce Waterhouse a ales o ținută Saint Laurent cu detalii aurii.

Nicola și Brooklyn Beckham, din nou în centrul atenției

Un alt cuplu urmărit intens a fost cel format din Nicola Peltz și Brooklyn Beckham. Cei doi au revenit în lumina reflectoarelor împreună, iar Brooklyn și-a susținut soția la gala Kinéo Awards, unde Nicola a primit premiul Rising Star.

Nicola a atras atenția într-o spectaculoasă rochie violet Balenciaga, cu decupaje și efect optic, în timp ce Brooklyn a optat pentru un costum elegant. În discursul său, actrița i-a mulțumit soțului pentru sprijin, într-un moment care a atras atenția și în contextul tensiunilor cunoscute dintre Brooklyn și familia Beckham. Nicola urmează să joace alături de Faye Dunaway în filmul „Prima”.

Georgina Rodriguez și diamantele care au atras privirile

Georgina Rodriguez a transformat covorul roșu într-o demonstrație de lux. Apariția sa la Veneția, pe 4 septembrie, a fost prima sa mare apariție publică după căsătoria cu Cristiano Ronaldo. Ea a purtat un elegant costum bleumarin, însă bijuteriile au fost cele care au furat spectacolul.

Vedeta a ales piese Chopard Haute Joaillerie, inclusiv un colier spectaculos cu un diamant de 50 de carate. Ansamblul de bijuterii purtat la Veneția a însumat peste 250 de carate de diamante, iar valoarea estimată a acestora a fost de zeci de milioane de dolari.

Mădălina Ghenea, pe covorul roșu la premiera documentarului Oasis

România a fost reprezentată la Veneția și de Madalina Ghenea, care a participat la premiera documentarului „Oasis: Don’t Look Back in Anger”, prezentat în afara competiției. Actrița și modelul român a pășit pe covorul roșu alături de numeroase vedete internaționale, atrăgând atenția fotografilor.

Premiera Oasis a fost, de altfel, unul dintre cele mai așteptate momente ale weekendului. Liam și Noel Gallagher au apărut împreună la Veneția pentru prima lor apariție publică importantă în afara scenei de la reunirea trupei. Documentarul urmărește revenirea Oasis și turneul „Oasis Live ’25”, iar proiecția a fost întâmpinată cu o ovație de aproximativ opt minute.

Faye Dunaway, omagiată la Veneția

Un moment special i-a aparținut legendarei Faye Dunaway, în vârstă de 85 de ani, care a primit Kinéo Lifetime Achievement Award, pentru întreaga sa carieră. Distincția i-a fost acordată pe 5 septembrie, în cadrul galei Kinéo, eveniment desfășurat în paralel cu Festivalul de Film de la Veneția.

Prezența lui Dunaway a avut o semnificație aparte și pentru Nicola Peltz, care a vorbit cu admirație despre celebra actriță în discursul său de acceptare. Cele două vor putea fi văzute împreună în „Prima”, ceea ce a făcut ca momentul de la Veneția să fie cu atât mai special.

Astfel, weekendul venețian a reunit cinematografia, moda și poveștile personale ale unora dintre cele mai urmărite vedete ale momentului – de la revenirea spectaculoasă a fraților Gallagher și ovația pentru Robert Pattinson până la aparițiile glamour ale Georginei Rodriguez, Mădălinei Ghenea și cuplului Nicola și Brooklyn Beckham.

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Foto: Getty

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