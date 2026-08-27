Ești dependentă de telefon? Cum asta v-ar putea afecta intimitatea emoțională în cuplu

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Un mesaj, o notificare, un scroll de câteva minute, un joc captivant, verificarea constantă a rețelelor sociale sau a grupurilor de Whatsapp îți pot fragmenta nu doar atenția, ci și relația de cuplu. Problema nu este legată doar de cât timp petreci pe telefon, ci și de ce se întâmplă cu relația ta în timp ce ești pe telefon.

Falsa prezență

Stați unul lângă celălalt pe canapea, luați masa împreună sau vă pregătiți de culcare, dar tu ești imersată în ecran. Partenerul începe să vorbească, iar tu răspunzi fără să ridici privirea. Îți spune ceva important, și atenția ta rămâne împărțită. Aceste momente aparent mici transmit un mesaj relațional puternic: ce se întâmplă pe telefon este mai interesant sau mai urgent decât ceea ce se întâmplă între noi. Un astfel de comportament repetat zilnic poate diminua sentimentul de conectare și poate transmite că partenerul nu este suficient de important, în lista de priorități.

Evitarea emoțiilor

Uneori nu verifici telefonul pentru că ai ceva important de făcut, ci pentru că vrei să eviți o stare emoțională care nu îți place deloc, de care vrei să fugi. Așa că te simți plictisită și deschizi Instagram. Te vizitează anxietatea și verifici ce produse sunt nou lansate pe aplicațiile de modă, ori verifici mesaje sau te lansezi într-o conversație lungă unde tema nu are nicio miză. Te-ai certat cu partenerul tău și atunci te refugiezi în telefon.

El încearcă să discute despre subiectul acela delicat, dar găsești brusc ceva important de făcut pe telefon. Aparatul atât de util în general nu mai este doar un simplu instrument pentru ce ai nevoie să faci punctual, ci o strategie defectuoasă de reglare emoțională. Te ajută să nu simți, să nu confrunți, să nu rămâi prea mult într-o conversație incomodă. Acesta este un beneficiu care îți menține forma de autoliniștire cu ecrane, dar costurile pentru relație sunt enorme, în plus, intimitatea emoțională presupune tocmai capacitatea de a rămâne prezentă în momentele de vulnerabilitate, nu să le eviți.

Conversații superficiale

Intimitatea emoțională se construiește prin lucruri foarte simple, să asculți, să observi, să pui întrebări, să îți amintești ce i s-a întâmplat celuilalt și să îi arăți că ceea ce simte și ce are nevoie contează pentru tine. Dacă atenția este întreruptă permanent de notificări și verificări ale telefonului, conversațiile devin superficiale. Poți auzi ce spune partenerul fără să fii cu adevărat atentă la el. Iar diferența dintre te-am auzit și am fost prezentă când mi-ai vorbit este esențială.

Phubbing…

… este fenomenul în care unul dintre parteneri îl ignoră pe celălalt pentru a acorda atenție telefonului. Dacă tu faci asta, partenerul tău cel mai probabil se va simți ignorat, neglijat, respins, iar discuțiile pe această temă merg în două direcții complet diferite. Tu spui că doar stai puțin pe telefon, deci răspunzi legat de durata utilizării telefonului, în timp ce partenerul vorbește despre lipsa conexiunii.

Telefonul ocupă spațiul…

… în care ar trebui să existe apropierea. Cum? Foarte simplu! Seara, înainte de culcare, este unul dintre puținele momente în care puteți vorbi în liniște. Iar dacă acel timp este consumat de scroll, seriale, mesaje sau social media, pierdeți oportunități importante de a vă oferi atenție, tandrețe, de a avea conversații plăcute care să vă apropie. Intimitatea emoțională se poate eroda și prin absențe mici, repetate.

Foto: PR

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