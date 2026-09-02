Fiica lui Brigitte Macron calcă pe urmele mamei sale. Cine e partenerul ei, cu douăzeci de ani mai tânăr?

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Fiica lui Brigitte Macron, în vârstă de 42 de ani, și-a făcut publică relația cu un student cu 20 de ani mai tânăr decât ea, relație despre care presa franceză s-a grăbit deja să comenteze că o oglindește pe cea a mamei sale cu actualul președinte al Franței.

Tiphaine Auzière a postat recent pe contul său de Instagram un material video în care apare alături de Antoine Lecomte, un student de 22 de ani, cei doi părând să se simtă foarte bine și să se bucure din plin de o escapadă în Amsterdam. Se pare că relația dintre cei doi este destul de recentă, presa locală estimând că cei doi s-ar fi întâlnit pentru prima dată în Le Touquet, un orășel de coastă din Franța, în care cei bogați și celebri își petrec vacanțele. Antoine Lecomte ar fi lucrat acolo ca instructor de kitesurfing, iar el a fost cel care a învățat-o pe fiica lui Brigitte Macron să surfeze pe un echipament electric în vacanță.

O prietenă a lui Tiphaine Auzière a declarat pentru revista Gala că „a fost evident imediat că e ceva între ei. Au multe în comun: le place Le Touquet și le place aventura, dar le plac și călătoriile și afacerile.”

Fiica lui Brigitte Macron a fost anterior într-o relație cu un om de televiziune din Franța, considerat controversat pentru comentarii sexiste și homofobe, de care s-a despărțit în luna mai. Auzière este avocată și implicată în politică, și are doi copii, în vârstă de 12 și, respectiv, 10 ani. Surse din apropierea acesteia au declarat că ea l-ar fi introdus pe noul său partener copiilor, semn că relația cu tânărul student se anunță serioasă.

Însă ce a captivat francezii este asemănarea între relația aceasta și cea dintre Brigitte și Emmanuel Macron. Acum în vârstă de 73, respectiv 48 de ani, între cei doi există o diferență considerabilă de 25 de ani. Și actualul președinte al Franței era elev când a cunoscut-o pe soția sa, însă era, în fapt, mult mai tânăr – avea 15 ani, iar Brigitte Macron era profesoară la școala unde studia acesta, complicând povestea cu o relație de putere inegală între cei doi. La momentul respectiv, Brigitte, în vârstă de 39 de ani, era căsătorită cu André-Louis Auzière, alături de care a avut trei copii. Odată ce relația dintre elev și profesoară a devenit evidentă, părinții lui Macron s-au văzut nevoiți să îl mute pe acesta la o altă școală.

„Nu ne venea să credem. Ce e clar e că, atunci când Emmanuel a cunoscut-o pe Brigitte, nu am putut pur și simplu să spunem: e grozav!”, declara Francoise Nogues-Macron biografei Anne Fulda, pe când aceasta documenta volumul Emmanuel Macron: A Perfect Young Man.

Fiica lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, declara în 2018 că atunci când cei doi s-au cunoscut „erau îndrăgostiți și era destul de evident și a fost foarte dificil”, însă a subliniat și că relația celor doi i-a modelat felul în care se gândește la iubire: „dacă ar fi să dau o definiție iubirii, ar fi Emmanuel și mama. Când sunt împreună, e ca și cum restul lumii nu există.” De asemenea, Auzière sublinia și că frații săi, Sébastien and Laurence, au suferit cât de puțin posibil în urma divorțului părinților lor, cu 20 de ani în urmă.

O sursă din apropierea lui Brigitte Macron declara pentru Gala că aceasta ar fi mulțumită de noua relație a fiicei sale.

„A reacționat cum ar fi făcut-o orice mamă. Tot ce contează e fericirea fiicei sale, deci e fericită să o vadă bucuroasă. Va fi încântată să îl cunoască pe Antoine.”

În trecut, fiica lui Brigitte Macron a fost într-un parteneriat civil cu medicul Antoine Choteau, de care s-a separat în 2025. Cei doi dețineau împreună proprietăți în Paris și Le Touquet.

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Foto: Getty Images

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