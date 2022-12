Kate Winslet a arătat fabulos la premiera filmului „Avatar: The Way Of Water” într-o rochie purtată și acum 7 ani

Kate Winslet a fost prezentă la premiera mondială a filmului Avatar: The Way Of Water. Actrița, care face parte din distribuția peliculei, a pășit pe covorul roșu într-o ținută pe care a mai purtat-o în trecut.

La premiera filmului Avatar: The Way Of Water, care e regizat de James Cameron, Kate Winslet a ales să aibă o ținută reciclată. În cadrul evenimentului care a avut loc la Londra, actrița a fost îmbrăcată într-o rochie Badgley Mischka cu mărgele argintii în zona decolteului, fiind vorba despre aceeași pe care a purtat-o și în anul 2015 la Festivalul Internațional de Film de la Toronto la premiera filmului ei, The Dressmaker.

La acea vreme, Kate Winslet a accesorizat-o cu o pereche de cercei cu diamante Forevermark și un set de inele Forevermark și a avut părul prins la spate. De această dată, nu putem spune că actrița a făcut schimbări majore la capitolul accesorizare, pentru că a purtat o pereche de cercei argintii, iar părul l-a avut prins într-un coc la spate.

La premiera filmului Avatar: The Way Of Water și-au făcut apariția și persoane implicate în proiect, cum ar fi regizorul peliculei, James Cameron, care a fost însoțit de soția lui, Suzy Amis, dar și staruri din cadrul distribuției, printre care Zoe Saldana, care a venit împreună cu soțul ei, Marco Perego, Sigourney Weaver, Bailey Bass, precum și Sam Worthington, care a putut fi văzut alături de soția lui, Lara.

Lansarea filmului Avatar: The Way Of Water vine la 13 ani de când a apărut pelicula originală, Avatar, lansată în 2009. Potrivit BBC, a câștigat un total de 2,92 miliarde de dolari (2,39 miliarde de lire sterline) la box office-ul global.

Sam Worthington a jucat și în primul film, iar acum, în continuarea peliculei, își va relua rolul. Actorul a dezvăluit în emisiunea The Tonight Show Starring Jimmy Fallon faptul că deja a început să filmeze pentru Avatar 3, dar și o parte dintre scenele din Avatar 4. „Am filmat aproximativ 80%, 90% din trei. Încă mai avem niște scene”, a spus Sam Worthington.

