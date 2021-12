Olivia Wilde, declarații sincere despre relația cu Harry Styles: „Nu am fost niciodată atât de fericită!”

Într-un interviu recent acordat revistei Vogue, Olivia Wilde a vorbit deschis despre relația sa intens disputată cu Harry Styles. Actrița în vârstă de 37 de ani a mărturisit că traversează cea mai fericită perioadă a vieții sale, în ciuda tuturor criticilor care i-au fost aduse din cauza relației pe care o are cu muzicianul de 27 de ani.

„În ultimii 10 ani, ca societate, am pus preț mai mult pe opinia oamenilor străini decât a celor care ne sunt apropiați. Nu am fost niciodată atât de fericită. Nu am fost niciodată mai sănătoasă, și e minunat să simți asta”, a adăugat actrița.