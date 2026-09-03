George Clooney, atac dur la adresa administrației Trump: „O țară condusă de cei mai puțin calificați oameni”

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George Clooney a criticat dur actuala administrație americană, susținând că Statele Unite sunt conduse în prezent de „cei mai puțin calificați oameni” și acuzând dispariția „decenței” din viața publică. Actorul, cunoscut pentru pozițiile sale politice și pentru criticile formulate de-a lungul timpului la adresa lui Donald Trump, a făcut declarațiile în cadrul Festivalului de Film de la Veneția.

Prezent în ziua de deschidere a celei de-a 83-a ediții a evenimentului, George Clooney a vorbit despre situația politică din Statele Unite și a comparat perioada actuală cu alte momente dificile din istoria țării.

„Am mai trecut prin perioade dificile, dar aceasta este una dintre ele”, a declarat George Clooney, potrivit Daily Mail.

„Există un cuvânt foarte bun, kakistocrație, care desemnează o țară condusă de cei mai puțin calificați oameni. Cred că poate avem o kakistocrație în acest moment, dar vom trece și peste asta.”

Clooney și-a exprimat speranța că următoarele scrutinuri vor aduce schimbări în politica americană.

„Vom avea alegeri în noiembrie, care ar trebui să funcționeze ca un mecanism de control și echilibru, iar apoi, în 2028, cu puțin noroc, vom avea parte de o oarecare revenire la normalitate”, a continuat el.

Actorul premiat cu Oscar a criticat și ceea ce consideră a fi cruzimea promovată de administrația lui Donald Trump, susținând că standardele elementare de decență au dispărut din discursul public.

„Ideea că la baza tuturor acestor lucruri se află cruzimea, că a fi crud și răutăcios face parte din ceea ce este considerat distractiv în toată această situație.”, a spus Clooney, conform Daily Mail.

În acest context, actorul a făcut referire la o postare recentă a secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, care părea să ironizeze aspectul fizic al unei femei din armata canadiană. Potrivit Daily Mail, Hegseth publicase luni seară o imagine cu aceasta în timp ce prezenta o medalie într-un centru de pregătire pentru cadeți din British Columbia, alături de mesajul „Este real”.

„Te uiți la ce tocmai a postat secretarul Apărării, o fotografie despre femeile din armata canadiană, și te întrebi: „Ce este în neregulă cu tine?”. Unde mai este decența în toate astea? Mi-e rușine de toate acestea, dar vom trece peste această perioadă și vom ieși mai buni de partea cealaltă”, a adăugat Clooney.

Relația tensionată dintre actor și Donald Trump nu este însă una recentă. Cei doi au avut mai multe schimburi publice de replici de-a lungul anilor, iar unul dintre cele mai recente conflicte a avut loc în luna aprilie, pe fondul situației din Orientul Mijlociu.

În timpul unei întâlniri cu elevi de liceu din Italia, Clooney l-a acuzat pe Trump că a comis o crimă de război după ce președintele american a amenințat că „o întreagă civilizație [va] muri” în Iran dacă disputa privind Strâmtoarea Hormuz nu va fi rezolvată, potrivit Daily Mail.

Casa Albă a reacționat ulterior la declarațiile sale prin intermediul directorului de comunicare Steven Cheung.

„Singura persoană care comite crime de război este George Clooney, prin filmele sale îngrozitoare și talentul actoricesc teribil”, se arăta în declarația transmisă de Casa Albă publicației The Independent.

Actorul a răspuns criticilor într-o declarație oferită Us Weekly: „Familiile își pierd oamenii dragi. Copiii au fost arși de vii. Economia mondială se află pe muchie de cuțit. Acesta este un moment pentru dezbateri serioase la cel mai înalt nivel. Nu pentru insulte copilărești.”

Clooney a explicat apoi argumentul din spatele acuzației sale, invocând Convenția privind genocidul și Statutul de la Roma.

O crimă de război poate fi invocată „atunci când există intenția de a distruge fizic o națiune”, a spus actorul.

„Care este apărarea administrației? [În afară de a mă numi un actor ratat, lucru cu care sunt bucuros să fiu de acord, având în vedere că am jucat în Batman & Robin?]”, a continuat el.

Donald Trump îl criticase public și anterior pe Clooney. În luna decembrie, președintele american l-a descris drept un star de cinema ratat și unul dintre „cei mai slabi analiști politici din toate timpurile”.

Tensiunile dintre familia Clooney și administrația Trump au vizat-o și pe Amal Clooney. Potrivit Daily Mail, în luna aprilie, avocata specializată în drepturile internaționale ale omului ar fi fost „avertizată” de Foreign Office că activitatea juridică desfășurată într-un dosar privind crime de război împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu ar putea avea drept consecință interzicerea accesului său în Statele Unite.

Situația ar fi avut legătură cu sancțiunile impuse de administrația Trump, care ar putea să o afecteze pe Amal Clooney în contextul activității sale profesionale.

George și Amal Clooney își petrec, potrivit Daily Mail, cea mai mare parte a timpului în Marea Britanie și Italia, însă cuplul deține o proprietate și în Statele Unite.

Foto: Getty Images

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