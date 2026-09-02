George și Amal Clooney, apariție spectaculoasă la Veneția. Gestul elegant făcut de actor, care va primi prestigiosul Leu de Aur pentru întreaga carieră

George și Amal Clooney au atras toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția, unde au sosit cu un taxi acvatic, într-o apariție elegantă și relaxată.

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  de  ELLE.ro
George și Amal Clooney, apariție spectaculoasă la Veneția. Gestul elegant făcut de actor, care va primi prestigiosul Leu de Aur pentru întreaga carieră

George și Amal Clooney au avut astăzi o apariție spectaculoasă la cea de-a 83-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția, unde au sosit cu un taxi acvatic, în timp ce evenimentul anual începe să prindă contur. Însă ediția din acest an este una cu totul specială pentru George, care urmează să primească Premiul pentru întreaga carieră.

Anul trecut, actorul a fost prezent la festival pentru a-și promova filmul „Jay Kelly”, în care interpretează un star de cinema care călătorește în Italia pentru a primi un premiu pentru întreaga sa carieră. Astfel, anul acesta viața imită arta, întrucât George Clooney va primi trofeul Leul de Aur mâine, chiar în prima zi a festivalului.

În timp ce traversau canalele Veneției cu taxiul acvatic, Amal, în vârstă de 48 de ani, și-a etalat stilul sofisticat, purtând pantaloni scurți kaki și un sacou în aceeași nuanță. George, în vârstă de 65 de ani, s-a comportat ca un adevărat gentleman și și-a ajutat soția să coboare din taxi, ținând-o de mână.

Regizorul și actorul a optat pentru o ținută elegantă, dar relaxată, formată din pantaloni chino albi și un tricou bleumarin, și le-a făcut cu mâna celor care îi priveau.

Călătoria până la Veneția nu este una prea lungă pentru cei doi, având în vedere că dețin o vilă cu 15 dormitoare la câteva ore distanță, pe malul lacului Como, unde locuiesc alături de gemenii lor fraternali în vârstă de nouă ani, Ella și Alexander. În cei aproape 30 de ani de când a participat pentru prima dată la Festivalul de Film de la Veneția, cu filmul „Out of Sight”, George Clooney a devenit o prezență constantă la prestigiosul eveniment.

Festivalul a fost martorul mai multor momente importante din viața actorului, de la nunta sa cu Amal, organizată la hotelul de lux Aman Venice, până la premiera filmului „Good Night, And Good Luck”, pe care l-a co-scris și în care a jucat. Pelicula i-a adus și prima nominalizare la Oscar pentru regie.

Evenimentele de pe covorul roșu încep miercuri, cu premiera filmului „Ink”, regizat de britanicul Danny Boyle, o dramă despre ascensiunea magnatului media Rupert Murdoch.

Festivalul se va încheia pe 12 septembrie, cu drama italiană de epocă „Dio Ride” („God Laughs”), scrisă și regizată de Giovanni Veronesi.

Actrița și regizoarea americană Maggie Gyllenhaal va prezida juriul competiției principale. Din juriu vor mai face parte regizoarea și scenarista tunisiană Kaouther Ben Hania, compozitorul britanic Daniel Blumberg, criticul italian de film Francesco Casetti, regizorul francez Xavier Giannoli, regizoarea afgană Shahrbanoo Sadat și regizorul din Hong Kong Johnnie To.

Printre vedetele așteptate la ediția din acest an se numără frații Noel și Liam Gallagher de la Oasis, surorile Rooney și Kate Mara, Robert Pattinson, Penélope Cruz și soțul ei, Javier Bardem, Pamela Anderson, Sam Rockwell, John Malkovich, actorul francez Louis Garrel, actrița sud-coreeană Cho Yeo-jeong și actrița americană Ellen Burstyn, care va primi, la rândul ei, un premiu pentru întreaga carieră.

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foto: Getty Images

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