De la o idee la un brand iconic: cum construiești un nume care rezistă în industria modei, alături de ELLE Education

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De la o idee la un brand iconic: cum construiești un nume care rezistă în industria modei, alături de ELLE Education

În urmă cu câteva zile, în cadrul uneia dintre sesiunile analizate în comunitatea ELLE Education by Mindway, o afirmație a sintetizat perfect una dintre cele mai mari provocări ale industriei de astăzi: „Brandurile nu se nasc, se construiesc.”

Într-o piață în care apar constant proiecte noi, labeluri cu existență efemeră și tendințe care uneori nu rezistă mai mult decât un scroll pe ecran, întrebarea esențială nu mai este cum lansezi o colecție vestimentară, ci cum transformi o idee într-un brand relevant, recognoscibil și capabil să devină un reper cultural.

Privind industria actuală, devine evident că un produs bun sau un design atrăgător nu mai sunt suficiente. Brandurile care reușesc să treacă testul timpului — de la marile case de lux cu o istorie de peste un secol până la labeluri independente cu o identitate puternică — au în comun o strategie de branding coerentă, o poveste bine construită și un model de business care le permite să își susțină viziunea creativă pe termen lung.

Construirea unui brand memorabil presupune, așadar, mult mai mult decât talent creativ. Înseamnă definirea unui ADN de brand atât de clar încât să poată fi recunoscut chiar și în absența logo-ului, gestionarea atentă a lanțului valoric pentru menținerea standardelor de calitate și dezvoltarea unei comunicări cu un scop bine definit, capabile să creeze o conexiune autentică cu publicul.

Succesul apare la intersecția dintre intuiția artistică și viziunea de business.

Pentru a descifra această formulă și pentru a înțelege cum poate creativitatea să fie transformată într-o strategie reală de brand management, ELLE Education by Mindway prezintă programul Business & Branding Certificate by Agatha Ruiz de la Prada.

Conceput pentru creativi și antreprenori care vor să își transforme ideile într-un business bine structurat, programul oferă instrumentele necesare pentru înțelegerea principalelor mecanisme ale industriei fashion, definirea unei identități de brand puternice și dezvoltarea unui proiect cu personalitate proprie și potențial internațional.

Pentru că tendințele vin și pleacă, însă brandurile construite în jurul unui scop clar, al unei identități autentice și al unei strategii solide sunt cele care reușesc să rămână relevante.

Ești pregătit să faci parte din viitorul industriei de lux?

Descoperă industria creativă din interior și află cum programele academice dezvoltate împreună cu profesioniști din domeniu și susținute prin certificare universitară te pot ajuta să îți construiești o carieră distinctă în fashion, lifestyle și luxury management.

ELLE Education by Mindway oferă programe dedicate modei, industriei de lux, strategiei de brand și designului interior, de la programe MBA și Master’s Degrees până la Diplome și Certificate specializate.

Anul academic este organizat în două sesiuni de admitere, cu începere în martie și septembrie, iar cursurile sunt disponibile atât în format online, cât și în format Executive. Acesta din urmă include și o săptămână intensivă de studiu, cu prezență fizică la Madrid.

Mai multe informații despre programele disponibile și procesul de înscriere pot fi găsite aici

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