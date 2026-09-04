Laura Cosoi, obicei special după nașterea fiicelor sale. Ce tradiție păstrează actrița: „Una dintre cele mai importante forme de iubire”

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Laura Cosoi le-a dezvăluit fanilor că are un obicei pe care îl respectă după fiecare naștere și care le implică și pe fiicele ei.

Laura Cosoi păstrează un obicei după nașterea fiecărei fiice

La finalul lunii iulie, Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță, pentru care a ales numele Nina Elisabeta. Vedeta mai are patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi a povestit că după fiecare naștere, a păstrat o tradiție în care în prim-plan sunt fiicele ei, care au primit o bijuterie cu însemnătate specială.

„Am păstrat un obicei tare drag nouă: de fiecare dată când familia noastră a crescut, bebelușul venit acasă le-a adus surorilor mai mari câte o bijuterie, un dar care să marcheze noua formulă a familiei noastre.

De data aceasta, cadoul de la Nina a fost o cheie. Un simbol care duce mai departe ideea „Generației copiilor cu cheia de gât” și care, pentru noi, vorbește despre independență, libertate, încredere și viitor.

Ne iubim copiii enorm și ne dorim să fim lângă ele în timp ce cresc, dar poate una dintre cele mai importante forme de iubire este să le pregătim pentru lumea de dincolo de noi. Să știe cine sunt, să aibă curajul să-și aleagă drumul, să fie independente, bune și să aibă încredere că pot deschide singure ușile care le apar în cale.

Iar faptul că se au una pe cealaltă este poate cel mai frumos dar.”

Laura Cosoi, declarații după botezul fiicei sale, Nina

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au botezat-o pe cea de-a cincea lor fetiță, Nina, în Maramureș, la biserica romano-catolică din Baia Sprie, un loc cu o însemnătate deosebită pentru familia lor, pentru că acolo au fost creștinate și celelalte fiice ale celor doi. Evenimentul a durat trei zile și s-a desfășurat în aer liber, într-o atmosferă încărcată de muzică populară și obiceiuri locale. În ceea ce privește meniul, s-au regăsit preparate specifice Maramureșului cu influențe din bucătăria italiană.

La scurt timp după botezul Ninei, Laura Cosoi a împărtășit pe Instagram mai multe imagini de la evenimentul din Maramureș.

„Zi binecuvantată în familia noastră! Avem inimile pline”, a transmis Laura Cosoi după botezul fiicei sale.

La acest eveniment important, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au avut alături rudele și prietenii foarte apropiați. De asemenea, au fost prezente și actrițele Adela Popescu și Ada Condeescu, cele două prietene foarte bune ale Laurei Cosoi.

„Ceva absolut minunat s-a petrecut ieri. Botezul Ninei.

Astăzi de dimineață la cafea Radu spune:

-Oamenii ăștia organizează cele mai tari botezuri. E și păcat să nu mai facă.”

Ada Condeescu a împărtășit și ea mai multe imagini de la botezul fiicei Laurei Cosoi.

„Ce minunat a fost! Botezul Ninei, mezina familiei. a fost cu multă fericire, zâmbete și emoție. Încă o petrecere reușită și zile pe care nu le vom uita.

ps: cele mai frumoase foto mi le face Adela, mereu.”

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Foto: Instagram

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