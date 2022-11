Olivia Wilde și Harry Styles s-au despărțit. Care este acum relația dintre cei doi

După aproape doi ani de relație, Olivia Wilde și Harry Styles au decis să meargă pe drumuri separate. În ciuda despărțirii, se pare că cei doi au rămas prieteni și continuă să își petreacă timpul împreună.

„Nu există animozități între ei. Harry nu a părăsit-o pe Olivia și nici viceversa”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Aceasta este cea mai lungă relație pe care Harry a avut-o vreodată, așa că este clar că au o legătură specială”, a mai adăugat aceasta.

Sursa a precizat și că despărțirea celor doi s-a datorat programului încărcat de muncă pe care aceștia îl au, precum și distanței.

„Au luat o pauză. Este imposibil să ai o relație când el va fi pe toate continentele anul viitor, iar Olivia are slujba și copiii ei…”.

Un alt apropiat a declarat pentru Page Six că Harry se pregătește pentru turneul din America de Sud, iar Olivia se îndreaptă spre Londra, unde va lucra la un documentar. Cu toate acestea, săptămâna trecută, Wilde a fost prezentă la concertul lui Styles din Los Angeles. În plus, aceasta a fost însoțită și de cei doi copii ai săi, Otis, în vârstă de opt ani, și Daisy, în vârstă de șase ani, pe care îi are din relația cu Jason Sudeikis.

„Sunt prieteni, îi veți vedea în continuare împreună”, a declarat una dintre surse despre decizia Oliviei de a participa la concert.

„Lucrurile au fost dificile pentru ei ca și cuplu din cauza turneului lui Harry, iar Olivia trebuie să petreacă timp cu copiii ei la Londra, unde se află alături de Jason.”, a detaliat un alt apropiat al celor doi.

Primele zvonuri în legătură cu relația lor au apărut în ianuarie 2021. Cei doi s-au cunoscut pe platoul de filmare al Don’t Worry Darling, regizat de Wilde, ocazie cu care actrița a descoperit că Styles este un bărbat complet diferit de cei pe care-i întâlnise până atunci.

În urmă cu doi ani, ea a vorbit cu entuziasm într-un interviu despre cum e să lucreze cu el.

„Pentru mine, el este foarte modern și sper că această marcă de încredere ca bărbat pe care o are Harry – cu adevărat lipsită de urme de masculinitate toxică – este reprezentativă pentru generația sa și, prin urmare, pentru viitorul lumii. Cred că în multe privințe susține acest lucru, conducând spre asta. Este destul de puternic și oarecum extraordinar să vezi pe cineva în poziția sa redefinind ceea ce poate însemna să fii un bărbat încrezător”, a mărturisit actrița.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro