TOP 12 cele mai așteptate filme ale toamnei 2026, pe care nu trebuie să le ratezi

Se anunță o toamnă bogată în premiere cinematografice așa că citește recomandările noastre, notează-ți datele de premieră și pregătește-te să îți faci rezervările la cinema.

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  de  Madalina Frasineanu
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
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Drame cu potențial de Oscar, pelicule cu acțiune explozivă, filme SF sau horror – cu siguranță vei găsi ceva pe placul tău! Iată ce merită să vezi în această toamnă la cinema.

1. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Filmul va explora Panem cu 24 de ani înainte de saga lui Katniss, începând cu dimineața secerișului pentru a 50-a ediție a Jocurilor Foamei, la care participă un tânăr Haymitch Abernathy. Joseph Zada, Elle Fanning, Jesse Plemons, Mckenna Grace, Maya Hawke interpretează rolurile principale.

Premiera: 20 noiembrie 2026

2. Verity

Lowen Ashleigh este angajată de Jeremy Crawford pentru a scrie în numele soției sale, Verity, autoare de bestselleruri, care nu-și mai poate termina romanele după ce a suferit un accident. În timp ce locuiește la familia Crawford pentru a lucra, Lowen descoperă adevăruri tulburătoare despre Verity. Un thriller palpitant, cu Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett în rolurile principale.

Premiera: 2 octombrie 2026

3. Practical Magic 2

Cu Sandra Bullock și Nicole Kidman în rolurile principale, „Ce vrăji mai fac fetele 2” ne întoarce într-o lume condusă de răutăţi sub clar de lună și de magie ancestrală puternică, în care surorile Owens trebuie să înfrunte blestemul întunecat ce amenință să le destrame familia o dată pentru totdeauna. Lee Pace, Joey King, Maisie Williams mai fac parte din distribuția unuia dintre cele mai așteptate filme ale toamnei.

Premiera: 11 septembrie 2026

4. The Social Reckoning

Filmul spune povestea lui Frances Haugen, o tânără ingineră de la Facebook, care a apelat la ajutorul lui Jeff Horwitz, un reporter al „Wall Street Journal”, pentru a dezvălui cele mai bine păzite secrete ale rețelei sociale. Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Bill Burr fac parte din distribuția acestui film biografic.

Premiera: 9 octombrie 2026

5. Digger

Cel mai puternic om din lume pornește într-o misiune frenetică pentru a demonstra că este salvatorul omenirii înainte ca dezastrul pe care l-a declanșat să distrugă totul. Tom Cruise interpretează rolul principal, alături de Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg și Jesse Plemons. În distribuție mai apar Robert John Burke, Emma D’Arcy, Burn Gorman și Sophie Wilde.

Premiera: 2 octombrie 2026

6. Clayface

Prima incursiune a DC Studios în acest gen, „Clayface” este un thriller horror regizat de James Watkins, cu Tom Rhys Harries în rolul principal, interpretând celebrul antagonist din Gotham City. „Clayface” urmărește degradarea înspăimântătoare a unui bărbat, de la o vedetă în ascensiune la Hollywood la un monstru dominat de dorința de răzbunare, într-o poveste care explorează pierderea identității și a umanității, iubirea corozivă și latura întunecată a ambiției științifice.

Premiera: 23 octombrie 2026

7. Focker-in-Law

Tânărul Henry, fiul lui Greg și Pam Focker, se confruntă cu haosul familial când decide să se căsătorească cu o femeie cu voință puternică, care pare să fie complet nepotrivită pentru el. Robert De Niro, Owen Wilson, Ben Stiller, Ariana Grande, Teri Polo fac parte din distribuția acestei comedii.

Premiera: 27 noiembrie 2026

8. Whalefall

Filmul spune povestea unui tânăr scafandru care, în timp ce căuta rămășițele tatălui său, este înghițit de o balenă de 60 de tone. Bărbatul are la dispoziție doar o oră pentru a ieși din stomacul animalului înainte de a rămâne fără oxigen. Josh Brolin, Elisabeth Shue, Austin Abrams, Jane Levy, Emily Rudd fac parte din distribuție.

Premiera: 10 octombrie 2026

9. Sense and Sensibility

Surorile Elinor și Marianne Dashwood trebuie să părăsească moșia lor din Sussex și să se mute la o rudă îndepărtată, confruntându-se cu probleme amoroase, dar și financiare. O nouă ecranizare emoționantă a celebrului roman cu același nume. Daisy Edgar-Jones, Caitriona Balfe, Fiona Shaw, George MacKay, Esme Creed-Miles interpretează rolurile principale.

Premiera: 23 octombrie 2026

10. Ebenezer: A Christmas Carol

O poveste palpitantă cu fantome, plasată în Londra lui Dickens, care urmărește călătoria supranaturală a unui om în fața trecutului, prezentului și viitorului său, în timp ce luptă pentru o a doua șansă la mântuire. Johnny Depp, Ian McKellen, Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Sam Claflin fac parte din distribuție.

Premiera: 11 noiembrie 2026

11. How to Rob a Bank

Povestea unor spărgători de bănci care hotărăsc să-și transforme jafurile în conținut pentru rețelele sociale și care pun autoritățile pe jar, forțându-le să apeleze la metode neortodoxe pentru a-i prinde. Nicholas Hoult, Anna Sawai, Christian Slater, Zoë Kravitz, John C. Reilly fac parte din distribuția acestui film de acțiune.

Premiera: 13 noiembrie 2026

12. Heart of the Beast

Nu contează pentru cine trăiești… ci pentru cine ai fi gata să mori. După un accident aviatic cumplit, un ofițer din Forțele Speciale și câinele său de luptă se trezesc blocați în adâncul sălbăticiei din Alaska. Împreună, sunt nevoiți să ducă o luptă brutală pentru supraviețuire împotriva forțelor naturii. Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe fac parte din distribuția acestui film de acțiune.

Premiera: 25 septembrie 2026

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Foto: PR

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