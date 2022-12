Vedete la People’s Choice Awards 2022 – toate ținutele care au atras atenția (GALERIE FOTO)

Printre vedetele prezente pe covorul roșu la People’s Choice Awards 2022 s-au aflat Ellen Pompeo, Heidi Klum, Laverne Cox, Sarah Michelle Gellar, Olivia Wilde, Billy Porter. Gazda evenimentului a fost actorul Kenan Thompson.

Pentru prima data la People’s Choice Awards, nominalizată la categoria New Artist of 2022, Lauren Spencer Smith a cântat piesa ei „Fingers Crossed.” Vedeta în ascensiune s-a alăturat artistei premiată cu trofeul Music Icon, Shania Twain a cântat cele mai cunoscute piese și un nou single „Waking Up Dreaming” pentru o noapte de neuitat.

E! a înmânat premiul People’s Icon lui Ryan Reynolds, actor, producător, scenarist și antreprenor, People’s Champion Award lui Lizzo, artistă premiată cu Emmy și Grammy, iar trofeul Music Icon a mers către Shania Twain, cântăreață și compozitoare cu cinci statuete Grammy în palmares.

Foto: profimedia, PR

