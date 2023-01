10 filme mai mult sau mai puțin reușite, care au avut bugete fabuloase

Sumele exorbitante investite într-un film nu garantează succesul acestuia la box office și nici faptul că va primi aprecieri de la critici și public. Desigur, sunt și cazuri fericite, în care unele dintre cele mai bune pelicule din toate timpurile au avut bugete fabuloase. Îți propunem să descoperi care sunt cele mai scumpe filme care au fost realizate vreodată.

1. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)

Au fost investiți 378 de milioane de dolari în filmul Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides. Pelicula a avut acest buget impresionant deoarece s-a filmat în mai multe locații, s-au folosit camere 3D și au existat aproximativ 10 companii care au lucrat la efectele vizuale pe care publicul le-a văzut pe marele ecran.

2. Avengers: Age of Ultron (2015)

Avengers: Age of Ultron a primit recenzii pozitive din partea criticilor. Pelicula e bogată în efecte speciale și scene de acțiune, iar bugetul a fost de 365 de milioane de dolari. A fost al patrulea film cu cele mai mari încasări din anul 2015.

3. Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame a avut un buget de 356 de milioane de dolari, iar la nivel mondial a încasat 2,798 miliarde de dolari. Se pare că aventurile eroilor au captivat publicul pe parcursul celor trei ore. Din iulie 2019 și până în martie 2021, a fost filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

4. Avatar: The Way of Water (2022)

Dacă la început se vorbea de un buget de 250 de milioane de dolari, ulterior, surse citate de Hollywood Reporter au susținut că în Avatar: The Way of Water, continuarea cunostului film SF regizat de James Cameron, au fost investiți între 350 și 400 de milioane de dolari. Judecând după faptul că primul film a avut cele mai mari încasări din toate timpurile la box office-ul global, ne putem aștepta la același succes și din partea Avatar: The Way of Water.

5. Avengers: Infinity War (2018)

În cazul în care nu știai până acum, a fost investită suma de 325 de milioane de dolari în filmul Avengers: Infinity War regizat de Anthony Russo și Joe Russo. Ce este demn de menționat e faptul că e primul film cu supereroi care a depășit pragul de 2 milioane de dolari la nivel mondial. În distribuție îi vei găsi pe Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans și Scarlett Johansson.

6. Pirates of the Caribbean: At World’s End (2007)

Pirates of the Caribbean: At World’s End este al treilea film din cunoscuta franciză Pirates of the Caribbean. Cu un buget de 300 de milioane de dolari, pelicula a avut cele mai mari încasări din 2007, obținând peste 960 de milioane de dolari. Ceea ce a ieșit a fost pe placul publicului, iar cifrele au arătat acest lucru.

7. Justice League (2017)

Justice League a fost așteptat cu sufletul la gură de mulți. În ciuda entuziasmului acestora și a numelor importante din distribuție, precum Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Henry Cavill și Jason Momoa, în cele din urmă au resimțit dezamăgirea. Au fost investiți 300 de milioane de dolari în această peliculă care nu a avut câștiguri impresionante la box office.

8. Solo: A Star Wars Story (2018)

Filmul Solo: A Star Wars Story a avut un buget de 275 de milioane de dolari. Phil Lord și Christopher Miller, regizorii inițiali, au fost îndepărtați din realizarea peliculei, iar cel care i-a înlocuit a fost Ron Howard. La nivel mondial, Star Wars: The Rise of Skywalker a încasat 393,2 milioane de dolari.

9. Star Wars: The Rise of Skywalker (2019)

În cazul filmului Star Wars: The Rise of Skywalker regizat de J.J. Abrams, bugetul acestuia a fost de 275 de milioane de dolari. Pelicula a depășit 1 miliard de dolari la box office și este considerat cel mai scump film din continuarea trilogiei Star Wars. De asemenea, a fost unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din anul 2019.

10. John Carter (2012)

Taylor Kitsch, Willem Dafoe, Lynn Collins și Samantha Morton sunt câteva dintre starurile cu care te vei întâlni în filmul John Carter regizat de către Andrew Stanton. În spatele acestei pelicule s-a aflat un buget de 264 milioane de dolari. În plan intern, filmul a încasat 73 de milioane de dolari. Disney era pe punctul de a face o franciză John Carter, dar câștigurile de la box office au schimbat aceste planuri.

